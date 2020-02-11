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Arthur Khamzin
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Прокуратура Махачкалы не нашла намеренного «ущемления прав» у администрации бассейна, в который не пускают женщин Материал редакции

Нарушения назвали «формальными», но вынесли представление об их устранении.

9 комментариев
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Прокуратура Махачкалы отказалась возбуждать административное дело о дискриминации против владельца бассейна, в который не пускают женщин. Об этом «МБХ Медиа» рассказала пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

По словам Бабич, в ответе прокуратура заявила, что нарушения директора компании «Техспортсервис» (владеет бассейном) носят формальные признаки и в них нет состава преступления. Ведомство заявило, что в действиях владельца «отсутствует прямой умысел, направленный на ущемление прав и законных интересов указанных лиц».

Несмотря на это, владельцу бассейна вынесли представление для устранения нарушений.

21 января администрация спа-центра «Арена» запретила женщинам посещать его. В нём находится крупнейший бассейн на Северном Кавказе.

22 января три местных жительницы пожаловались на новые правила. Женщины обратились с заявлением в прокуратуру с просьбой проверить действия спа-центра на предмет дискриминации (статья 5.62 КоАП РФ).

#новости #дагестан #право

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9 комментариев
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Joke Rofler

4

Фемки-активистки, почему вы молчите ? ) ) 

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Виолетта Макаревич

Joke
0

Иронично, да? Ведь когда мужикам ограничили несколькими часами вход в кафе, так они распищались и разнылись во всех соцсетях. Потом и вовсе в неположенное время туда ворвались с "поздравлениями", хотя все мы пониманием, что цель у них была другая.

А тут хоп и тишина!

Ответить

N/a

Виолетта
2

Лол, когда кого-то в барбершоп не пустили или с мороженым хуйня была какая-то, вой стоял тот еще. Может тут в чем-то другом дело?

Ответить

Виолетта Макаревич

N/a
2

Да, многих уже просто заебала эта "межполовая война", а к мракобесию в южной части России уже настолько привыкли, что не обращают на них внимание.

Ответить

Виталий Лановой

3

Это вам не фемкафе в Питере открывать

Ответить

That cat

1

Ну конечно же местные атланты подержат это решение.

Ответить

Грэм Грэмский

That
0

Атлантихи скорее

Ответить

Грэм Грэмский

Грэм
0

Или правильнее атлантессы?
Атлантини?

Ответить

Осторожный Слава

1

Почти либертарианство

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