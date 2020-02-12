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Компания также удалила группы аккаунтов из Ирана, Вьетнама и Мьянмы. Тоже за нарушение политики против иностранного вмешательства.
Facebook рассказал об удалении трёх несвязанных между собой групп аккаунтов из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве. Об этом сообщается в блоге компании.
Компания пояснила, что деятельность аккаунтов из России была направлена против Украины и её соседних стран, группа учётных записей из Ирана пыталась влиять на аудиторию в США, а группа из Мьянмы и Вьетнама — на аудиторию в Мьянме.
По данным Facebook, владельцы аккаунтов из России пытались скрыть свои личности, но расследование компании обнаружило их связь с российской разведкой.
В блоге сообщается, что некоторые владельцы таких аккаунтов представлялись гражданскими журналистами и пытались связаться с украинскими политиками и местными СМИ. «Они писали о российском военном участии в Сирии, предполагаемых утечках СБУ, связанных с этническими меньшинствами в Крыму, а также о сбитом малазийском самолёте в 2014 году», — уточняют представители Facebook.
Это не первый раз, когда Facebook удаляет аккаунты из-за попыток влиять на политику других стран. В конце октября 2019 компания объявила о блокировке связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным 200 учётных записей, которые пытались в вмешаться в дела восьми африканских государств.
Пусть эти пидоры интерфейсы свои уебанские для начала починят, а потом поговорим
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