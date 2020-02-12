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СК начал проверку видео, которое снял ранее неоднократно судимый гражданин.
В Тюмени сотрудник Следственного комитета Рафик Аглиулин вместе с другими силовиками отметил получение звания майора под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом сообщило издание «Новый день».
По данным издания, автор видео — Денис Девкин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он и кричал «Жизнь ворам» и «АУЕ», когда на заднем фоне позировали силовики, вместе с Аглиулиным.
По данным журналистов, на празднике присутствовали, в том числе начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев. Голос за кадром также перечислил и других гостей: «судья» и «прокурор».
Как сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам, после резонанса в СМИ Аглиулина уволили. Собеседник журналистов также рассказал, что ситуацию под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Источник 72.ru рассказал, что указание уволить Аглиуллина дал руководитель регионального СКР Александр Кубляков.
Девкин в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал свои выкрики шуткой. «Имел в виду: парни — молодцы, чистый город стал без бандитов. Сотрудники сделали замечание и выгнали! Был выпивший, нёс шутки неуместно! Извиняюсь перед сотрудниками полиции!», — уточнил он.
СК пока не подтвердило увольнение Аглиулина. Там заявили, что управление ведомства по Тюменской области начало служебную проверку.
Обновлено в 20:06: В Следственном комитете подтвердили увольнение Аглиулина. В ведомстве уточнили, что следователя уволили за «нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России».
Так. Я вам все объясню.
Во-первых, Рафик ни в чем не виноват.
Ничего нового. Депутаты просто так партаки пауков на голову колят, что ли?
Вот это охуеть😨
Он мог бы просто сказать, что имел ввиду «жизнь ворам негативных эмоций и пасмурных дней»
вырезали из контекста, журналюги подлючие
они еще из песни "А У Ели, А У Елки" 3 буквы только услышали
Я с друзьями когда пью, тоже могу иногда и за величие Ичкерии и за воровской ход покричать и песню "Владимир Путин - молодец" спеть. Однако ни одного фаната Путина среди нас нет.
Это звоночек, что пора завязывать с алкоголем
почему
Потому что следующий этап - металкогольный психоз
Может это действительно было шуткой, однако эти люди должны понимать, какие должности занимают. На данном видеве они тупо хвастаются служебным положением, чего нормальный адекватный слуга народа не может себе позволить.
Даже если это рофл, нам не нужны тупые безответственные клоуны на таких постах 🤡
Я так не думаю. Конкретно происходящее на видео - это абсолютный пустяк. И дикое ханжество до этого доебываться. Любой человек как угодно бестолково себя может вести на отдыхе, если это в рамках закона. Другое дело, что общество тригерится на это из-за явно нездорового состояния системы. И находит отдушину в таких безобидных проявлениях. Но почему-то общество так устроено, что если не показать видосик, то проблемы как будто и нет. А проблем-то дохуя.
Это не пустяк и не шутка и вот почему
автор видео — Денис Девкин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Я совершенно тебя поддерживаю в том, что за шутки не должно быть наказаний, например не надо было отчислять тиктокера, который шутил про подбрасывание наркотиков, но тут совсем другой случай.
Что у трезвого на уме...
...то у пьяного в блоге.
Если выпьешь ты сто грамм
Сразу тянет в Инстаграм
А когда прикончишь литр
Сразу лезешь прямо в Твиттер
Вроде все не плохо ты делаешь, но вот за "Владимир Путин - молодец" минус.
Абсолютно неуместный пример приводишь.
На видео зек гордится, что он зек, выкрикивая АУЕ и выкладывает все в сторис.
А вся маковка в том, что на мероприятии вмд'шники.
Это не пустяк - это двойной пиздец.
ШУЕ ППШ надо было кричать, АУЕ уже не в тренде
Ну всё правильно (если уволили), таким сотрудникам не место в рядах правоохранительных органов.
