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Они заявили о «полном параличе независимой судебной системы».
Российские учёные и научные журналисты написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети». Его опубликовал доктор физико-математических наук из Института ядерных исследований РАН Борис Штерн на своей странице в Фейсбуке.
Авторы письма утверждают, что «возмущены» вынесенным приговором. По их мнению, обвинение «основывается на крайне сомнительных „доказательствах“», полученных под пытками. Учёные потребовали отменить приговор.
Под письмом подписались более 40 человек. В комментариях к посту Штерна продолжается сбор подписей, на момент написания заметки их оставили более 100 пользователей.
10 февраля семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в создании террористической организации для захвата власти. Все подсудимые не признали свою вину, они сообщали о пытках со стороны силовиков.
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для полноты картины
https://tjournal.ru/u/145862-pk/142747-peredovye-antifashistskie-praktiki