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Этот статус будет присваиваться в случае отставки или окончания полномочий президента.
Депутаты Госдумы предложили внести поправки, разрешающие бывшим президентам пожизненно занимать пост сенатора в Совете Федерации. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенников.
Он пояснил, что статус сенатора будет присваиваться бывшим президентам после окончания срока их полномочий или в случае отставки. Также, они смогут отказаться от членства в Совете Федерации. По словам Крашенникова, изменения предложили участники рабочей группы после «изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах».
Несколькими часами ранее, рабочая группа предложила увеличить число президентских сенаторов с 17 до 30. При этом семеро из них смогут трудиться пожизненно. Предположительно, статус пожизненного сенатора будут присваивать за «выдающиеся заслуги перед страной».
Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе, во время обращения к Федеральному собранию. Он предложил ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.
А я предлагаю разрешить бывшим президентам пожизненно занимать место в тюрьме.
оскорбление власти пешу в полицию
А я не писал имени, страны. Может я про президента частной компании в Венесуэле, закрытой 30 лет назад.
Вот пока ты это предлагаешь, нового и не получишь.
Пока ты это пишешь, нового ничего не напишешь.
Долгополов, это ты?
Не, кто это?
Порноактер
Снимается в жмж, но в процессе не участвует, а просто смотрит
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за какие заслуги пожизненно?
за выдающиеся
А что, в России есть бывшие президенты?
Медведев
Черт, я вообще забыл, что такой существует
Удивительно, что лишь пожизненно. Пусть и посмертно сидят. Россия станет первой страной, в которой правят мёртвые. Презабавный опыт.
То есть цепочка такая?
Президент → Сенатор → Канцлер → Император
Еботь вы в северную превращаетесь. То Сеть какую то пытаете, выбивая у них признание под этими пытками во всем на свете, а потом, когда они заявляют в суде о том, что себя оклеветали из-за тех же пыток, даёте им строгача 18 лет, то вот эта хуета с пожизненным путиным.
Как я это уже стадия развития патологии - Принятие?