Там же не останется почти никого тогда
Вот и славненько же
Остаётся только решить, как будут работать суды при анкапе
Крикнул Девкин, уволить хотели Аглиулина. Fuck the logic! Или Аглиулин должен был сразу обезвредить за такие слова, а получается опорочил честь мундира? Или как?) Какой-то тупой вопрос, как будто я читать не умею, но я честно не понял)))
Ну тут недавно на свадьбе ФСБшник свои визитки раздавал, а в СИЗО сидят молодожёны.
Изначально не должно было там быть Девкина, у которого такие шутки.
По идее, если они с ауешником отмечали, то всех надо увольнять, а если он с улицы ворвался, испортил праздник и скрылся в ночи - то никого. А то прилетело виновнику торжества, как будто это он Девкина в тамады заказывал.
хуйня какая-то, такое можно и по фану сказать, тем более на вечеринке. уволили и уволили, похуй.
Потому что это проявление полного отсутствия субординации. Всё равно что на семейном ужине или на свадьбе кто-то скажет что он ебал невесту или её мать, даже если это правда, даже если это сказал жених или отец, то это всё равно будет неуместно. У таких людей явно что-то не в порядке с головой и им необходима помощь специалистов!
а нахуя применять меры дисциплинарный взысканий после фразы на семейном ужине?
послезавтра твой работодатель найдет твою фразу из 2007 года в интернете и уволит тебя, не ну а хули субординация должна быть епта
может герои этой истории и уебки что кричали жизнь ворам и все такое, но вот почему это должно являться причиной увольнение непонятно. это может быть поводом для безопасников, чтобы они проверили человека.
Ну в правоохранке за такие выкрики взыскания всегда серьезные были, особенно если в интернет утекло.
С судьями строже всего - у них поэтому нет ни корпоративов, ни на свадьбах они особо не мелькают.
Про фразу из 2007 - не знаю, но за видео определенной давности, на котором ты, будучи в должности, что-то противоречивое кричишь, вполне могут и выгнать
послезавтра твой работодатель найдет твою фразу из 2007 года
Не надо мешать в одну кучу частные лица и чиновников, которые наделены реальной властью. Источником этой власти вроде как должен являться народ, так что вполне справедливо, что под давлением общественности чиновники вылетают со своих постов.
Бремя власти подразумевает высокую ответственность, так что и репутационные риски пусть несут высокие.
[удалено]
Всё равно что на семейном ужине или на свадьбе кто-то скажет что он ебал невесту или её мать, даже если это правда, даже если это сказал жених или отец, то это всё равно будет неуместно
побывал бы на такой свадьбе
типа прикол
хз за что тут увольнять
Нормально так судьи, прокуроры и преступники вместе ужинают.
Так если чел уже отсидел ему че, запрещено общаться с прокурорами теперь?
Прикол, приколу-рознь! Если этот прикол снимали на др сотрудника мвд, да в кабинете рабочем- идиотизм!
парни — молодцы, чистый город стал без бандитов*
*других бандитов
"Стационарный бандит" как он есть
Судьи, прокуроры, следаки и воры - ахуенная компашка, можно и дела обсудить
Какое-то ханжество и хуйня.
Могли кричать там они плюс минус что угодно. Фраза "Жизнь ворам" на каком-то мероприятии вне работы сама по себе не может и не должна являться причиной увольнение.
Другое дело, если бы управление собственной безопасностью проверила бы участников этого мероприятия и по факту проверки приняла меры.
Ну пиздец, меня подташнивать начинает, а некоторым такие "шутки" уже пустяком кажутся. И это на фоне всех разговоров про слияние организованной преступности с институтами власти на протяжении последних 25 лет. На фоне всех историй, когда уважаемые люди на зоне сидят чуть ли не в санаторных условиях, а после выхода на свободу получают хорошую "пенсию". Ну конечно, всего лишь чувак из криминальной среды веселится на празднике с силовиками, знает у кого какая должность за столом. *Произошла шутка*. Сказать, чтобы больше так не шутили.
Я на одном мероприятии попал на камеру во время выкрика "Ахмат сила!", но это не значит, что я поддерживаю действия лидера Чечни, это был просто рофл от рофла. Извините, если что