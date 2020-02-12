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Новости
Алексей Боржонов
1306

На почте в Амстердаме произошёл взрыв. Бомбу замаскировали под посылку Материал редакции

Никто не пострадал.

Утром 12 февраля в почтовом отделении в деловом центре недалеко от центра Амстердама произошёл взрыв. Взрывчатка находилась в письме. Об этом сообщает местная полиция. Пострадавших нет.

Другой взрыв произошёл в Керкраде в сортировочном центре. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

#новости #происшествия

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Картинка использовалась в одной из статей на сайте.
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16 комментариев
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Эдуард Гладышев

5

бомба замаскированная под посылку

 Взрывчатка находилась в письме

Взрывчатое вещество нанесли на открытку

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Semen Rozhkov

Эдуард
3

На марку

Ответить

Леонид Федотов

3

Хлопок! Хлопок! Сколько раз повторять, занесите уже в свои методички

Ответить

Паша Красников

Леонид
6

Хлопок - это если в России

Ответить

Stuart Troitsky

Леонид
0

Пшик

Ответить

loock loockov

Леонид
0

У них даже если кто-то бахнул камнем по соструганной со спичек кучке серы - взрыв. Это у нас даже смертники в метро и на вокзалах хлопают просто.

Ответить

George Weiller

2

Взрыв огромного такого косяка..

Ответить

George Weiller

George
2
Ответить

Дмитрий Грибоедов

1

Наркотический бум 🥴

Ответить

I S

0

Теодор, ты? 

Ответить

Brown Zweig

I
0

I S I S? (запрещенная организация на территории РФ)

Ответить

I S

Brown
0

Это совпадение

Ответить

Brown Zweig

I
0

Смотри у меня

Ответить

Иван Семёныч

I
0

Ага, отправил в своё время Почтой России

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loock loockov

0

В письме? Да там, наверное, мегатонна просто-напросто.

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nobody cares

0
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