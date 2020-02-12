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Алексей Боржонов
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Бывший начальник управления ФСИН застрелился в зале суда. Он пронёс оружие перед приговором по делу о вымогательстве Материал редакции

Виктор Свиридов выстрелил себе в грудь из пистолета.

58 комментариев
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Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов совершил попытку самоубийства в зале Чертановского суда Москвы после того, как ему огласили приговор по делу о вымогательстве. Позже в Мосгорсуде подтвердили информацию о том, что он скончался.

Свиридов выстрелил себе в грудь из пистолета, рассказали «МБХ-медиа» в пресс-службе Мосгорсуда. По информации Baza, это был личный наградной пистолет. Как он пронёс оружие в здание, непонятно. Судебный пристав Эдуард Нефедов рассказал, что рамка металлодетектора не сработала, а при личном обыске он нашёл у Свиридова только флягу с алкоголем. По предварительной версии, пистолет удалось пронести в сумке, сообщил источник «Интерфакса».

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Суд признал Свиридова виновным и приговорили к трём годам тюрьмы. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

Бывший начальник ФСИН страдал неизлечимым онкологическим заболеванием, об этом он говорил корреспонденту РБК. По данным Mash, Свиридов настаивал на своей невиновности, но судья отказала провести экспертизу аудиозаписи, на которой он якобы вымогал 10 миллионов рублей.

#новости #происшествия

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58 комментариев
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Вероятный холод

119

Пристав Чертановского суда, который должен был проверить наличие оружия на входе:

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Экспертный торшер

Вероятный
18

Ну это ж уважаемый человек, а не холоп какой, чтобы его проверять.

Ответить

Mr. LoveJoy

Вероятный
2

Мы, Чертановские, не такие, мб пристав не из нашенских, зуб даю и за щеку не принимаю

Ответить

Аналитический цветок

46

Так работают суды при анкапе

Ответить

Kyler

Аналитический
1

Я за!

Ответить

Илья Тимофеев

36

Он сидел на скамье подсудимых с пистолетом?

Ответить

Незначительный шар

Илья
9

У судьи был АК на коленях. Шансов не было и он застрелился. 

Ответить

kexitt

Незначительный
1
Ответить

Кирилл Сосновский

kexitt
0

Скажи ауфидерзейн своим нацистским яйцам

Ответить

# realfiddy

Илья
3

Стрелял из лука мб.

Ответить

Владимир Опушко

Илья
3
Ответить

Kirill Nikolaev

15

Если кому-то важны мотивы:

у него была 4-я стадия онкологии

защита и обвинение просили смягчения приговора

суд назначил 3 года

Ответить

Владимир Дыркин

Kirill
2

нам тут не интересны мотивы, у нас тут свои эксперты есть.

Ответить

I S

Kirill
0

Ну годик-то можно было погулять

Ответить

Ипполит Воробьянинов

I
0

На какие хуи? 10 лямов-то не досталось...

Ответить

Владимир Дыркин

8

Понимал видимо, что с ним будут делать на зоне. Отличное доказательство, как  за решёткой всё прекрасно.

Ответить

Законодательный Кирилл

Владимир
6

Этих в ментовские тюрьмы отправляют, так что вряд ли в этом дело.

Ответить

Вредный вентилятор

Владимир
5

У него рак был, ему уже всё равно

Ответить

Станислав Есин

Владимир
1

Скорее не делать, а вообще перспективы дальнейшие. Ещё вчера ты купался в деньгах в подвале, был пиздатым силовиком со связями и погонами, а сейчас ты все это теряешь и после возвращения тебя вряд ли ждут какие то должность и местечко. 

Ответить

Просто Тимуррр

Станислав
4

После возвращения откуда? Из 4-й стадии в 3-ю?

Ответить

Экспертный торшер

Владимир
–2

Ничего бы с ним не делали на зоне, это ж Россия, а не пендосия бездуховная. Был бы в почете и уважении.

Ответить

Отчаянный инструмент

9

Состояние экс-начальника управления ФСИН неизвестно. Его адвокат Григорий Иванищев сказал:«Скорее всего, он скончался».

