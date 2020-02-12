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Сегодня выписали пациента из Читы, а днём ранее — девушку в Тюмени.
Врачи Краевой инфекционной больницы Читы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили от нового коронавируса Covid-19. Об этом РИА «Новости» рассказал главврач медицинского учреждения Сергей Юрчук.
Юньбинь — второй пациент в России, у которого зарегистрировали заболевание коронавирусом. Его госпитализировали 31 января.
Гражданин Китая пожаловался на качество медицинских услуг. Он рассказал, что врачи приезжали к нему шесть раз, чтобы взять кровь, но не могли сообщить ему диагноз. Также Юньбинь пожаловался на условия содержания в больнице. Заместитель Министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что поручил провести проверку в больнице.
11 февраля в Тюмени выписали первую пациентку, госпитализированную с коронавирусом. Глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова заявила, что она здорова.
По данным Комитета здравоохранения Китая на 12 февраля, от Covid-19 в стране погибли 1113 человек, но 4740 граждан выздоровело. Всего зафиксировано 44,6 тысяч случаев заражения. Из них 8,2 тысячи находятся в тяжёлом состоянии.
Там вроде где-то писали, что инкубационный период до 3 недель длится. Так что вполне вероятно, что рано выписали.
Инкубационный период — отрезок времени от момента заражения до проявления симптомов болезни.
А он уже выздоровел.
Не до появления симптомов, а до диагностируемости
Определение взято с Википедии.
В любом случае у того мужчины уже давно этот инкубационный период закончился.
Спасибо, кэп. И к чему ты это написал?
К
инкубационный период до 3 недель длится. Так что вполне вероятно, что рано выписали.
Обращайся.
где-то писали, что инкубационный период до 3 недель длится
Средний инкубационный период коронавирусной инфекции, по данным Всемирной организации здравоохранения, полученным на основании истории болезни завозных случаев, длится 5,2 дня
Но вот один китайский исследователь говорит, что иногда может достигать 24 дня.
Сейчас Юньбинь напишет что уроды русские не дали ему спокойно умереть, а его семье отсудить компенсацию.
Ага, в Китае мрут от вируса а у нас блять лечат, пиздеть то оно не мешки ворочить
Потом по документам выяснится что они выздоровели ещё за день до того как заболели.
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