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Эксперты считают, что это может привести к аннулированию полисов ОСАГО.
Минтранс разработал законопроект для борьбы с получением диагностических карт без прохождения техосмотра (ТО). Документ опубликован на сайте правительства. Он позволит сотрудникам ГИБДД аннулировать карты в случае непрохождения ТО или проведения осмотра с нарушениями.
По данным Минэкономики, около 80% автовладельцев приобретают диагностическую карту без предоставления транспорта на техосмотр. Новый закон вступит в силу 8 июня 2020 года. Вместе с ним начнёт работать обновлённый закон о ТО (170-ФЗ).
Предполагается, что процесс техосмотра будет фиксироваться на фото. Компании, которые будет осуществлять осмотр, обяжут отправлять в МВД три фотографии: до ТО, в процессе и после. Эти данные будут храниться в облаке ведомства.
В случае выявления нарушений, инспектор ГИБДД направит в страховую компанию информацию об аннулировании диагностической карты. Также он должен изучить вопрос о привлечении к ответственности оператора ТО.
Гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев заявил «Коммерсанту», что в таких случаях страховые компании обязаны отзывать полисы ОСАГО. Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов несогласился с ним. По словам Ефремова, страховые компании не могут в одностороннем порядке расторгнуть договор со своим клиентом. Для этого потребуется обращение в суд.
Оп, кормушка
Как же они заебали. 15 лет я за рулем, 15 лет постоянно что-то выдумывают с этим ТО, а помойки, как ездили по улицам, Так и ездят.
У меня старая японская машина, за которой я ухаживаю и поддерживаю в рабочем состоянии. Не прохожу ТО потому что не смогу пройти, покупал эту карту просто за 500₽, благо в самом ГАИ её и делают. Спокойно оформляю страховку.