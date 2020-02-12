Существует плоскость законодательных норм, в рамках которых закреплены понятия «свобода слова» и «отсутствие цензуры». Кто должен определять, является ли высказанное мнение журналиста, блогера или медийного лица потенциальной угрозой, а не альтернативным взглядом на общепринятые установки?

Эксперты, лидеры мнений приглашены к открытой дискуссии в рамках круглого стола на одной из федеральных информационных площадок. Информация о мероприятии будет опубликована в ближайшее время.