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Артём Мазанов
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Тюменские силовики отметили повышение следователя под крики «Жизнь ворам». СМИ узнали об увольнении виновника торжества Материал редакции

СК начал проверку видео, которое снял ранее неоднократно судимый гражданин.

18 комментариев
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В Тюмени сотрудник Следственного комитета Рафик Аглиулин вместе с другими силовиками отметил получение звания майора под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом сообщило издание «Новый день».

По данным издания, автор видео — Денис Девкин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он и кричал «Жизнь ворам» и «АУЕ», когда на заднем фоне позировали силовики, вместе с Аглиулиным.

По данным журналистов, на празднике присутствовали, в том числе начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев. Голос за кадром также перечислил и других гостей: «судья» и «прокурор.

Как сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам, после резонанса в СМИ Аглиулина уволили. Собеседник журналистов также рассказал, что ситуацию под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Источник 72.ru рассказал, что указание уволить Аглиуллина дал руководитель регионального СКР Александр Кубляков.

Девкин в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал свои выкрики шуткой. «Имел в виду: парни — молодцы, чистый город стал без бандитов. Сотрудники сделали замечание и выгнали! Был выпивший, нёс шутки неуместно! Извиняюсь перед сотрудниками полиции!», — уточнил он.

Рафик Аглиулин Снимок СУ СО СК РФ по Тюменской области

СК пока не подтвердило увольнение Аглиулина. Там заявили, что управление ведомства по Тюменской области начало служебную проверку.

#новости #регионы

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18 комментариев
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Евсей Дмитриев

6

Он мог бы просто сказать, что имел ввиду «жизнь ворам негативных эмоций и пасмурных дней»

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Физический Макс

4

Так. Я вам все объясню.
Во-первых, Рафик ни в чем не виноват.

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Снежный кот

2

Ну всё правильно (если уволили), таким сотрудникам не место в рядах правоохранительных органов.

Ответить

Вредный вентилятор

Снежный
2

Там же не останется почти никого тогда

Ответить

Роман Новиков

Вредный
0

Вот и славненько же

Ответить

Вредный вентилятор

Роман
0

Остаётся только решить, как будут работать суды при анкапе

Ответить

Женечка

0

Я с друзьями когда пью, тоже могу иногда и за величие Ичкерии и за воровской ход покричать и песню "Владимир Путин - молодец" спеть. Однако ни одного фаната Путина среди нас нет.

Ответить

Эдуард Гладышев

Женечка
4

Это звоночек, что пора завязывать с алкоголем

Ответить

Poe Ghost

1

Ничего нового. Депутаты просто так партаки пауков на голову колят, что ли?

Ответить

Kyler

Poe
1

Пиздец, какая же безвкусица

Ответить

Иван Семёныч

–1

хуйня какая-то, такое можно и по фану  сказать, тем более на вечеринке. уволили и уволили, похуй. 

Ответить

Nikita B

0

Новости перевёрнутого мира. 

Ответить

Андрей Рядькин

0

Не увеновен

Ответить

Андрей Коршев

0

Жизнь ворам АУЕ, ну тип молодцы, чистый город стал без бандитов

Ответить

Max Yankov

0

парни — молодцы, чистый город стал без бандитов*

*других бандитов

Ответить

Евгений Клочков

Max
0

"Стационарный бандит" как он есть

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Митя Простомолотов

0

типа прикол 
хз за что тут увольнять

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Kyler

0

ШУЕ ППШ надо было кричать, АУЕ уже не в тренде

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