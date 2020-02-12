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что происходит в интернете
Никто не пострадал.
Утром 12 февраля в почтовом отделении в деловом центре недалеко от центра Амстердама произошёл взрыв. Взрывчатка находилась в письме. Об этом сообщает местная полиция. Пострадавших нет.
Другой взрыв произошёл в Керкраде в сортировочном центре. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.
Эдуард Гладышев
бомба замаскированная под посылку
Взрывчатка находилась в письме
Взрывчатое вещество нанесли на открытку
Semen RozhkovЭдуард
На марку
Леонид Федотов
Хлопок! Хлопок! Сколько раз повторять, занесите уже в свои методички
Паша КрасниковЛеонид
Хлопок - это если в России
Stuart TroitskyЛеонид
Пшик
loock loockovЛеонид
У них даже если кто-то бахнул камнем по соструганной со спичек кучке серы - взрыв. Это у нас даже смертники в метро и на вокзалах хлопают просто.
George Weiller
Взрыв огромного такого косяка..
George WeillerGeorge
Дмитрий Грибоедов
Наркотический бум 🥴
I S
Теодор, ты?
Brown ZweigI
I S I S? (запрещенная организация на территории РФ)
I SBrown
Это совпадение
Brown ZweigI
Смотри у меня
Иван СемёнычI
Ага, отправил в своё время Почтой России
loock loockov
В письме? Да там, наверное, мегатонна просто-напросто.
nobody cares