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Новости
Arthur Khamzin
1999

Оба известных пациента, заражённых коронавирусом Covid-19 в России, выздоровели Материал редакции

Сегодня выписали пациента из Читы, а днём ранее — девушку в Тюмени.

16 комментариев
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Врачи Краевой инфекционной больницы Читы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили от нового коронавируса Covid-19. Об этом РИА «Новости» рассказал главврач медицинского учреждения Сергей Юрчук.

С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам и порядка он получил. Сегодня он выписан домой.

Сергей Юрчук
главврач Краевой инфекционной больницы Читы

Юньбинь — второй пациент в России, у которого зарегистрировали заболевание коронавирусом. Его госпитализировали 31 января.

Гражданин Китая пожаловался на качество медицинских услуг. Он рассказал, что врачи приезжали к нему шесть раз, чтобы взять кровь, но не могли сообщить ему диагноз. Также Юньбинь пожаловался на условия содержания в больнице. Заместитель Министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что поручил провести проверку в больнице.

11 февраля в Тюмени выписали первую пациентку, госпитализированную с коронавирусом. Глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова заявила, что она здорова.

По данным Комитета здравоохранения Китая на 12 февраля, от Covid-19 в стране погибли 1113 человек, но 4740 граждан выздоровело. Всего зафиксировано 44,6 тысяч случаев заражения. Из них 8,2 тысячи находятся в тяжёлом состоянии.

#новости #коронавирус #вирусизкитая

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16 комментариев
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Жабка

8

Спасибо Виталию Наливкину

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Ракетный мангал

2

Людишки опять победили... Всё, как и предсказывала Ванга

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Кровавый кран

–2

Там вроде где-то писали, что инкубационный период до 3 недель длится. Так что вполне вероятно, что рано выписали.

Ответить

Безумный татарин

Кровавый
5

Инкубационный период — отрезок времени от момента заражения до проявления симптомов болезни.
А он уже выздоровел.

Ответить

Роман Белоус

Безумный
0

Не до появления симптомов, а до диагностируемости

Ответить

Безумный татарин

Роман
0

Определение взято с Википедии.
В любом случае у того мужчины уже давно этот инкубационный период закончился.

Ответить

Кровавый кран

Безумный
0

Спасибо, кэп. И к чему ты это написал?

Ответить

Безумный татарин

Кровавый
0

К
инкубационный период до 3 недель длится. Так что вполне вероятно, что рано выписали.

Обращайся.

Ответить

Ivan Serov

Кровавый
3

Говорили, что 2 недели. Откуда инфа про 3?

Ответить

Ракетный мангал

Кровавый
0

где-то писали, что инкубационный период до 3 недель длится

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции, по данным Всемирной организации здравоохранения, полученным на основании истории болезни завозных случаев, длится 5,2 дня

Но вот один китайский исследователь говорит, что иногда может достигать 24 дня.

В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный…
Средний инкубационный период коронавирусной инфекции, по данным Всемирной организации…
ria.ru
Ответить

IO

1

Сейчас Юньбинь напишет что уроды русские не дали ему спокойно умереть, а его семье отсудить компенсацию.

Ответить

Некто из Раши

1

Ага, в Китае мрут от вируса а у нас блять лечат, пиздеть то оно не мешки ворочить

Ответить

Eugen T

Некто
0

Постом и молитвой же! 

Ответить

Некто из Раши

Eugen
0

Читеры:)

Ответить

Заур Зауров

1

Арбидол творит чудеса

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Сергей Васильев

0

Потом по документам выяснится что они выздоровели ещё за день до того как заболели.

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