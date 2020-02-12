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Arthur Khamzin
2418

Digitimes: Apple работает над бюджетной версией AirPods — AirPods Pro Lite Материал редакции

В октябре компания представила Pro-версию наушников, которые стоят 21 тысячу рублей.

16 комментариев
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Apple разрабатывает бюджетную версию AirPods. Об этом сообщило издание Digitimes со ссылкой на источники в индустрии. Предположительно, новинка получит название AirPods Pro Lite. Дата выпуска пока не уточняется.

Детали разработки и технические характеристики AirPods Pro Lite не раскрываются. Источник издания рассказал, что Apple также разрабатывает новые Apple Watch, iMac и iPad. Он уточнил, что iPad и Apple Watch скорее всего выйдут после сентября 2020 года.

Также издание рассказало, что Apple стремится нарастить производственные мощности на Тайване из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае. Из-за заболевания у компании возникли проблемы с поставками сырья для производства техники в Китае.

В октябре 2019 года компания представила AirPods Pro с активным шумоподавлением. Они отличаются от второй версии наушников обновлённым дизайном и более высокой ценой. Их можно приобрести в официальном магазине за 21 тысячу рублей.

По итогам 2019 года AirPods стали самыми популярными беспроводными наушниками в мире. По данным аналитической фирмы Strategy Analytics, доля Apple в этой сфере превысила 50%. Кроме этого, компания получила 71% от продаж всех беспроводных наушников.

#новости #apple #наушники #airpods

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16 комментариев
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Тимур Петров

13

 Источник издания рассказал, что Apple также разрабатывает новые Apple Watch, iMac и iPad. 

Реально? Не может быть.

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Евгений Лазарев

Тимур
7

Ещё, судя по слухам, будет новый iPhone 

Ответить

Владимир Моденов

Евгений
0

вроде бы на новой iOS 14...

Ответить

Корпоративный фитиль

13

Pro Lite, оксюморон какой-то

Ответить

Евгений Мартынов

Корпоративный
5

Бесплатная идея маркетологам от бога: про-версия бюджетных  - Pro Lite Pro

Ответить

Maxim Kshishtovski

5

Бюджетные будут стоить 20 500 вместо 21 000?)

Ответить

Евгений Лазарев

Maxim
0

20999

Ответить

Женечка

3

Как-то не в духе Эппл давать названия, с порога говорящие об уебищности продукта.

Ответить

I S

2

А будет Apple Pro Lite Pro?

Ответить

Леонид Федотов

1

Эппл 2018: AirPods

Эппл 2019: AirPods Pro

Эппл 2020: AirPods Pro Lite

Эппл 2028: AirPods Pro Lite Ultra Max Plus Extreme edition

Ответить

Brown Zweig

Леонид
0

by BOBKA_1998

Ответить

DESAAD LXI

0

Мой любимый Эппл, всегда порадует нас новыми идеями. 

Ответить

Taktischer Corgi

0

Что там работать над бюджетной версией - продавайте текущую всего лишь  в два раза больше себестоимости, довольно бюджетно получится

Ответить

плюшевый батон

0

Если с ноутами приставка Pro еще нормально, исторически соответствует правде – то с телефонами и наушниками это корёжит. Ну окей с телефоном ты можешь быть СММщиком, но наушники? 

Ответить

Престижный пистолет

–1

Что там слышно про Iphone 9? Склады ж с IPhone 8 как-то надо разгружать

Ответить

hyposlasher

Престижный
0

Покажут в марте

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