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Алексей Боржонов
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Жители Дальнего Востока массово пожаловались на подорожание овощей на фоне вспышки коронавируса из Китая Материал редакции

Стоимость килограмма помидоров достигает 800 рублей, килограмма огурцов — 500.

9 комментариев
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Жители Приморья пожаловались на необоснованное повышение цен на овощи, сообщается на официальном сайте правительства края. На горячую линию минпромторга Приморья поступило 96 звонков. Теперь УФАС проверит деятельность местных предпринимателей.

Цены на овощи выросли на 30%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова. Это произошло из-за сокращения поставок овощей из Китая на фоне вспышки коронавируса Covid-19. Дефицит восполняют продукцией из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана и Узбекистана.

По данным «Восток-медиа», в крупных торговых сетях огурцы из Китая можно купить по 200 рублей за килограмм, но цены на продукты из Ирана, Турции или Казахстана «гораздо выше». ИА PrimaMedia сообщает, что килограмм помидоров может стоить до 800 рублей, огурцов – до 500.

К моменту написания заметки в Китае больше 44 тысяч человек заражены коронавирусом, больше 1100 человек погибли от него. 11 февраля ВОЗ дала официальное название вирусу: Covid-19.

Владелец магазина во Владивостоке рассказал, что…
По его словам, за неделю пришлось списать семь килограмм бананов.
tjournal.ru

#дальнийвосток #китай #коронавирус #новости

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Картинка использовалась в одной из статей на сайте.
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9 комментариев
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theLastLetters

6

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Владимир Дыркин

3

разрешили же вроде всякие корешки жрать 

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theLastLetters

Владимир
0

Дык не успели заготовить. Кто ж знал. А щас пойди их под снегом откопай!

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Maxim Kostarev

1

Великая страна, мы всех победили! Ура, товарищи! Только вперёд! Нет времени выращивать огурцы!

Ответить

Eugen T

0

более 60%, а порой и до 80% по отдельным категориям продуктов на Дальний Восток ввозят именно из Китая. Таким образом, говорить об импортозамещении пока рано
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/02/07/187589/ 

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Готовый фонарь

Eugen
0

Так импортозамещали то мы европейскую продукцию, попутно с песнями и плясками "разворачиваясь на восток" и падая в "дружественные" объятия Китая

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Миша Сергеев

0

Рыночек порешал

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Греческий огонь

0

килограмм помидоров может стоить до 800 рублей, огурцов – до 500.

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Рубен Фильдербаум

0

Вполне себе обычные цены для Камчатки

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