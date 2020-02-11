Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
1622

Депутаты предложили разрешить бывшим президентам пожизненно занимать пост сенатора в Совете Федерации Материал редакции

Этот статус будет присваиваться в случае отставки или окончания полномочий президента.

35 комментариев
В закладки

Депутаты Госдумы предложили внести поправки, разрешающие бывшим президентам пожизненно занимать пост сенатора в Совете Федерации. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенников.

Он пояснил, что статус сенатора будет присваиваться бывшим президентам после окончания срока их полномочий или в случае отставки. Также, они смогут отказаться от членства в Совете Федерации. По словам Крашенникова, изменения предложили участники рабочей группы после «изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах».

Несколькими часами ранее, рабочая группа предложила увеличить число президентских сенаторов с 17 до 30. При этом семеро из них смогут трудиться пожизненно. Предположительно, статус пожизненного сенатора будут присваивать за «выдающиеся заслуги перед страной».

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе, во время обращения к Федеральному собранию. Он предложил ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Атаман, пианист и автор закона об автономном…
Следующий президент не сможет отработать четыре срока, как Путин, а утверждать министров будет…
tjournal.ru

#новости #конституция #законы

Новости
Подписан
Отписаться
Омича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Он опубликовал во «ВКонтакте» фото наклейки «Можем повторить»
На наклейке были изображены два человеческих силуэта, отражающих борьбу СССР и нацистской Германии.
1
14
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 35, "likes": 14, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 142865, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 11 Feb 2020 18:14:29 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 142865, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/142865\/get","add":"\/comments\/142865\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/142865"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Васильев

19

Просто наотмашь нахуй

Ответить

Автоматический цветок

13

А я предлагаю разрешить бывшим президентам пожизненно занимать место в тюрьме. 

Ответить

Kristofer Robin

Автоматический
1

оскорбление власти пешу в полицию

Ответить

Автоматический цветок

Kristofer
7

А я не писал имени, страны. Может я про президента частной компании в Венесуэле, закрытой 30 лет назад. 

Ответить

Kristofer Robin

Автоматический
9

бля отменяю написание

Ответить

Народный завод

Автоматический
0

Вот пока ты это предлагаешь, нового и не получишь.

Ответить

Автоматический цветок

Народный
1

Пока ты это пишешь, нового ничего не напишешь. 

Ответить

Народный завод

Автоматический
0

Что?

Ответить

Автоматический цветок

Народный
0

Что? 

Ответить

Тимур Петров

Автоматический
0

Долгополов, это ты?

Ответить

Автоматический цветок

Тимур
0

Не, кто это? 

Ответить

Тимур Петров

Автоматический
1

Порноактер

Ответить

Очевидный меч

Тимур
1

Снимается в жмж, но в процессе не участвует, а просто смотрит

Ответить

Kyler

Очевидн…
0

Харламов что-ли

Ответить

Очевидный меч

Kyler
0

У Дудя было в интервью с Долгополовым

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Предстоящий Паша

1

за какие заслуги пожизненно?

Ответить

Славный жар

Предстоящий
10

за выдающиеся

Ответить

Крайний торшер

Славный
2

Выдающиеся вперёд?

Ответить

Мировой глобус

3

А что, в России есть бывшие президенты?

Ответить

Осторожный Слава

Мировой
1

Медведев

Ответить

Мировой глобус

Осторожный
5

Черт, я вообще забыл, что такой существует

Ответить

Митя Простомолотов

Мировой
3

знаешь сколько они на это потратили..

Ответить

Осторожный Слава

Мировой
0

Горбачев

Ответить

Andre Macareno

Мировой
0

Ельцин

Ответить

Poe Ghost

2

Удивительно, что лишь пожизненно. Пусть и посмертно сидят. Россия станет первой страной, в которой правят мёртвые. Презабавный опыт.

Ответить

Alex Shestakov

0

То есть цепочка такая?

Президент → Сенатор → Канцлер → Император

Ответить

Alex Fielding

Alex
2

верховный канцлер

Ответить

Саратовский космос

0

Это они так тонко намекают?

Ответить

Alex Fielding

0

пожизненная хуйпизда

Ответить

Митя Простомолотов

0

вот тут то и сгодится этот мем

Ответить

Лев Люкшин

0

За что??? За какие заслуги????

Ответить

Осторожный Слава

0

Не палятся

Ответить

Andre Macareno

0

С Х А В А Ю Т

Ответить

Robo Krabe

0

Еботь вы в северную превращаетесь. То Сеть какую то пытаете, выбивая у них признание под этими пытками во всем на свете, а потом, когда они заявляют в суде о том, что себя оклеветали из-за тех же пыток, даёте им строгача 18 лет, то вот эта хуета с пожизненным путиным. 
Как я это уже стадия развития патологии - Принятие? 

Ответить

Исторический Мурод

Robo
0

А вы откудава?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Минобороны потратит 318 млн рублей на религиозные предметы для храма вооружённых сил
«МБХ медиа» обнаружило соответствующие тендеры на портале госзакупок. Все контракты заключат с единственным поставщиком, его имя не указано.
135
Новости
Чиновники лично убедят соотечественников за рубежом переехать в РФ
Российское правительство сформирует временную группу из сотрудников МВД, МИД и других ведомств для того, чтобы отправившись за границу, чиновники лично убеждали вернуться на родину уехавших россиян. Соответствующее постановление вступило в силу 7 февраля 2020 года.
95
Новости
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в планировании терактов для захвата власти
Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
272
Популярное за три дня
Новости
«Хабр» сменил юрлицо с российского на кипрское. Ранее он заявлял о попытке обезопаситься от «правовых неприятностей»
Изменения объясняют «нежеланием» ресурса выполнять требования для тех, кто включён в реестр Роскомнадзора.
118
Новости
В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция
В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция. Силовики заявили, что жители собрались на несогласованное публичное мероприятие. Полицейские сказали, что всем нужно разойтись по домам, а вторсырье выбросить в ближайшие урны для несортируемых отходов, сообщает проект ОВД-Инфо. Акция проходила на проспекте Вернадского.
40
Новости
Ведущая «Вестей» на Камчатке рассмеялась на записи эфира, говоря о повышении выплат льготникам
ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.
176

Прямой эфир

Боярин

Поехавшая соседка

Вера Волчонкина

Омича оштрафовали за…

Alexander

Как оскорбительно ругаться на…

Виталий Иванович…

Омича оштрафовали за…

Боб Лим

Бесконечное ожидание, много…

Михаил Фоменков

Депутаты предложили разрешить…

Виталий Иванович…

«Эпидемия, про которую не…

Satokoi

Как оскорбительно ругаться на…

Robo Krabe

Депутаты предложили разрешить…

Михаил Фоменков

Запись в подсайте Twitter

Виталий Иванович…

«Эпидемия, про которую не…

Миша Сергеев

Как оскорбительно ругаться на…

Дмитрий Омахин

В Петрозаводске член КПРФ…

Боярин

Как оскорбительно ругаться на…

Михаил Фоменков

Как оскорбительно ругаться на…

Татьяна Шкуратова

Апокалипсис наших дней…

Серый кардинал

Онлайн-кинотеатр Okko…

Михаил Фоменков

Как оскорбительно ругаться на…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]