Ну да, в принципе, тоже так думаю

Ответить

Вероятный холод

Отчаянный
5

Нагнетают. Скорее всего, просто ногу сломал

Ответить

Иван Гессе

Отчаянный
5

ты недооцениваешь выживаемость при самоубийствах огнестрелом

Ответить

Maxim Rebitsky

Отчаянный
0

Та ну, это невозможно!

Ответить

Владимир Дыркин

2

 в зале Чертовского суда Москвы

а что за суд такой в Москве? где находится?

Ответить

Серый Женя

Владимир
25

Все суды в Москве чертовские.

Ответить

Вероятный холод

Владимир
7

Чертовски опасный суд

Ответить

Публичный американец

Вероятный
0

Скорее чертовски справедливый суд.

Ответить

Алексей Боржонов

Владимир
0

спасибо, поправил 

Ответить

Никита Лысенко

6

попал хоть?

Ответить

Игорь Голованов

Никита
0

В судью. После чего судья отказала ему в экспертизе аудиозаписей почему то

Ответить

Павел Бокарёв

4

он видимо не в клетке сидел, а на скамье после домашнего ареста, а досматривать не стали потому что это их всех бывший сверхначальник и как то ссыкотно такого человека шмонать. ну и на тебе.

Ответить

Вероятный холод

Павел
2

Да как бы он должен был проходить через рамку металлодетектора - и пистолет бы спалили. Видимо прошёл сразу после конвоиров, и никто внимания не обратил

Ответить

Павел Бокарёв

Вероятный
2

ну и на месте конвоиров представь себя - лапать чувака который был твоим господом богом пару лет. плюс идёт не по мокрухе, а экономический. "Идите с богом дядь Вить, мне западло вас лапать"

Ответить

Вероятный холод

Павел
8

Ну он с Богом и пошёл, собсна.

Ответить

Павел Бокарёв

Вероятный
0

ну если у него реально была 4ая стадия рака - то правильно сделал

Ответить

Рог Кирилл

3

Видимо, решил покосплеить одного американского мужичка.

Ответить

Brown Zweig

2

А кто-то еще возмущался как Джокер пронес пистолет к Мюррею

Ответить

I S

0

Baza пишет, что в сердце выстрелил

Ответить

Andrew Sychev

I
0

Стрелял в голову, попал в сердце. Пуля дум дум

Ответить

Evgeny Delyukin

Andrew
17

XCOM какой-то

Ответить

Многие вентилятор

Andrew
0

Опять тикрейт

Ответить

Mr. LoveJoy

I
0
Ответить

Andrew Sychev

1

Из пальца застрелился? 

Ответить

Тюремный яд

1

Надеюсь, пистолет не пострадал

Ответить

Андрей Коршев

1

Экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда <...> когда судья объявила о решении взять его под стражу

Это так шикарно звучит, в этом вся суть ФСИН

Ответить

Андрей Коршев

1

Вынести себе мозги из наградного оружия — поэтично.
В зале суда — фантастично.
Из-за заключения под стражу, будучи фсиновцем — комично.

Ответить

Дмитрий Куклин

1

Если бы вы смотрели/читали "Мистер Мерседес", то у вас бы не было таких вопросов... как да как

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Как он пронес пистолет в суд? 
Но вообще всем коррумпированым милиционерам срочно брать с него пример

Ответить

Marko

0

#бп

Ответить

Аристарх Знаменский

0

А целился в судью

Ответить

Taktischer Corgi

0

Видать невиновный
Иначе бы прихватил с собой ещё кого-нибудь из зала

Ответить

Эдгар Устинов

Taktischer
0

Чойта

Ответить

Dizzy Dizz

0

А будет собственное расследование на тему того, как он вообще умудрился боевое огнестрельное оружие занести в зал суда, да и ещё будучи подсудимым?

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Хуяссе

Ответить

ivan kalita

0

Он типа пытался напоследок 10 лямов прокутить?!..

Ответить

Митя Простомолотов

0
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