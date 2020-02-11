В феврале 2020 года «Хабр» сменил юрлицо с российского на кипрское, чтобы обезопаситься от «правовых неприятностей»

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Федеральная служба безопасности направила письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей «десятку сайтов», среди которых «Хабр», «Авито» и Rutube. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке.

В распоряжении издания есть копия одного из этих писем, датированного августом 2019 года — в это время проходили массовые протесты за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму и начиналось «Московское дело». Согласно письму, получившая его компания обязана «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [ФСБ] к информационной системе организации» и передать ФСБ ключи для расшифровки трафика.

По информации «Медузы», у письма был «десяток» получателей из реестра ОРИ (организаторы распространения информации). На сайте «Почты России» издание обнаружило, что в августе Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ отправил заказные письма одиннадцати юридическим лицам, которым принадлежат различные сайты:

ООО «Кех Комерц» (avito.ru);

ОАО «Си-Медиа» (medianetworks.ru, iworker.ru, sportliga.com, film.ru, hi‑fi.ru, audiomagazine.ru, cars.ru, paparazzi.ru, zvezdi.ru, maxpark.com и newsland.com);



ООО «Юкоз Медиа» (ucoz.ru);



АО «Алан Связь» (сервис голосовой связи mdi‑connect.ru);



ООО «ТМ Сервисы» («Хабр.Карьера» — career.habr.com);



ООО «Хабр» («Хабр» — habr.com);



ООО «Руформ» (Rutube);



ООО «Киберника» (защищённая платформа для корпоративной связи «Сибрус»);



ЗАО «Позитив Текнолоджис» (ptsecurity.com, phdays.com и securitylab.com);



ООО «Хостинг Технологии» (хостинг-платформа vdsina.ru);



ООО «Дельта» (дата-центр datacheap.ru).

По закону, если компания не предоставляет по запросу ФСБ ключи шифрования, на неё составляют протокол об административном правонарушении по статье 13.31 КоАП. Это грозит штрафом до миллиона рублей. Если ключи не предоставляют и после штрафа, Роскомнадзор должен вынести ей предписание об устранении нарушения. Через 15 дней ведомство может обратиться в суд и потребовать заблокировать сервис на территории России.