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Для этого использовалось швейцарское криптографическое оборудование.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США почти 50 лет имело доступ к секретной переписке более 120 стран мира. Об этом сообщили The Washington Post и немецкий телеканал ZDF. Ведомство отслеживало переписку с 1970 по 2018 год.
По данным издания, для расшифровки переписки использовалось швейцарское криптографическое оборудование Crypto AG. Фирма занималась его производством со второй мировой войны. С 1970 года компанией тайно руководили ЦРУ и немецкая служба разведки БНД, которая выступала партнёром США. Страны запустили специальную операцию по распространению шифровального оборудования компании под названием «Рубикон».
Оборудование Crypto AG приобрели более 120 стран, включая Пакистан, Иран, Аргентину, и другие государства. Несмотря на успешное распространение оборудования, у программы были ограничения по чтению переписки. СССР и Китай отказались от использования швейцарской системы из-за подозрений о происхождении фирмы.
Благодаря распространению оборудования, ЦРУ отслеживало информацию о захвате американских заложников в Иране (с 1979 по 1981 год), передавало данные о вооружённых силах Аргентины во времена Фолклендской войны (1982 год) и следили за другими конфликтами на планете.
Криптографическое оборудование Crypto AG попало под подозрения после ряда заявлений от американских чиновников. Одним из них стало высказывание Рональда Рейгана, в котором он сообщил о перехвате сообщений ливийских чиновников о причастности к взрыву на берлинской дискотеке «Ла Бель» в 1986 году. После этого разведчики БНД вышли из программы слежки, а ЦРУ выкупила их долю и продолжила работу.
Ведомство использовало Crypto AG до 2018 года. Американские разведчики были вынуждены отказаться от использования оборудования из-за развития технологий онлайн-шифрования.
Текущие владельцы Crypto AG отказались комментировать историю происхождения компании, но отметили, что теперь фирма работает исключительно на швейцарском рынке.
Эх, а бедных сотрудников ФСБ гнобят за желание читать переписку всего одной страны. Тоже мне, россияне. Постыдылись бы.
Подобные статьи, конечно, дают хороший повод для размышлений о доверии к разным там швейцарским ProtonMail/VPN, Threema и подобным.
Про Signal тоже время от времени пишут подобное, в т.ч. про грант на 50 000 000 долларов от ЦРУ и Фэйсбук.
Про Crypto AG в статье говорят, что в союзе подозревали его потенциальную уязвимость и не пользовались. Но если так, то явно понимали насколько круто иметь инструмент "шифрования" (в кавычках), которому все будут доверять и с радостью пользоваться. И вот появляется Telegram, весь секретный, нерасшифровываемый, неблокируемый, да ещё и от непрогибающегося под власть молодого таланта.
В итоге совершенно непонятно чем пользоваться человеку, который хочет, чтобы в его дела не совали нос. Либо чтобы сделать это было хотя бы не так просто.
Ну и какая разница, что у них там происходит!
И слышать не хотим!!
Да и более того, вот фсб они то...
СССР и Китай отказались от использования швейцарской системы из-за подозрений о происхождении фирмы.
Странно, что после этого не отказались другие. Ну и поделом
А щас нет доступа? Просто щас в основном самая топовая переписка идёт - обмен мемасами
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