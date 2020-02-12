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Ольга Жигулина
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Издательство АСТ приостановило продажу книги о вреде прививок после критики со стороны научного сообщества Материал редакции

Весь первый тираж раскупили за сутки.

23 комментария
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АСТ

Продажа книги «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» от издательства АСТ приостановлена. АСТ назвало это решение беспрецедентным шагом, который тем не менее «не снимает всех вопросов и требует открытого обсуждения отраслевых и этических аспектов проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики».

Издательство пообещало организовать открытую дискуссию по теме.

Существует плоскость законодательных норм, в рамках которых закреплены понятия «свобода слова» и «отсутствие цензуры». Кто должен определять, является ли высказанное мнение журналиста, блогера или медийного лица потенциальной угрозой, а не альтернативным взглядом на общепринятые установки?

Эксперты, лидеры мнений приглашены к открытой дискуссии в рамках круглого стола на одной из федеральных информационных площадок. Информация о мероприятии будет опубликована в ближайшее время.

из пресс-релиза АСТ

Ранее медицинское сообщество раскритиковало издателей за поддержку антипрививочников. В АСТ парировали тем, что мнение редакции может не совпадать с мнением автора, израильского блогера Антона Амантонио, а книга вышла с пометкой «Не является учебником по медицине».

Предпродажи издания начались 9 февраля, и весь тираж раскупили за сутки.

#новости #медицина #книги #антипрививочники

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23 комментария
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Павел Соколов

3

Пометка «не является учебником» должна быть на обложке на самом видном месте, а не где-то там мелким шрифтом. Тогда можно выпускать. Долбоебы, которые не хотят прививки делать так и не будут их делать, а нормальных людей какая-то херня написанная каким-то ноунеймом не переубедит

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Andre Macareno

Павел
2

Если не переубедит, то зачем пометка?

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Павел Соколов

Andre
0

Чтоб никто не кукарекал потом, что это научная работа. Прост никто почему-то не говорит, что это книга написана каким-то овощем без специального образования

Ответить

Andre Macareno

Павел
0

Потому что мне лично пофиг, не первый и не последний автор-приколист :)

Ответить

Иван Семёныч

1

Выводите в соцсети эту новость, лишняя реклама автору не повредит. Ставлю сотку он в своём жж уже пишет, что заговорщики добрались и до АСТ

Ответить

kexitt

0

Каждый раз, когда я хоть чуточку начинаю гордиться человечеством, восторгаться достижениями науки и т.д. я натыкаюсь на подобное и просто молча охуеваю. Для кого, блять, все делается и разрабатывается... напоминает "Дурака" Быкова...

Как много получается необразованных людей

Одни пишут такие книги, но еще более тупые те, кто их читает. И есть победная ультимативная категория - те кто не прививает после прочтения себя и своих детей.

Ответить

Иван Семёныч

kexitt
0

Образованных людей среди них довольно много. Непонятно как влияет образование. Вот ты просто дефолтно веришь в безопасность прививок, извини, но для веры во что-то ума не надо обычно много применять

Ответить

kexitt

Иван
0

При чем тут вера
Есть факты, не один десяток побеждённых болезней и статский смертности от них

Ответить

Иван Семёныч

kexitt
1

Да, не вера. Это вопрос доверия
Ну и что? Как опыт победы над эпидемиями прошлого может являться гарантом безопасности каждой отдельной прививки?

Ответить

kexitt

Иван
0

Есть определенные процедуры разработки лекарвенных средств и вакцин и их клинических испытаний. Фарм компании тратят невообразимые деньги на разработку. Невообразимые они как раз из-за сложности прохождения клинических испытаний. Как правило, если что-то прошло испытания, то это действительно работает или как минимум не вредит (скорее в рашке).

Хочешь доверяй этим процедурам, хочешь нет. Если ты не доверяешь этим процедурам, но доверяешь подобным книжкам, то и пусть... дураки и дороги будут вечно.

