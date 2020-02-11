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Новости
Anna Begiashvili
2013

«Медуза»: во время летних протестов в Москве ФСБ потребовала ключи для дешифровки переписки у «Хабра» и ещё 10 сайтов Материал редакции

В феврале 2020 года «Хабр» сменил юрлицо с российского на кипрское, чтобы обезопаситься от «правовых неприятностей»

27 комментариев
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Федеральная служба безопасности направила письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей «десятку сайтов», среди которых «Хабр», «Авито» и Rutube. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке.

В распоряжении издания есть копия одного из этих писем, датированного августом 2019 года — в это время проходили массовые протесты за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму и начиналось «Московское дело». Согласно письму, получившая его компания обязана «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [ФСБ] к информационной системе организации» и передать ФСБ ключи для расшифровки трафика.

По информации «Медузы», у письма был «десяток» получателей из реестра ОРИ (организаторы распространения информации). На сайте «Почты России» издание обнаружило, что в августе Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ отправил заказные письма одиннадцати юридическим лицам, которым принадлежат различные сайты:

  • ООО «Кех Комерц» (avito.ru);
  • ОАО «Си-Медиа» (medianetworks.ru, iworker.ru, sportliga.com, film.ru, hi‑fi.ru, audiomagazine.ru, cars.ru, paparazzi.ru, zvezdi.ru, maxpark.com и newsland.com);
  • ООО «Юкоз Медиа» (ucoz.ru);
  • АО «Алан Связь» (сервис голосовой связи mdi‑connect.ru);
  • ООО «ТМ Сервисы» («Хабр.Карьера» — career.habr.com);
  • ООО «Хабр» («Хабр» — habr.com);
  • ООО «Руформ» (Rutube);
  • ООО «Киберника» (защищённая платформа для корпоративной связи «Сибрус»);
  • ЗАО «Позитив Текнолоджис» (ptsecurity.com, phdays.com и securitylab.com);
  • ООО «Хостинг Технологии» (хостинг-платформа vdsina.ru);

  • ООО «Дельта» (дата-центр datacheap.ru).

По закону, если компания не предоставляет по запросу ФСБ ключи шифрования, на неё составляют протокол об административном правонарушении по статье 13.31 КоАП. Это грозит штрафом до миллиона рублей. Если ключи не предоставляют и после штрафа, Роскомнадзор должен вынести ей предписание об устранении нарушения. Через 15 дней ведомство может обратиться в суд и потребовать заблокировать сервис на территории России.

7 февраля стало известно, что сообщество для IT-специалистов «Хабр» теперь зарегистрировано не в России, а в городе Никосия на Кипре. В 2018 году сервис раскрыл статистику запросов властей о пользователях: с 2013 по 2018 годы Роскомнадзор, ФСБ и другие ведомства обращались в «Хабр» почти 40 раз.

#новости #фсб

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27 комментариев
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Молочный микрофон

14

Пора бы и ТЖ
Перекатываться уже.

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Виталий Захаров

Молочный
1

Они прост уже все ключи давно отдали))0)

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Комментарий удален

ave ego

1

так что там с яндексом то?

Ответить

Садовый корабль

ave
11

Все отлажено давно

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

ave
2

Уверен, он и без письменных запросов возьмёт под козырёк и всё сольёт. Как и мейлсру

Ответить

# realfiddy

3

Если убрать в заголовке двоеточее, то открывается комическая параллельная реальность России.

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Словесный Интервент

3

Мне кажется, Rutube доплачивает сми, чтобы они их в каких-нибудь новостях упоминали.

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norm

0

Странный набор сайтов. Хабр еще ладно, а чё они хотели у остальных выцепить?

Ответить

Дальний американец

norm
7

Хм, странный вопрос - что хотели выцепить у дата-центра...

Ответить

Иван Семёныч

norm
1

Алан-связь

Ну вот эти точно полезные ребята

Ответить

Молочный микрофон

norm
0

Это хостинги и площадки для хранения данных. Очевидно, хотели выцепить данные о загружавших инфу, медиа-контент и прочее.

Ответить

Kir Kirsky

norm
0

Видимо они просто направили запросы всем из списка ОРИ

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Комментарий удален

Дмитрий Алексеевич

Тарас
5

если вы патриот

Если вы долбоёб

Ответить

Oleg Vorogushin

Тарас
3

Например, регаться и писать коменты в тж, да?

Ответить

Саратовский космос

Oleg
1

Хорошего человека Саратовом не назовут.

Ответить

Комментарий удален

Дальний американец

1
Ответить

Служащий паук например

Дальний
–1
Ответить

Дмитрий Кораблёв

0

Какой смысл уходить в другие страны, если итог один - блокировка ресурса? 

Ответить

Садовый корабль

Дмитрий
2

Ответственность за непредоставление доступа не применить. Заблокировать можно, а штраф могут себе в анус затолкать

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Садовый
0

Штраф до ляма, дальше блокировка, думаю, на юристов они больше потратят чем на этот штраф для смены юр. лица.

Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
0

Нет, меньше.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Kir
0

С чего вдруг?) 1. Штраф вряд ли будет максимальный (по опыту).
2. это нужно и юр. адрес получить и куча других деталей, это же не маленькая конторка. 

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Комментарий удален

Иван Семёныч

0

А ещё в это время урожай убирали

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Питерский хичхакер

0

Сколько уже лет всему этому говну, но я до сих пор не понимаю, что за ключи для дешифровки переписки?

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Комментарий удален

Садовый корабль

Тарас
1

Границы «куда не надо лезть» меняются каждый день по желанию левой пятки надмозгов. Сегодня ты ничего противозаконного не делаешь, а завтра это уже попадёт под кучу законов.

В любом случае, принудительное анальное зондирование не является нормой.

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Комментарий удален

Садовый корабль

Тарас
2

Попробуй привести хоть один аргумент в пользу принудительного поголовного анального зондирования

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Комментарий удален

Konstantin Shedoff

0

-

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