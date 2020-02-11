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Предположительно, вакцина от вируса появится через полтора года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определилась с названием для китайского коронавируса. Теперь это вирус Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Об этом во время заседания ВОЗ в Женеве сообщил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Гебрейесус пояснил, что вирусу требовалось официальное название, чтобы предотвратить использование других терминов, которые являются неточными.
Глава ВОЗ также подчеркнул, что первая вакцина от Covid-19 может появиться примерно через 18 месяцев. Он отметил, что сейчас необходимо бороться с болезнью всеми возможными методами.
Вспышка нового коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Заболевание вызывает у заражённых пневмонию. Первый человек погиб от вируса 11 января.
31 января ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией. В качестве причин, организация назвала уязвимость стран со слабой медициной перед болезнью.
По данным на 11 февраля, в Китае насчитывается более 42 тысяч заражённых коронавирусом Covid-19. От заболевания скончались 1011 человек.
Ну, теперь дело пойдет
Чьё?
короновирусное
Сука, ничего лучше не могли придумать?!
Блин, да переименовывайте нафиг, слыш.
19 это уже прошлый год, не актуально. Ждём нового вируса через пару лет.