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Это первый приговор по такой статье.
Ленинский суд Екатеринбурга приговорил журналиста «Урал. МБХ Медиа» и бывшего координатора «Открытой России» Максима Верникова к 300 часам обязательных работ по статье о деятельности «нежелательных организаций» (статья 284.1 УК РФ). Об этом сообщила «Правозащита открытки».
Адвокаты пояснили, что против Верникова возбудили дело после участия в деятельности «Открытой России» и трансляции с Михаилом Ходорковским. В марте 2019 года у журналиста прошли обыски в квартире. Силовики изъяли технику, а также плакаты и флаги.
В апреле 2019 года Генпрокуратура признала нежелательными ряд зарубежных организаций. В их число вошли OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Тогда представители «Открытой России» заявили, что запрет коснётся только британской организации.
В июне 2019 года Верникову предъявили обвинения об осуществлении в России деятельности «нежелательной организации». Согласно статье, ему грозил штраф суммой от 300 до 500 тысяч рублей, общественные работы до 360 часов или лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Что это вообще за определение такое "нежелательная организация"?
Это организации, которые не нравятся Вовану и его дружкам.
Это понятно. Просто интересно как это вообще с юридической точки зрения. Нагуглил описание и мне кажется под эту формулировку можно вообще любую компанию подвести
Которую не желают.