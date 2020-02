В апреле 2019 года Генпрокуратура признала нежелательными ряд зарубежных организаций. В их число вошли OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Тогда представители «Открытой России» заявили, что запрет коснётся только британской организации.