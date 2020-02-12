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Arthur Khamzin
4232

Роскомнадзор потребовал от «Луркоморья» удалить картинку с голым темнокожим мужчиной на фоне российского флага Материал редакции

Картинка использовалась в одной из статей на сайте.

36 комментариев
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Роскомнадзор потребовал от «Луркоморья» удалить картинку с обнажённым темнокожим мужчиной на фоне флага. Об этом сообщил основатель сайта Давид Хомак. Персонаж на картинке держит икону, на его груди нарисована свастика, а на его пенисе расположилась георгиевская ленточка.

Картинку можно найти в твиттере и Telegram-канале Хомака.

David Homak @aalien
Меня в Телеграме спрашивают, не шучу ли я таким сложным образом. ТАК ВОТ НЕТ. В письме формулировка еще забористее, кстати.
А полная картинка не только по ссылке, но и у меня в телеграме @dvdhomak https://t.co/Lmw6HXfeH0

Картинка размещена в статье «Нигра», которая посвящена негроидной расе. Ведомство заявило, что снимок содержит информацию, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству и государственным символам Российской Федерации».

Страницу со статьёй включили в реестр запрещённых страниц. Также ведомство потребовало удалить изображение.

#новости #роскомнадзор #интернет

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36 комментариев
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That cat

20

Лурке давно пора просто забаниться и быть как рутрекер

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Комплексный фитиль

That
1

Тогда не будет так смешно.

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Thomas O'Harriedge

Комплексный
7

уже давно никак не смешно.

Ответить

Комплексный фитиль

Thomas
2

Почему, вполне смешно, когда гордый прокураторский орган описывает на половину страницы не менее гордый орден властелиновский.

Ответить

Единый историк

That
1

И закрыть возможность редактирования

Ответить

the.nightmarez

4

Российский флаг оскорбляет достоинство нигры? Я ничего не понял.

Ответить

Паша Красников

the.nightmarez
10

Я просто оставлю ссылку на телеграм-канал Хомака https://t.me/dvdhomak картинку сам найдёшь, но там такое ккккккомбо

Ответить

Bad Bear

Паша
3

Я не был готов к такому

Ответить

Виталий Голубятин

Паша
0

Собирательный образ русского патриота!

Ответить

Владимир Дыркин

0

Картинку в студию

Ответить

Излишний теркин30см

Владимир
17
Ответить

Безумный татарин

Излишний
1

Нет. Там все круче

Ответить

Паша Красников

Безумный
1

В твиттере при чём хуй обрезан, а вот в телеграме - полноценный

Ответить

Dear Moscow,

Паша
14

В твиттере при чём хуй обрезан

Это — обязательное условие для регистрации там.

Ответить

Безумный татарин

Паша
1

В статье тоже можно посмотреть все фото на эту тему.

Ответить

Безумный татарин

Паша
1

Кстати, в той же статье этому негру прифотошопили лицо Путина.

Ответить

Безумный татарин

Излишний
2

Щщщенок

Ответить

Zeleny Ded

Безумный
0

Там был образец покрупнее

Ответить

Безумный татарин

Zeleny
1

Да, мое описание ниже.
Но это Черный властелин. Он раньше был главным негром.

Ответить

Zeleny Ded

Безумный
0

Кто ж черного властелина не знает, лол

Ответить

Безумный татарин

Zeleny
2

Зумеры со своим Рикардо

Ответить

Паша Красников

Владимир
1

Ты смерти TJ хочешь? xD

Ответить

Безумный татарин

Владимир
1

Опишу тебе фото:
Большой голый негр сидит в короне на фоне герба и флага России, в руках у него икона, а на эрегированном огромном члене повязана георгиевская ленточка.

В той же статье есть Черный властелин на фоне Кремля.
UPD: там же на изображение с большим негром прифотошопили лицо Путина.

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Arthur Khamzin

Владимир
0

Не можем. Тогда РКН в блэклист внесут

Ответить

John Doe

2

Речь про тот самый лурк который уже несколько лет заблокирован?
🤔
А зачем они на такие сайты ходят?

Ответить

John Doe

John
0
Ответить

Миша Сергеев

1

Картиночка конечно зачётная
Бингоооо!

Ответить

сироп от щекотки

0
Ответить

сироп от щекотки

сироп
1

Обратите внимание, за Агутиным плящет еще никому не известный Тоби Кэббел

Ответить

Ev Vane

сироп
0

Это децл

Ответить

Граф Хрущёв

0

Сообщение удалено

Ответить

yh

0

Там эту картинку окружают две жабы с путиным и негром с огромным пенисом.

Слева картинка где он прифотошоплен таким образом, что будто целует его гигантский отросток. Справа ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ КАРТИНКА, только с лицом путина и подписью "ВЛАДИМИР ХУЙЛО царь быдла". Очень странные дела.

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сироп от щекотки

yh
0

Прочел гугл войсом. Типа как описание для слепых

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Я так понимаю, лурк уже года три как растормошили, а владелец вынужден был бежать из страны (что было для него весьма некомфортным решением), так что есть подозрение что теперь он будет все их запросы крутить на том самом.

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Vladimir Medvedev

Vladimir
0

Кстати, интересно, как они нашли эту пикчу, если сайт забанен на территории РФ?

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Виктор Ганелес

Vladimir
0

Мужчинка, я вас боюсь!
Как вы меня боитесь, вы же на балконе а я внизу?
А я к вам сейчас спущусь!

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