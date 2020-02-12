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СК начал проверку видео, которое снял ранее неоднократно судимый гражданин.
В Тюмени сотрудник Следственного комитета Рафик Аглиулин вместе с другими силовиками отметил получение звания майора под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом сообщило издание «Новый день».
По данным издания, автор видео — Денис Девкин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он и кричал «Жизнь ворам» и «АУЕ», когда на заднем фоне позировали силовики, вместе с Аглиулиным.
По данным журналистов, на празднике присутствовали, в том числе начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев. Голос за кадром также перечислил и других гостей: «судья» и «прокурор.
Как сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам, после резонанса в СМИ Аглиулина уволили. Собеседник журналистов также рассказал, что ситуацию под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Источник 72.ru рассказал, что указание уволить Аглиуллина дал руководитель регионального СКР Александр Кубляков.
Девкин в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал свои выкрики шуткой. «Имел в виду: парни — молодцы, чистый город стал без бандитов. Сотрудники сделали замечание и выгнали! Был выпивший, нёс шутки неуместно! Извиняюсь перед сотрудниками полиции!», — уточнил он.
СК пока не подтвердило увольнение Аглиулина. Там заявили, что управление ведомства по Тюменской области начало служебную проверку.
Он мог бы просто сказать, что имел ввиду «жизнь ворам негативных эмоций и пасмурных дней»
Ну всё правильно (если уволили), таким сотрудникам не место в рядах правоохранительных органов.
Там же не останется почти никого тогда
Вот и славненько же
Я с друзьями когда пью, тоже могу иногда и за величие Ичкерии и за воровской ход покричать и песню "Владимир Путин - молодец" спеть. Однако ни одного фаната Путина среди нас нет.
Ничего нового. Депутаты просто так партаки пауков на голову колят, что ли?
хуйня какая-то, такое можно и по фану сказать, тем более на вечеринке. уволили и уволили, похуй.
парни — молодцы, чистый город стал без бандитов*
*других бандитов