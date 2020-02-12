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Артём Мазанов
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Facebook рассказал об удалении связанных с российской разведкой аккаунтов, которые пытались вмешаться в дела Украины Материал редакции

Компания также удалила группы аккаунтов из Ирана, Вьетнама и Мьянмы. Тоже за нарушение политики против иностранного вмешательства.

7 комментариев
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Снимок Reuters

Facebook рассказал об удалении трёх несвязанных между собой групп аккаунтов из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве. Об этом сообщается в блоге компании.

Компания пояснила, что деятельность аккаунтов из России была направлена против Украины и её соседних стран, группа учётных записей из Ирана пыталась влиять на аудиторию в США, а группа из Мьянмы и Вьетнама — на аудиторию в Мьянме.

Сегодня мы удалили 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп в Фейсбуке и четыре аккаунта в Инстаграме за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства. Эта деятельность берёт свое начало в России и была направлена в основном на Украину и соседние страны.

публикация Facebook

По данным Facebook, владельцы аккаунтов из России пытались скрыть свои личности, но расследование компании обнаружило их связь с российской разведкой.

В блоге сообщается, что некоторые владельцы таких аккаунтов представлялись гражданскими журналистами и пытались связаться с украинскими политиками и местными СМИ. «Они писали о российском военном участии в Сирии, предполагаемых утечках СБУ, связанных с этническими меньшинствами в Крыму, а также о сбитом малазийском самолёте в 2014 году», — уточняют представители Facebook.

Пример неправомерного, по мнению соцсети, контента

Это не первый раз, когда Facebook удаляет аккаунты из-за попыток влиять на политику других стран. В конце октября 2019 компания объявила о блокировке связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным 200 учётных записей, которые пытались в вмешаться в дела восьми африканских государств.

#новости #украина #политика #facebook

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7 комментариев
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Роман Новиков

6

Пусть эти пидоры интерфейсы свои уебанские для начала починят, а потом поговорим

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Dmitry Kurtsev

Роман
0

Скоро грядет обновление интерфейса

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ouxen

Роман
0

там всехуево специально сделано

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Иван Семёныч

3

вмешательство уровня /b

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Паша Красников

2

Ну удалили и удалили

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Комментарий удален

Снежный кот

–3

А что вы хотели? Свобода слова она такая, по мнению демократических стран.

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Роман Новиков

0

КОД ЗЕЛЁНЫЙ УТВЕРЖДАЮ

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