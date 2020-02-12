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Arthur Khamzin
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В России выписали второго пациента, госпитализированного с коронавирусом Covid-19 Материал редакции

Пациентку в Тюмени выписали днём ранее.

3 комментария
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Врачи Краевой инфекционной больницы Читы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили от нового коронавируса Covid-19. Об этом РИА «Новости» рассказал главврач медицинского учреждения Сергей Юрчук.

С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам и порядка он получил. Сегодня он выписан домой.

Сергей Юрчук
главврач Краевой инфекционной больницы Читы

Юньбинь — второй пациент в России, у которого зарегистрировали заболевание коронавирусом. Его госпитализировали 31 января.

Гражданин Китая пожаловался на качество медицинских услуг. Он рассказал, что врачи приезжали к нему шесть раз, чтобы взять кровь, но не могли сообщить ему диагноз. Также Юньбинь пожаловался на условия содержания в больнице. Заместитель Министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что поручил провести проверку в больнице.

11 февраля в Тюмени выписали первую пациентку, госпитализированную с коронавирусом. Глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова заявила, что она здорова.

По данным Комитета здравоохранения Китая на 12 февраля, от Covid-19 в стране погибли 1113 человек, но 4740 граждан выздоровело. Всего зафиксировано 44,6 тысяч случаев заражения. Из них 8,2 тысячи находятся в тяжёлом состоянии.

#новости #коронавирус #вирусизкитая

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3 комментария
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IO

0

Сейчас Юньбинь напишет что уроды русские не дали ему спокойно умереть, а его семье отсудить компенсацию.

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Ракетный мангал

0

Людишки опять победили... Всё, как и предсказывала Ванга

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Кровавый кран

0

Там вроде где-то писали, что инкубационный период до 3 недель длится. Так что вполне вероятно, что рано выписали.

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