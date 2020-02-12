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Артём Мазанов
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Тюменские силовики отметили повышение следователя под крики «Жизнь ворам». Виновника торжества уволили Материал редакции

СК начал проверку видео, которое снял ранее неоднократно судимый гражданин.

67 комментариев
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Обновлено: СК подтвердил увольнение следователя Аглиуллина, который отмечал повышение под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ». Его уволили за «нарушение присяги».

В Тюмени сотрудник Следственного комитета Рафик Аглиулин вместе с другими силовиками отметил получение звания майора под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом сообщило издание «Новый день».

По данным издания, автор видео — Денис Девкин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он и кричал «Жизнь ворам» и «АУЕ», когда на заднем фоне позировали силовики, вместе с Аглиулиным.

По данным журналистов, на празднике присутствовали, в том числе начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев. Голос за кадром также перечислил и других гостей: «судья» и «прокурор».

Как сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам, после резонанса в СМИ Аглиулина уволили. Собеседник журналистов также рассказал, что ситуацию под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Источник 72.ru рассказал, что указание уволить Аглиуллина дал руководитель регионального СКР Александр Кубляков.

Девкин в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал свои выкрики шуткой. «Имел в виду: парни — молодцы, чистый город стал без бандитов. Сотрудники сделали замечание и выгнали! Был выпивший, нёс шутки неуместно! Извиняюсь перед сотрудниками полиции!», — уточнил он.

Рафик Аглиулин Снимок СУ СО СК РФ по Тюменской области

СК пока не подтвердило увольнение Аглиулина. Там заявили, что управление ведомства по Тюменской области начало служебную проверку.

Обновлено в 20:06: В Следственном комитете подтвердили увольнение Аглиулина. В ведомстве уточнили, что следователя уволили за «нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России».

#новости #регионы

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67 комментариев
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Физический Макс

43

Так. Я вам все объясню.
Во-первых, Рафик ни в чем не виноват.

Ответить

Неправильный дебаркадер

Физический
13

Ему АУЕ подбросили

Ответить

Poe Ghost

40

Ничего нового. Депутаты просто так партаки пауков на голову колят, что ли?

Ответить

Kyler

Poe
10

Пиздец, какая же безвкусица

Ответить

Poe Ghost

Kyler
27

:D

Ответить

Shlomo Goldenberg

Kyler
4

Будто обычные партаки это "вкусица" 

Ответить

Огромный Валера

Poe
1

Вот это охуеть😨

Ответить

Kyler

Огромный
1

С подключением

Ответить

Евсей Дмитриев

36

Он мог бы просто сказать, что имел ввиду «жизнь ворам негативных эмоций и пасмурных дней»

Ответить

Действительный томагавк_два

Евсей
17

жизнь ворам моего сердечка

Ответить

Konstantin Kostikov

Евсей
1

вырезали из контекста, журналюги подлючие

Ответить

Действительный томагавк_два

Konstantin
0

они еще из песни "А У Ели, А У Елки"  3 буквы только услышали

Ответить

Женечка

–25

Я с друзьями когда пью, тоже могу иногда и за величие Ичкерии и за воровской ход покричать и песню "Владимир Путин - молодец" спеть. Однако ни одного фаната Путина среди нас нет.

Ответить

Эдуард Гладышев

Женечка
74

Это звоночек, что пора завязывать с алкоголем

Ответить

Олег Ивахнов

Эдуард
2

почему

Ответить

Эдуард Гладышев

Олег
1

Потому что следующий этап - металкогольный психоз

Ответить

Олег Ивахнов

Эдуард
0

Ну то есть дурачиться и прикалываться это не нормально?

Ответить

Максим Хрущаков

Женечка
28

И геев среди вас нет, но когда с друзьями пьёте...

Ответить

Shon Green

Женечка
9

Может это действительно было шуткой, однако эти люди должны понимать, какие должности занимают. На данном видеве они тупо хвастаются служебным положением, чего нормальный адекватный слуга народа не может себе позволить.
Даже если это рофл, нам не нужны тупые безответственные клоуны на таких постах 🤡

Ответить

Женечка

Shon
8

Я так не думаю. Конкретно происходящее на видео - это абсолютный пустяк. И дикое ханжество до этого доебываться. Любой человек как угодно бестолково себя может вести на отдыхе, если это в рамках закона. Другое дело, что общество тригерится на это из-за явно нездорового состояния системы. И находит отдушину в таких безобидных проявлениях. Но почему-то общество так устроено, что если не показать видосик, то проблемы как будто и нет. А проблем-то дохуя.