Вся эта тема с антипрививочниками началась из-за одного случая мульти-прививки, которая дала отрецательные результаты (через несколько лет) и ту же ее заюанили и сняли с производства. Конкретно эта мультипрививка была вредна.

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Michael Smith

kexitt
0

Список серьезных осложнений после прививок, требующих расследования, составил Минздрав. Ведомство отметило, что негативные последствия некоторых вакцин могут проявиться даже через полтора-два года.

Об этом говорится в методических рекомендациях по расследованию и профилактике поствакцинальных осложнений. Документ содержит внушительный перечень серьезных осложнений, вызванных прививками. Так, отметать связь внезапной смерти пациента с прививкой нельзя, если трагедия произошла в течение 30 дней после укола инактивированной вакцины. Это АКДС, иммуноглобулины, различные сыворотки и аллергены. Безобидная на первый взгляд БЦЖ может отозваться осложнениями, как говорится в методичке, в течение полутора лет. Тяжелые формы аллергических реакция — анафилактический шок, отек Квинке, генерализованная сыпь — могут быть связаны с прививкой первые трое суток после введения вакцины.

Ответить

kexitt

Michael
0

зачем ты мне это показываешь, я в курсе какие осложнения могут быть. Статистику поищи. Цифры.

А еще посмотри на список побочных эффектов, скажем, от капель в нос, охуеешь.

ну и конкретно от меня, российский минздрав для меня вообще ничего не значит. Мы тут далеко далеко позади.

Ответить

Michael Smith

kexitt
0

Лол, быстро ты переобулся )
если что-то прошло испытания, то это действительно работает или как минимум не вредит

я в курсе какие осложнения могут быть

Ответить

kexitt

Michael
0

ты дурачок?)

возможные осложнения - не есть гарантия непрохождения испытаний. Все зависит от процента - у скольких испытуемых это осложнение проявилось. Еще раз тебе говорю, на цифры смотри, а не буквы.

Если при испытании капель в нос у 9999 человек прошел насморк, а у одного слечилось кровотечение, то капли выпустят на рынок и напишут "возможные побочные эффекты - кровотечение"

Ответить

Michael Smith

kexitt
0

Осложнения и даже смерти от прививок это тоже научные данные.

В целом по всему населению они конечно помогают, но конкретного человека могут и убить, и ему уже не легче будет, что другим это помогло.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

kexitt
0

Как много получается необразованных людей

Да, просто удивительно. Кто бы мог подумать. Тебя ещё ждёт много разочарований в жизни

Ответить

kexitt

Дмитрий
0

шалом

не думаю, что много

да и это не разочарование было

Ответить

Alexei Kuksin

kexitt
0

Как много получается необразованных людей  

У меня препод по источниковедению в вузе, верил в подлинность Велесовой книги. Это примерно на уровне врача-вирусолога отрицающего существование вирусов. 

Ответить

Подозрительный магнит

0

Вообще те кто задумал пропаганду антипрививочников просто гении, таким образом они очищают генофонд всего мира, не прибегая к насилию

Ответить

Mechanic (21±)

0

Ну теперь станет возможным ссылаться на эту книгу как на труд в спорах с анти-антиваксерами, браво

Ответить

Dra

0

Не написать ли мне книжку "Оциллококцинум - старость в радость. Болезней больше нет."?  Сорвал бы кассу, эээх.

Ответить

Максим Шпилёв

0

Издательство АСТ приостановило продажу книги

Весь первый тираж раскупили за сутки

?

Ответить

Нижний интернет

0

Ебанутые антипрививочники сейчас будут говорить, что вот видите ВЛАСТИ ВСЕ ЖЕ СКРЫВАЮТ потому что зачем было изымать книгу из тиража, они не хотят ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗНАЛИ ПРАВДУ но мы-то знаем у двоюродной внучатой племянницы тетки Сраки вон после прививки двухговый ребенок родился а вы мне рассказываете

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