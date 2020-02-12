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Это крупнейшее обновление в истории сервиса.
Google произвела крупнейшее обновление сервиса Earth View. Компания добавила в него более тысячи новых снимков планеты. Об этом сообщается в блоге разработчиков.
Теперь коллекция снимков Earth View насчитывает более 2,5 тысяч фотографий с разрешением до 4K включительно. В неё входят изображения со всех стран мира, включая Россию.
Earth View — это сервис по сбору наиболее интересных изображений из приложения Google Earth. В разработке сервиса использовались спутниковые изображения и данные с аэрофотосъёмки.
В конце 2019 года Google сообщила, что их проекты, включая Earth и Street View охватывают до 98% мест по всему миру.
https://earthview.withgoogle.com/
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Интересно, это проходило ручной/автоматический цветокор или реально так охеренно выглядит с высоты?
Проходило, скорее всего. Я думаю, что и отбор был в части автоматический. Но это не точно
Вдруг кто не знает – http://wlppr.co , тематика такая же. Но только как приложение и для iOS.