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Новости
Arthur Khamzin
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ВОЗ создала термин для коронавируса из Китая. Его назвали Covid-19 Материал редакции

Предположительно, вакцина от вируса появится через полтора года.

9 комментариев
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определилась с названием для китайского коронавируса. Теперь это вирус Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Об этом во время заседания ВОЗ в Женеве сообщил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Гебрейесус пояснил, что вирусу требовалось официальное название, чтобы предотвратить использование других терминов, которые являются неточными.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что первая вакцина от Covid-19 может появиться примерно через 18 месяцев. Он отметил, что сейчас необходимо бороться с болезнью всеми возможными методами.

Вспышка нового коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Заболевание вызывает у заражённых пневмонию. Первый человек погиб от вируса 11 января.

31 января ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией. В качестве причин, организация назвала уязвимость стран со слабой медициной перед болезнью.

По данным на 11 февраля, в Китае насчитывается более 42 тысяч заражённых коронавирусом Covid-19. От заболевания скончались 1011 человек.

#новости #вирусизкитая

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9 комментариев
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Славный жар

3

Ну, теперь дело пойдет

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Исторический Мурод

Славный
0

Чьё?

Ответить

Славный жар

Исторический
1

короновирусное

Ответить

Исторический Мурод

Славный
0

Ну пиво это так себе.

Ответить

Исторический Мурод

0

Сука, ничего лучше не могли придумать?!

Ответить

Исторический Мурод

Исторический
0

Блин, да переименовывайте нафиг, слыш.

Ответить

Исторический Мурод

Исторический
0

Я даже в Плаге лучше выдумывал.

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Парламентский корабль

0

19 это уже прошлый год, не актуально. Ждём нового вируса через пару лет.

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Должностной мангал

0
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