Ответить

Полноценный рубин

Женечка
11

Это не пустяк и не шутка и вот почему

автор видео — Денис Девкин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности

Я совершенно тебя поддерживаю в том, что за шутки не должно быть наказаний, например не надо было отчислять тиктокера, который шутил про подбрасывание наркотиков, но тут совсем другой случай.

Ответить

Стеклянный шар

Женечка
1

Что у трезвого на уме...

Ответить

Poe Ghost

Стеклянный
0

...то у пьяного в блоге.

Ответить

Паша Красников

Poe
1

Если выпьешь ты сто грамм
Сразу тянет в Инстаграм
А когда прикончишь литр
Сразу лезешь прямо в Твиттер

Ответить

Доступный паук например

Паша
2

Если был ты подшофе —
Лезь немедля на ТЖ

Ответить

Александр Великий

Женечка
1

Вроде все не плохо ты делаешь, но вот за "Владимир Путин - молодец" минус.

Ответить

Владимир Земсков

Женечка
1

Абсолютно неуместный пример приводишь.

На видео зек гордится, что он зек, выкрикивая АУЕ и выкладывает все в сторис.
А вся маковка в том, что на мероприятии вмд'шники.

Это не пустяк - это двойной пиздец.

Ответить

Kyler

15

ШУЕ ППШ надо было кричать, АУЕ уже не в тренде

Ответить

Shon Green

Kyler
2

Власть шизам кста

Ответить

Снежный кот

3

Ну всё правильно (если уволили), таким сотрудникам не место в рядах правоохранительных органов.

Ответить

Вредный вентилятор

Снежный
14

Там же не останется почти никого тогда

Ответить

Роман Новиков

Вредный
6

Вот и славненько же

Ответить

Вредный вентилятор

Роман
3

Остаётся только решить, как будут работать суды при анкапе

Ответить

Poe Ghost

Вредный
8

Все рассуждают о том, как будут работать суды при анкапе, но почему-то никому не интересно, как будут работать туды при анкапе.

Ответить

Вредный

Poe
0

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО БУДУТ РАБОТАТЬ! ©

Ответить

Roman Konchalov

3

Крикнул Девкин, уволить хотели Аглиулина. Fuck the logic! Или Аглиулин должен был сразу обезвредить за такие слова, а получается опорочил честь мундира? Или как?) Какой-то тупой вопрос, как будто я читать не умею, но я честно не понял))) 

Ответить

Evgeny Petrov

Roman
7

Ну тут недавно на свадьбе ФСБшник свои визитки раздавал, а в СИЗО сидят молодожёны.

Ответить

Марина Волченкова

Roman
2

Изначально не должно было там быть Девкина, у которого такие шутки.

Ответить

Неправильный дебаркадер

Roman
0

По идее, если они с ауешником отмечали, то всех надо увольнять, а если он с улицы ворвался, испортил праздник и скрылся в ночи - то никого. А то прилетело виновнику торжества, как будто это он Девкина в тамады заказывал.

Ответить

Иван Семёныч

–10

хуйня какая-то, такое можно и по фану  сказать, тем более на вечеринке. уволили и уволили, похуй. 

Ответить

Roman Konchalov

Иван
11

Потому что это проявление полного отсутствия субординации. Всё равно что на семейном ужине или на свадьбе кто-то скажет что он ебал невесту или её мать, даже если это правда, даже если это сказал жених или отец, то это всё равно будет неуместно. У таких людей явно что-то не в порядке с головой и им необходима помощь специалистов!

Ответить

Павел Макров

Roman
0

а нахуя применять меры дисциплинарный взысканий после фразы на семейном ужине?
послезавтра твой работодатель найдет твою фразу из 2007 года в интернете и уволит тебя, не ну а хули субординация должна быть епта

может герои этой истории и уебки что кричали жизнь ворам и все такое, но вот почему это должно являться причиной увольнение непонятно. это может быть поводом для безопасников, чтобы они проверили человека.

