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В октябре компания представила Pro-версию наушников, которые стоят 21 тысячу рублей.
Apple разрабатывает бюджетную версию AirPods. Об этом сообщило издание Digitimes со ссылкой на источники в индустрии. Предположительно, новинка получит название AirPods Pro Lite. Дата выпуска пока не уточняется.
Детали разработки и технические характеристики AirPods Pro Lite не раскрываются. Источник издания рассказал, что Apple также разрабатывает новые Apple Watch, iMac и iPad. Он уточнил, что iPad и Apple Watch скорее всего выйдут после сентября 2020 года.
Также издание рассказало, что Apple стремится нарастить производственные мощности на Тайване из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае. Из-за заболевания у компании возникли проблемы с поставками сырья для производства техники в Китае.
В октябре 2019 года компания представила AirPods Pro с активным шумоподавлением. Они отличаются от второй версии наушников обновлённым дизайном и более высокой ценой. Их можно приобрести в официальном магазине за 21 тысячу рублей.
По итогам 2019 года AirPods стали самыми популярными беспроводными наушниками в мире. По данным аналитической фирмы Strategy Analytics, доля Apple в этой сфере превысила 50%. Кроме этого, компания получила 71% от продаж всех беспроводных наушников.
Источник издания рассказал, что Apple также разрабатывает новые Apple Watch, iMac и iPad.
Реально? Не может быть.
Ещё, судя по слухам, будет новый iPhone
Pro Lite, оксюморон какой-то
Бесплатная идея маркетологам от бога: про-версия бюджетных - Pro Lite Pro
Бюджетные будут стоить 20 500 вместо 21 000?)
Как-то не в духе Эппл давать названия, с порога говорящие об уебищности продукта.
Эппл 2018: AirPods
Эппл 2019: AirPods Pro
Эппл 2020: AirPods Pro Lite
Эппл 2028: AirPods Pro Lite Ultra Max Plus Extreme edition
Что там работать над бюджетной версией - продавайте текущую всего лишь в два раза больше себестоимости, довольно бюджетно получится
Если с ноутами приставка Pro еще нормально, исторически соответствует правде – то с телефонами и наушниками это корёжит. Ну окей с телефоном ты можешь быть СММщиком, но наушники?
Что там слышно про Iphone 9? Склады ж с IPhone 8 как-то надо разгружать