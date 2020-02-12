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Anna Begiashvili
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«Хабр» рассказал о требованиях госорганов за год: запроса на ключи дешифровки от ФСБ, о котором писали СМИ, в отчёте нет Материал редакции

Больше всего требований в 2019 — 2020 году пришло от Роскомнадзора.

8 комментариев
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Сообщество для IT-специалистов «Хабр» опубликовало отчёт о запросах государственных служб и ведомств за 2019 и начало 2020 года. Сайт раскрыл статистику на следующий день после выхода публикаций о том, что в августе 2019 года ФСБ потребовала от «Хабра» передать ключи для дешифровки переписки пользователей.

  • В 2018 году «Хабр» первым среди российских компаний опубликовал Transparency report («отчёт о прозрачности»). За 2013—2018 годы сайт удовлетворил 30 запросов властей, два из которых обжаловал. Ещё девять запросов были отклонены;
  • Согласно новому отчёту, за 2019 год объединённым проектам «Хабр», «Мой круг» и «Автокадабра» пришло 14 обращений, за 2020 — два. Заявителями выступали МВД, Роскомнадзор и Google. Больше всего запросов — семь — отправил Роскомнадзор. Все они были удовлетворены, один — оспорен;
  • В отчёте «Хабра» нет ни одного запроса от Федеральной службы безопасности. Ранее «Медуза» и The Bell со ссылкой на источники на интернет-рынке сообщили, что летом 2019 года ФСБ потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей «десятка сайтов», среди которых «Хабр», «Авито» и Rutube.

«Медуза» опубликовала список юридических лиц, которым, по версии издания, направили запросы. TJ обратился за комментарием во все указанные компании. В «Хабре» заявили, что ответ на публикации появится на сайте. Этим ответом и стал Transparency report. В ООО «Киберника», которому принадлежит платформа для корпоративной связи «Сибрус», пообещали подготовить комментарий и прислать его позже.

7 февраля стало известно, что сообщество для IT-специалистов «Хабр» теперь зарегистрировано не в России, а в городе Никосия на Кипре. Член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России Филипп Кулин предположил, что это может быть связано с нежеланием «Хабра» выполнять требования к нему как организатору распространения информации (ОРИ).

#новости #фсб #роскомнадзор

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8 комментариев
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Иван Семёныч

8

Все в итоге как обычно тривиально.. Анонимные источники пиздят, а на Кипре солнечно и очень длинные налоговые каникулы

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Inq

Иван
0

Кипр давно уже не элитная юрисдикций, соглашение о двойном налогообложении тому подтверждение, стран подписавших это соглашение тоже предостаточно, офшоров по пальцам одной руки уже можно пересчитать.
А выполнять все равно прийдется или зеркалиться

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ouxen

3

бедное сообщество ит специалистов сразу же без разговоров и с удовольствием присело на бутылку

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Неверный ящик

0

А что, если запросы были обоснованные?

Да ну бред какой-то

Ответить

Огромный Валера

Неверный
1

Это не пройдёт в России

Ответить

Алюминиевый паук например

0

Батюшки, когда это медуза себя странно вела

Ответить

John Doe

0

Медуза обосралась. Впрочем, ничего нового

Ответить

Илья Кукушкин

–1

Медуза и Белл обычные фейк ньюс. Уже привыкли.

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