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Arthur Khamzin
823

Бывшего активиста «Открытой России» приговорили к 300 часам работ по статье о «нежелательной организации» Материал редакции

Это первый приговор по такой статье.

10 комментариев
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Ленинский суд Екатеринбурга приговорил журналиста «Урал. МБХ Медиа» и бывшего координатора «Открытой России» Максима Верникова к 300 часам обязательных работ по статье о деятельности «нежелательных организаций» (статья 284.1 УК РФ). Об этом сообщила «Правозащита открытки».

Адвокаты пояснили, что против Верникова возбудили дело после участия в деятельности «Открытой России» и трансляции с Михаилом Ходорковским. В марте 2019 года у журналиста прошли обыски в квартире. Силовики изъяли технику, а также плакаты и флаги.

В апреле 2019 года Генпрокуратура признала нежелательными ряд зарубежных организаций. В их число вошли OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Тогда представители «Открытой России» заявили, что запрет коснётся только британской организации.

В июне 2019 года Верникову предъявили обвинения об осуществлении в России деятельности «нежелательной организации». Согласно статье, ему грозил штраф суммой от 300 до 500 тысяч рублей, общественные работы до 360 часов или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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10 комментариев
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Должностной мангал

3

Что это вообще за определение такое "нежелательная организация"?

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Крутой Мурод

Должностной
3

Это организации, которые не нравятся Вовану и его дружкам.

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Гордей Ш

Крутой
0

Тогда вопрос отпадает. Да и вообще какие-либо возмущения по этому поводу. А то и нас ещё обвинят в клевете.)))

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Должностной мангал

Крутой
0

Это понятно. Просто интересно как это вообще с юридической точки зрения. Нагуглил описание и мне кажется под эту формулировку можно вообще любую компанию подвести

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Rudolf Cunningham

Должностной
0

Так и задумано.

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Исторический Мурод

Должностной
1

Которую не желают.

Ответить

Скорый будильник

Исторический
1

Которую не жалеют.

Ответить

Смешанный рубин

Должностной
1

Это организации, которые не желают жить по понятиям.

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Dmitry Shiryaev

1

В RT надо будет работать?

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Григорий Ермаков

0

Разве первый? А Настя Шевченко? 

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