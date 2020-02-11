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Нарушения назвали «формальными», но вынесли представление об их устранении.
Прокуратура Махачкалы отказалась возбуждать административное дело о дискриминации против владельца бассейна, в который не пускают женщин. Об этом «МБХ Медиа» рассказала пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.
По словам Бабич, в ответе прокуратура заявила, что нарушения директора компании «Техспортсервис» (владеет бассейном) носят формальные признаки и в них нет состава преступления. Ведомство заявило, что в действиях владельца «отсутствует прямой умысел, направленный на ущемление прав и законных интересов указанных лиц».
Несмотря на это, владельцу бассейна вынесли представление для устранения нарушений.
21 января администрация спа-центра «Арена» запретила женщинам посещать его. В нём находится крупнейший бассейн на Северном Кавказе.
22 января три местных жительницы пожаловались на новые правила. Женщины обратились с заявлением в прокуратуру с просьбой проверить действия спа-центра на предмет дискриминации (статья 5.62 КоАП РФ).
Фемки-активистки, почему вы молчите ? ) )
Иронично, да? Ведь когда мужикам ограничили несколькими часами вход в кафе, так они распищались и разнылись во всех соцсетях. Потом и вовсе в неположенное время туда ворвались с "поздравлениями", хотя все мы пониманием, что цель у них была другая.
А тут хоп и тишина!
Да, многих уже просто заебала эта "межполовая война", а к мракобесию в южной части России уже настолько привыкли, что не обращают на них внимание.
Ну конечно же местные атланты подержат это решение.
Атлантихи скорее
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