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Никто не пострадал.
Утром 12 февраля в почтовых отделениях в Нидерландах произошли два взрыва. Первый взрыв произошел в Амстердаме, в почтовом отделении делового центра. Взрывчатка находилась в посылке, сообщает местная полиция. Пострадавших нет.
Второй – на юго-востоке Нидерландов в Керкраде в сортировочном центре почты. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Полиция сообщает, что также взорвалась посылка с письмами.
Есть ли связь между этими происшествиями, полиции не известно. На месте обоих взрывов работают различные службы.
Хлопок! Хлопок! Сколько раз повторять, занесите уже в свои методички
У них даже если кто-то бахнул камнем по соструганной со спичек кучке серы - взрыв. Это у нас даже смертники в метро и на вокзалах хлопают просто.
бомба замаскированная под посылку
Взрывчатка находилась в письме
Взрывчатое вещество нанесли на открытку
Взрыв огромного такого косяка..
Теодор, ты?
I S I S? (запрещенная организация на территории РФ)
Мне настолько похуй что я не могу молчать об этом
Вечно эта почта швыряет посылки. Кто-то просто хотел бомбу другу отправить в подарок. На память) А они с ней небрежно обратились и она взорвалась) И вторая так же. Говорили им, используй транспортные компании. А они нет, почта почта...