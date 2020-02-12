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Виктор Свиридов выстрелил себе в грудь из пистолета.
Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов совершил попытку самоубийства в зале Чертановского суда Москвы после того, как ему огласили приговор по делу о вымогательстве. Позже в Мосгорсуде подтвердили информацию о том, что он скончался.
Свиридов выстрелил себе в грудь из пистолета, рассказали «МБХ-медиа» в пресс-службе Мосгорсуда. По информации Baza, это был личный наградной пистолет. Как он пронёс оружие в здание, непонятно. Судебный пристав Эдуард Нефедов рассказал, что рамка металлодетектора не сработала, а при личном обыске он нашёл у Свиридова только флягу с алкоголем. По предварительной версии, пистолет удалось пронести в сумке, сообщил источник «Интерфакса».
Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Суд признал Свиридова виновным и приговорили к трём годам тюрьмы. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.
Бывший начальник ФСИН страдал неизлечимым онкологическим заболеванием, об этом он говорил корреспонденту РБК. По данным Mash, Свиридов настаивал на своей невиновности, но судья отказала провести экспертизу аудиозаписи, на которой он якобы вымогал 10 миллионов рублей.
Пристав Чертановского суда, который должен был проверить наличие оружия на входе:
Ну это ж уважаемый человек, а не холоп какой, чтобы его проверять.
Мы, Чертановские, не такие, мб пристав не из нашенских, зуб даю и за щеку не принимаю
Так работают суды при анкапе
Он сидел на скамье подсудимых с пистолетом?
У судьи был АК на коленях. Шансов не было и он застрелился.
Если кому-то важны мотивы:
у него была 4-я стадия онкологии
защита и обвинение просили смягчения приговора
суд назначил 3 года
Понимал видимо, что с ним будут делать на зоне. Отличное доказательство, как за решёткой всё прекрасно.
Этих в ментовские тюрьмы отправляют, так что вряд ли в этом дело.
Скорее не делать, а вообще перспективы дальнейшие. Ещё вчера ты купался в деньгах в подвале, был пиздатым силовиком со связями и погонами, а сейчас ты все это теряешь и после возвращения тебя вряд ли ждут какие то должность и местечко.
Ничего бы с ним не делали на зоне, это ж Россия, а не пендосия бездуховная. Был бы в почете и уважении.
Состояние экс-начальника управления ФСИН неизвестно. Его адвокат Григорий Иванищев сказал:«Скорее всего, он скончался».
Ну да, в принципе, тоже так думаю
в зале Чертовского суда Москвы
а что за суд такой в Москве? где находится?
Чертовски опасный суд
попал хоть?
В судью. После чего судья отказала ему в экспертизе аудиозаписей почему то
он видимо не в клетке сидел, а на скамье после домашнего ареста, а досматривать не стали потому что это их всех бывший сверхначальник и как то ссыкотно такого человека шмонать. ну и на тебе.
Да как бы он должен был проходить через рамку металлодетектора - и пистолет бы спалили. Видимо прошёл сразу после конвоиров, и никто внимания не обратил
ну и на месте конвоиров представь себя - лапать чувака который был твоим господом богом пару лет. плюс идёт не по мокрухе, а экономический. "Идите с богом дядь Вить, мне западло вас лапать"
Ну он с Богом и пошёл, собсна.
ну если у него реально была 4ая стадия рака - то правильно сделал
Baza пишет, что в сердце выстрелил
Стрелял в голову, попал в сердце. Пуля дум дум
Экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда <...> когда судья объявила о решении взять его под стражу
Это так шикарно звучит, в этом вся суть ФСИН
Вынести себе мозги из наградного оружия — поэтично.
В зале суда — фантастично.
Из-за заключения под стражу, будучи фсиновцем — комично.
Если бы вы смотрели/читали "Мистер Мерседес", то у вас бы не было таких вопросов... как да как
Как он пронес пистолет в суд?
Но вообще всем коррумпированым милиционерам срочно брать с него пример
Видать невиновный
Иначе бы прихватил с собой ещё кого-нибудь из зала
А будет собственное расследование на тему того, как он вообще умудрился боевое огнестрельное оружие занести в зал суда, да и ещё будучи подсудимым?