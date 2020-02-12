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Arthur Khamzin
2955

Google добавила более тысячи новых снимков в Earth View, которые можно использовать в качестве обоев для рабочего стола Материал редакции

Это крупнейшее обновление в истории сервиса.

10 комментариев
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Источник Earth View

Google произвела крупнейшее обновление сервиса Earth View. Компания добавила в него более тысячи новых снимков планеты. Об этом сообщается в блоге разработчиков.

Теперь коллекция снимков Earth View насчитывает более 2,5 тысяч фотографий с разрешением до 4K включительно. В неё входят изображения со всех стран мира, включая Россию.

Earth View дарит нам способность поднять наш взгляд до космического пространства. Ландшафты, которые появляются когда вы открываете новую вкладку или разблокируете ваш телефон, выделяют ваш день. Я надеюсь этот небольшой забавный проект вместе с Google Earth побудит нас больше заботиться о нашей планете.

Гопал Шах
менеджер по продукту Google Earth

Earth View — это сервис по сбору наиболее интересных изображений из приложения Google Earth. В разработке сервиса использовались спутниковые изображения и данные с аэрофотосъёмки.

В конце 2019 года Google сообщила, что их проекты, включая Earth и Street View охватывают до 98% мест по всему миру.

#новости #сервисы #интернет

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10 комментариев
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Алюминиевый паук например

8

https://earthview.withgoogle.com/

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Андрей Ионов

2

а мне всегда говорили что россия красивая страна..

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Леонид Федотов

0

Интересно, это проходило ручной/автоматический цветокор или реально так охеренно выглядит с высоты?

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kexitt

Леонид
8

уверен, что проходило

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Алюминиевый паук например

Леонид
0

Проходило, скорее всего. Я думаю, что и отбор был в части автоматический. Но это не точно

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Serega Khobta

1
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Иван Торубаров

1

Гугл сделал всё, чтобы трипофобию переводили как боязнь путешествий

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Методический холод

1

Вдруг кто не знает – http://wlppr.co , тематика такая же. Но только как приложение и для iOS.

WLPPR. Breathtaking images from above.
Breathtaking images of the Universe we all are a part of. This is our home, this is our Past…
wlppr.co
Ответить

vvtwittep

Методический
0

Спасибо

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Yuriy Kovalets

0

О, как раз новые обои искал

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