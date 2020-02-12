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Алексей Боржонов
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Офицера подлодки уволили за пьянство на базе в Сирии. Он ругался матом на портрет Путина Материал редакции

Капитан-лейтенант сказал, что «находился в подавленном состоянии» из-за длительной командировки.

5 комментариев
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Капитана-лейтенанта Черноморского флота Олега Лавренчука досрочно уволили за пьянство на российской базе в Сирии. Он потребовал восстановить его на службе, но суд ему отказал. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ночь на 30 июня 2019 года военная полиция задержала Лавренчука, когда он находился состоянии алкогольного опьянения. Офицера доставили в комендатуру, там он стал ругаться матом на коменданта и висевший на стене портрет Владимира Путина.

В июне 2019 года Лавренчука привлекли к дисциплинарной ответственности, а в августе досрочно уволили. Офицер пытался оспорить это решение, но Севастопольский гарнизонный военный суд отказал ему.

Истец считает, что распитие алкогольных напитков происходило во внеслужебное время и не отразилось на состоянии боевой готовности подразделения. Также Лавренчук отметил, что он «находился в подавленном состоянии» из-за длительной командировки.

Адвокат офицера Сергей Гурин рассказал, что подводная лодка, на которой служил Лавренчук, базировалась у берегов Сирии четыре месяца. Когда военные узнали, что командировку продлили ещё на четыре месяца, офицеры выпили спиртное. Адвокат назвал решение уволить Лавренчука «показательным наказанием».

#новости #сирия

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5 комментариев
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George Weiller

8

Он ругался матом

Он же военный - он просто разговаривал

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Неправильный дебаркадер

George
8

Разговаривал на портрет Путина

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George Weiller

Неправильный
0

Беседовал, возможно даже совета спрашивал

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George Weiller

5

Журналистам удалось снять кадры подводной лодки

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Саша Пелипенко

George
0

капитан О. Лавренчук слева

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