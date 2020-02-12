Прямой эфир
Картинка использовалась в одной из статей на сайте.
Роскомнадзор потребовал от «Луркоморья» удалить картинку с обнажённым темнокожим мужчиной на фоне флага. Об этом сообщил основатель сайта Давид Хомак. Персонаж на картинке держит икону, на его груди нарисована свастика, а на его пенисе расположилась георгиевская ленточка.
Картинку можно найти в твиттере и Telegram-канале Хомака.
Картинка размещена в статье «Нигра», которая посвящена негроидной расе. Ведомство заявило, что снимок содержит информацию, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству и государственным символам Российской Федерации».
Страницу со статьёй включили в реестр запрещённых страниц. Также ведомство потребовало удалить изображение.
Лурке давно пора просто забаниться и быть как рутрекер
Тогда не будет так смешно.
уже давно никак не смешно.
Почему, вполне смешно, когда гордый прокураторский орган описывает на половину страницы не менее гордый орден властелиновский.
Российский флаг оскорбляет достоинство нигры? Я ничего не понял.
Я просто оставлю ссылку на телеграм-канал Хомака https://t.me/dvdhomak картинку сам найдёшь, но там такое ккккккомбо
Картинку в студию
Нет. Там все круче
В твиттере при чём хуй обрезан, а вот в телеграме - полноценный
В твиттере при чём хуй обрезан
Это — обязательное условие для регистрации там.
Щщщенок
Там был образец покрупнее
Да, мое описание ниже.
Но это Черный властелин. Он раньше был главным негром.
Кто ж черного властелина не знает, лол
Опишу тебе фото:
Большой голый негр сидит в короне на фоне герба и флага России, в руках у него икона, а на эрегированном огромном члене повязана георгиевская ленточка.
В той же статье есть Черный властелин на фоне Кремля.
UPD: там же на изображение с большим негром прифотошопили лицо Путина.
Речь про тот самый лурк который уже несколько лет заблокирован?
🤔
А зачем они на такие сайты ходят?
Обратите внимание, за Агутиным плящет еще никому не известный Тоби Кэббел
Там эту картинку окружают две жабы с путиным и негром с огромным пенисом.
Слева картинка где он прифотошоплен таким образом, что будто целует его гигантский отросток. Справа ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ КАРТИНКА, только с лицом путина и подписью "ВЛАДИМИР ХУЙЛО царь быдла". Очень странные дела.
Я так понимаю, лурк уже года три как растормошили, а владелец вынужден был бежать из страны (что было для него весьма некомфортным решением), так что есть подозрение что теперь он будет все их запросы крутить на том самом.
Кстати, интересно, как они нашли эту пикчу, если сайт забанен на территории РФ?
Мужчинка, я вас боюсь!
Как вы меня боитесь, вы же на балконе а я внизу?
А я к вам сейчас спущусь!