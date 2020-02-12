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Капитан-лейтенант сказал, что «находился в подавленном состоянии» из-за длительной командировки.
Капитана-лейтенанта Черноморского флота Олега Лавренчука досрочно уволили за пьянство на российской базе в Сирии. Он потребовал восстановить его на службе, но суд ему отказал. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В ночь на 30 июня 2019 года военная полиция задержала Лавренчука, когда он находился состоянии алкогольного опьянения. Офицера доставили в комендатуру, там он стал ругаться матом на коменданта и висевший на стене портрет Владимира Путина.
В июне 2019 года Лавренчука привлекли к дисциплинарной ответственности, а в августе досрочно уволили. Офицер пытался оспорить это решение, но Севастопольский гарнизонный военный суд отказал ему.
Истец считает, что распитие алкогольных напитков происходило во внеслужебное время и не отразилось на состоянии боевой готовности подразделения. Также Лавренчук отметил, что он «находился в подавленном состоянии» из-за длительной командировки.
Адвокат офицера Сергей Гурин рассказал, что подводная лодка, на которой служил Лавренчук, базировалась у берегов Сирии четыре месяца. Когда военные узнали, что командировку продлили ещё на четыре месяца, офицеры выпили спиртное. Адвокат назвал решение уволить Лавренчука «показательным наказанием».
Он ругался матом
Он же военный - он просто разговаривал
Разговаривал на портрет Путина
Журналистам удалось снять кадры подводной лодки