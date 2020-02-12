Они заявили о «полном параличе независимой судебной системы».

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​Фигуранты дела «Сети» Илья Шакурский, Максим Иванкин и Василий Куксов ​Фото: Давид Френкеля для «Медиазоны»

Российские учёные и научные журналисты написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети». Его опубликовал доктор физико-математических наук из Института ядерных исследований РАН Борис Штерн на своей странице в Фейсбуке.

Авторы письма утверждают, что «возмущены» вынесенным приговором. По их мнению, обвинение «основывается на крайне сомнительных „доказательствах“», полученных под пытками. Учёные потребовали отменить приговор.

«Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных „терактов“, которые якобы „собирались запланировать“ осужденные, решение по «делу „Сети“» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности. из открытого письма учёных

Под письмом подписались более 40 человек. В комментариях к посту Штерна продолжается сбор подписей, на момент написания заметки их оставили более 100 пользователей.