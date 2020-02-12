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Больше всего требований в 2019 — 2020 году пришло от Роскомнадзора.
Сообщество для IT-специалистов «Хабр» опубликовало отчёт о запросах государственных служб и ведомств за 2019 и начало 2020 года. Сайт раскрыл статистику на следующий день после выхода публикаций о том, что в августе 2019 года ФСБ потребовала от «Хабра» передать ключи для дешифровки переписки пользователей.
«Медуза» опубликовала список юридических лиц, которым, по версии издания, направили запросы. TJ обратился за комментарием во все указанные компании. В «Хабре» заявили, что ответ на публикации появится на сайте. Этим ответом и стал Transparency report. В ООО «Киберника», которому принадлежит платформа для корпоративной связи «Сибрус», пообещали подготовить комментарий и прислать его позже.
7 февраля стало известно, что сообщество для IT-специалистов «Хабр» теперь зарегистрировано не в России, а в городе Никосия на Кипре. Член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России Филипп Кулин предположил, что это может быть связано с нежеланием «Хабра» выполнять требования к нему как организатору распространения информации (ОРИ).
Все в итоге как обычно тривиально.. Анонимные источники пиздят, а на Кипре солнечно и очень длинные налоговые каникулы
бедное сообщество ит специалистов сразу же без разговоров и с удовольствием присело на бутылку
А что, если запросы были обоснованные?
Да ну бред какой-то