Ответить

Вероятный холод

Павел
1

Ну в правоохранке за такие выкрики взыскания всегда серьезные были, особенно если в интернет утекло.
С судьями строже всего - у них поэтому нет ни корпоративов, ни на свадьбах они особо не мелькают.
Про фразу из 2007 - не знаю, но за видео определенной давности, на котором ты, будучи в должности, что-то противоречивое кричишь, вполне могут и выгнать

Ответить

Саша Круг

Павел
0

послезавтра твой работодатель найдет твою фразу из 2007 года

Не надо мешать в одну кучу частные лица и чиновников, которые наделены реальной властью. Источником этой власти вроде как должен являться народ, так что вполне справедливо, что под давлением общественности чиновники вылетают со своих постов.
Бремя власти подразумевает высокую ответственность, так что и репутационные риски пусть несут высокие.

Ответить

Вредный вентилятор

Roman
0

[удалено]

Ответить

Иван Семёныч

Вредный
0

Всё равно что на семейном ужине или на свадьбе кто-то скажет что он ебал невесту или её мать, даже если это правда, даже если это сказал жених или отец, то это всё равно будет неуместно

побывал бы на такой свадьбе

Ответить

Митя Простомолотов

1

типа прикол 
хз за что тут увольнять

Ответить

Mikhail Pukas

Митя
10

Нормально так судьи, прокуроры и преступники вместе ужинают. 

Ответить

Алексей Волосач

Mikhail
0

Так если чел уже отсидел ему че, запрещено общаться с прокурорами теперь?

Ответить

Владимир Земсков

Митя
1

типа прикол хз за что тут увольнять

За то, что это не прикол.

Ответить

Марина Волченкова

Митя
0

Прикол, приколу-рознь! Если этот прикол снимали на др сотрудника  мвд, да в кабинете рабочем- идиотизм!

Ответить

Nikita B

3

Новости перевёрнутого мира. 

Ответить

Max Yankov

2

парни — молодцы, чистый город стал без бандитов*

*других бандитов

Ответить

Евгений Клочков

Max
2

"Стационарный бандит" как он есть

Ответить

Max Yankov

Евгений
0

Становитесь, дети, либертарианцами.

Ответить

Заметный украинец

2

Судьи, прокуроры, следаки и воры - ахуенная компашка, можно и дела обсудить

Ответить

Ипполит Воробьянинов

2

Я обидел его, я сказал: "Капитан,
Никогда ты не будешь майором"

Ответить

Павел Макров

1

Какое-то ханжество и хуйня.
Могли кричать там они плюс минус что угодно. Фраза "Жизнь ворам" на каком-то мероприятии вне работы сама по себе не может и не должна являться причиной увольнение.
Другое дело, если бы управление собственной безопасностью проверила бы участников этого мероприятия и по факту проверки приняла меры.

Ответить

Публичный американец

1

Ну пиздец, меня подташнивать начинает, а некоторым такие "шутки" уже пустяком кажутся. И это на фоне всех разговоров про слияние организованной преступности с институтами власти на протяжении последних 25 лет. На фоне всех историй, когда уважаемые люди на зоне сидят чуть ли не в санаторных условиях, а после выхода на свободу получают хорошую "пенсию". Ну конечно, всего лишь чувак из криминальной среды веселится на празднике с силовиками, знает у кого какая должность за столом. *Произошла шутка*. Сказать, чтобы больше так не шутили.

Ответить

Андрей Рядькин

0

Не увеновен

Ответить

Андрей Коршев

0

Жизнь ворам АУЕ, ну тип молодцы, чистый город стал без бандитов

Ответить

Dias001 Rrn

0

Интересно, как этот вор в законе связан с этими силовиками...

Ответить

Законодательный Кирилл

0

Мусора в законе

Ответить

Андрей Балконский

0

Рафик на фиг

Ответить

Mikhail Boyarskov

0

Рафик нэувиновен....

Ответить

Mikalai Vyhouski

0

Интересная у них там конечно экосистема образовалась. 

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Я на одном мероприятии попал на камеру во время выкрика "Ахмат сила!", но это не значит, что я поддерживаю действия лидера Чечни, это был просто рофл от рофла. Извините, если что

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