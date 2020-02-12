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Алексей Боржонов
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«Террор против граждан несовместим с развитием»: учёные в открытом письме потребовали отменить приговор по делу «Сети» Материал редакции

Они заявили о «полном параличе независимой судебной системы».

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​Фигуранты дела «Сети» Илья Шакурский, Максим Иванкин и Василий Куксов  ​Фото: Давид Френкеля для «Медиазоны»

Российские учёные и научные журналисты написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети». Его опубликовал доктор физико-математических наук из Института ядерных исследований РАН Борис Штерн на своей странице в Фейсбуке.

Авторы письма утверждают, что «возмущены» вынесенным приговором. По их мнению, обвинение «основывается на крайне сомнительных „доказательствах“», полученных под пытками. Учёные потребовали отменить приговор.

«Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных „терактов“, которые якобы „собирались запланировать“ осужденные, решение по «делу „Сети“» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности.

из открытого письма учёных

Под письмом подписались более 40 человек. В комментариях к посту Штерна продолжается сбор подписей, на момент написания заметки их оставили более 100 пользователей.

10 февраля семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в создании террористической организации для захвата власти. Все подсудимые не признали свою вину, они сообщали о пытках со стороны силовиков.

#новости

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4 комментария
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allah213

3

*бывшие ученые

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Владимир Дыркин

0

Ждём поддержки актёров

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Poe Ghost

0

Картинки будут корректно отображаться когда-нибудь на ТэЖэ? Я за что вам плачу, блеать!

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Иван Гессе

0

для полноты картины
https://tjournal.ru/u/145862-pk/142747-peredovye-antifashistskie-praktiki

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