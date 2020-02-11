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В феврале 2020 года «Хабр» сменил юрлицо с российского на кипрское, чтобы обезопаситься от «правовых неприятностей»
Федеральная служба безопасности направила письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей «десятку сайтов», среди которых «Хабр», «Авито» и Rutube. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке.
В распоряжении издания есть копия одного из этих писем, датированного августом 2019 года — в это время проходили массовые протесты за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму и начиналось «Московское дело». Согласно письму, получившая его компания обязана «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [ФСБ] к информационной системе организации» и передать ФСБ ключи для расшифровки трафика.
По информации «Медузы», у письма был «десяток» получателей из реестра ОРИ (организаторы распространения информации). На сайте «Почты России» издание обнаружило, что в августе Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ отправил заказные письма одиннадцати юридическим лицам, которым принадлежат различные сайты:
ООО «Дельта» (дата-центр datacheap.ru).
По закону, если компания не предоставляет по запросу ФСБ ключи шифрования, на неё составляют протокол об административном правонарушении по статье 13.31 КоАП. Это грозит штрафом до миллиона рублей. Если ключи не предоставляют и после штрафа, Роскомнадзор должен вынести ей предписание об устранении нарушения. Через 15 дней ведомство может обратиться в суд и потребовать заблокировать сервис на территории России.
7 февраля стало известно, что сообщество для IT-специалистов «Хабр» теперь зарегистрировано не в России, а в городе Никосия на Кипре. В 2018 году сервис раскрыл статистику запросов властей о пользователях: с 2013 по 2018 годы Роскомнадзор, ФСБ и другие ведомства обращались в «Хабр» почти 40 раз.
Пора бы и ТЖ
Перекатываться уже.
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так что там с яндексом то?
Уверен, он и без письменных запросов возьмёт под козырёк и всё сольёт. Как и мейлсру
Если убрать в заголовке двоеточее, то открывается комическая параллельная реальность России.
Мне кажется, Rutube доплачивает сми, чтобы они их в каких-нибудь новостях упоминали.
Странный набор сайтов. Хабр еще ладно, а чё они хотели у остальных выцепить?
Это хостинги и площадки для хранения данных. Очевидно, хотели выцепить данные о загружавших инфу, медиа-контент и прочее.
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Например, регаться и писать коменты в тж, да?
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Какой смысл уходить в другие страны, если итог один - блокировка ресурса?
Ответственность за непредоставление доступа не применить. Заблокировать можно, а штраф могут себе в анус затолкать
Штраф до ляма, дальше блокировка, думаю, на юристов они больше потратят чем на этот штраф для смены юр. лица.
Нет, меньше.
С чего вдруг?) 1. Штраф вряд ли будет максимальный (по опыту).
2. это нужно и юр. адрес получить и куча других деталей, это же не маленькая конторка.
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Сколько уже лет всему этому говну, но я до сих пор не понимаю, что за ключи для дешифровки переписки?
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Границы «куда не надо лезть» меняются каждый день по желанию левой пятки надмозгов. Сегодня ты ничего противозаконного не делаешь, а завтра это уже попадёт под кучу законов.
В любом случае, принудительное анальное зондирование не является нормой.
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Попробуй привести хоть один аргумент в пользу принудительного поголовного анального зондирования
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