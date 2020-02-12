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Алексей Боржонов
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В двух почтовых отделениях в Нидерландах произошли взрывы. Бомбы замаскировали под посылки Материал редакции

Никто не пострадал.

21 комментарий
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Фото из Амстердама​ DH les Sports

Утром 12 февраля в почтовых отделениях в Нидерландах произошли два взрыва. Первый взрыв произошел в Амстердаме, в почтовом отделении делового центра. Взрывчатка находилась в посылке, сообщает местная полиция. Пострадавших нет.

Второй – на юго-востоке Нидерландов в Керкраде в сортировочном центре почты. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Полиция сообщает, что также взорвалась посылка с письмами.

Есть ли связь между этими происшествиями, полиции не известно. На месте обоих взрывов работают различные службы.

Bjorn Thimister @BjornThimister1
De @PolLimburg en de brandweer doen onderzoek na explosie briefpakket in postsorteercentrum #Kerkrade. https://t.co/h68Ue9bPbU
Видео очевидца из Керкрада

#новости #происшествия

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21 комментарий
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Леонид Федотов

7

Хлопок! Хлопок! Сколько раз повторять, занесите уже в свои методички

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Паша Красников

Леонид
20

Хлопок - это если в России

Ответить

Stuart Troitsky

Леонид
1

Пшик

Ответить

loock loockov

Леонид
–2

У них даже если кто-то бахнул камнем по соструганной со спичек кучке серы - взрыв. Это у нас даже смертники в метро и на вокзалах хлопают просто.

Ответить

Эдуард Гладышев

9

бомба замаскированная под посылку

 Взрывчатка находилась в письме

Взрывчатое вещество нанесли на открытку

Ответить

Semen Rozhkov

Эдуард
13

На марку

Ответить

Андрей Ионов

Semen
0

from: China Market

Ответить

George Weiller

4

Взрыв огромного такого косяка..

Ответить

George Weiller

George
5
Ответить

I S

2

Теодор, ты? 

Ответить

Brown Zweig

I
0

I S I S? (запрещенная организация на территории РФ)

Ответить

I S

Brown
0

Это совпадение

Ответить

Brown Zweig

I
0

Смотри у меня

Ответить

Иван Семёныч

I
0

Ага, отправил в своё время Почтой России

Ответить

Дмитрий Грибоедов

1

Наркотический бум 🥴

Ответить

nobody cares

–2
Ответить

Роман Яремчук

nobody
0

Мне настолько похуй что я не могу молчать об этом 

Ответить

nobody cares

Роман
0

Рыцарь в белых доспехах уже здесь, сохраняем спокойствие

Ответить

loock loockov

0

В письме? Да там, наверное, мегатонна просто-напросто.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Хорошо, что пострадавших нет.

Ответить

Yuri Miller

0

Вечно эта почта швыряет посылки. Кто-то просто хотел бомбу другу отправить в подарок. На память) А они с ней небрежно обратились и она взорвалась) И вторая так же. Говорили им, используй транспортные компании. А они нет, почта почта...

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