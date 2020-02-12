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Пациентку в Тюмени выписали днём ранее.
Врачи Краевой инфекционной больницы Читы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили от нового коронавируса Covid-19. Об этом РИА «Новости» рассказал главврач медицинского учреждения Сергей Юрчук.
Юньбинь — второй пациент в России, у которого зарегистрировали заболевание коронавирусом. Его госпитализировали 31 января.
Гражданин Китая пожаловался на качество медицинских услуг. Он рассказал, что врачи приезжали к нему шесть раз, чтобы взять кровь, но не могли сообщить ему диагноз. Также Юньбинь пожаловался на условия содержания в больнице. Заместитель Министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что поручил провести проверку в больнице.
11 февраля в Тюмени выписали первую пациентку, госпитализированную с коронавирусом. Глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова заявила, что она здорова.
По данным Комитета здравоохранения Китая на 12 февраля, от Covid-19 в стране погибли 1113 человек, но 4740 граждан выздоровело. Всего зафиксировано 44,6 тысяч случаев заражения. Из них 8,2 тысячи находятся в тяжёлом состоянии.
Сейчас Юньбинь напишет что уроды русские не дали ему спокойно умереть, а его семье отсудить компенсацию.
Там вроде где-то писали, что инкубационный период до 3 недель длится. Так что вполне вероятно, что рано выписали.