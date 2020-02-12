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Arthur Khamzin
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Минтранс разработал законопроект, который позволит ГИБДД аннулировать диагностические карты, если машина не проходила ТО Материал редакции

Эксперты считают, что это может привести к аннулированию полисов ОСАГО.

6 комментариев
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Минтранс разработал законопроект для борьбы с получением диагностических карт без прохождения техосмотра (ТО). Документ опубликован на сайте правительства. Он позволит сотрудникам ГИБДД аннулировать карты в случае непрохождения ТО или проведения осмотра с нарушениями.

По данным Минэкономики, около 80% автовладельцев приобретают диагностическую карту без предоставления транспорта на техосмотр. Новый закон вступит в силу 8 июня 2020 года. Вместе с ним начнёт работать обновлённый закон о ТО (170-ФЗ).

Предполагается, что процесс техосмотра будет фиксироваться на фото. Компании, которые будет осуществлять осмотр, обяжут отправлять в МВД три фотографии: до ТО, в процессе и после. Эти данные будут храниться в облаке ведомства.

В случае выявления нарушений, инспектор ГИБДД направит в страховую компанию информацию об аннулировании диагностической карты. Также он должен изучить вопрос о привлечении к ответственности оператора ТО.

Гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев заявил «Коммерсанту», что в таких случаях страховые компании обязаны отзывать полисы ОСАГО. Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов несогласился с ним. По словам Ефремова, страховые компании не могут в одностороннем порядке расторгнуть договор со своим клиентом. Для этого потребуется обращение в суд.

#новости #законы #автомобили

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6 комментариев
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Slow Dimon

2

Оп, кормушка

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Yaroslav Mikhaylov

Slow
0

кормушка сейчас, пытаются хоть как-то прикрыть 

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vvtwittep

0

Как же они заебали. 15 лет я за рулем, 15 лет постоянно что-то выдумывают с этим ТО, а помойки, как ездили по улицам, Так и ездят. 

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IO

vvtwittep
0

Ну ездят они не потому что ТО плохое, а потому что наебывают систему.

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Жабка

0

Механиков увольняем, фотографов нанимаем.

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Персональный хот-дог

0

У меня старая японская машина, за которой я ухаживаю и поддерживаю в рабочем состоянии. Не прохожу ТО потому что не смогу пройти, покупал эту карту просто за 500₽, благо в самом ГАИ её и делают. Спокойно оформляю страховку.

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