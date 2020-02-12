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Кремлю пришлось применить «план Б».
Владимир Путин решил провести конституционную реформу из-за того, что президент Белорусии Александр Лукашенко отказался создать союзное государство с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Собеседники издания рассказали, что у российских властей было два плана для сохранения Путина у власти.
«План А» предусматривал интеграцию с Белоруссией, что позволило бы президенту России возглавить новое союзное государство и обойти ограничения по президентским срокам;
Так как у Путина не получилось убедить Лукашенко «возродить умирающее соглашение о создании сверхдержавы», то Кремль выбрал «план Б», пишет Bloomberg.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал РИА «Новости», что во время переговоров между президентами шла речь «об углублении союзной интеграции», а не о создании союзного государства.
В декабре 2019 года Лукашенко заявил, что Путин предлагал ему работу в парламенте, если страны объединятся. Президент Белоруссии отказался от этого и теперь «расплачивается», утверждает Bloomberg: именно из-за этого с начала 2020 года регулярный импорт нефти из России в Белоруссию прекратился.
Если это правда, то мне не понятно на что надеялся Путин. Лукашенко явно не собирается терять власть, тем более таким унизительным способом.
Ну с годами у власти, возможно он думает, что уже все должны ему подчинятся
Но способ действительно нелепый и унизительный. Это как прийти к соседу и сказать:
- А давай я сейчас стену между нашими квартирами снесу и у нас сразу огромная-преогромная хата будет, заживём! Только я её на себя перепишу, я ж стену снёс.
Видимо рассчитывал на нефтяной шантаж, у них же там все Белорусские НПЗ встали. А каждый день простоя НПЗ - это огромнейшие убытки. Ну и я думаю у него кроме этого был ещё не один козырь в рукаве, о котором знают только он и Лукашенко. У него определённо было на что надавить, но Лукашенко молодец, не прогнулся.
"Сверхдержава"
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Эээ, об этом знали все интересующиеся политикой года с 2018. Что есть сценарий РФ+РБ, есть госсовет (+- казахский сценарий), есть отмена "подряд" и избрание на ещё один срок. Первый не выгорел, для третьего решили что низкий рейтинг, остался лишь один.
Такое ощущение, что Блумберг просто пытается сохранить себе лицо, чтобы оправдать эту новость:
https://tjournal.ru/news/94776-bloomberg-vladimir-putin-planiruet-ostatsya-u-vlasti-posle-2024-i-obedinit-rossiyu-i-belorussiyu
ПС. А еще забавно как в комментариях под тем постом мне все доказывали, что никто не будет менять Конституцию для сохранения власти
Да, прям все. Не напиздеть ты ну никак не можешь.
А кто вообще говорил такое?
Да, в той новости про план Б не было. А тут задним числом нарисовали
Моё экспертное мнение: объединение с Беларусью никогда не рассматривалось как подспорье путину остаться после 2024.
Это заурядные имперские замашки оккупировать "чем больше - тем лучше".
Просто последние телодвижения в этом направлении по времени совпали с волной общественного обсуждения (как будто больше нечем заняться) на тему "как же он выкрутится в 2024"
мы на тж это уже с прошлого года писали. Блумберг прочитал комменты экспертов местных?
Объясните мне тупому дауну, не смыслящему в геополитике, что происходит.
Зачем и что меняется в конституции? Кто будет в 2024?
Не важно, ответ ты всё равно уже знаешь
Как раз не знаю, без сарказма.
Путин будет править нами до смерти
Ты собираешься умереть в 2024?
Пока в приоритете казахский сценарий и всё к этому идёт. Уже Медведев поехал кресло нового зама греть
Зачем и что меняется в конституции?
Если у нас не появится демократического правительства, то новый пахан будет отжимать бабки под себя. А у кого их больше всего? У старого пахана. Поэтому у него их отожмут, а его посадят.
Если внезапно появятся демократы (и будут иметь власть) пересажают нахуй всех, кто сейчас у власти (в том числе и пахана).
Сбежать на запад (в нормальную страну) — не вариант, его там по политическим причинам не примут (пускай у него и есть горы денег).
Вот и нет выбора, кроме как сидеть и цепляться за трон до смерти.
Разве новое правительство, новый премьер, новые губеры в областях это не положительная тенденция? Мне кажется все идет к тому, что потихоньку общество перестраивается.
новое правительство
А там хоть 15% новых лиц-то есть? Не поменялось ни че го
новые губеры в областях
Невыборные губернаторы — марионетки.
это не положительная тенденция?
10 лет уже раскачиваемся, пора бы и результаты показать.
Невыборные губернаторы — марионетки.
Но лучше чем прежние местные царьки?
10 лет уже раскачиваемся, пора бы и результаты показать.
Последние 2 года экономика расцветает, можем больше, денег в казне хоть жопой жуй.
Последние 2 года экономика расцветае
При мировом росте в 3% иметь рост в 1% — это падение.
Реальные доходы не растут 6 (или 7) лет.
денег в казне хоть жопой жуй.
Да, это так. Но при этом поднимаются налоги и пенсионный возраст, снижается социалка, и перекидывается на силовиков и резерв.
Но лучше чем прежние местные царьки?
Ничем не лучше.
По миру может отстаем, но у сша (сука звучит как будто я 15 рублевый бот, правда) пузырь с госдолгом, с бесконечными деньгами несложно make america great again. Мы с минимум долгов, с топовыми ресурными компаниями. Это дело времени, когда к нам придут инвесторы.
У всей страны может и не растут, но вижу некоторые сферы нефтянка, продажи, стройка, банкинг, технологии, где каждый год люди обновляют свои максимумы.
По царькам, определенно стало лучше.
Это дело времени, когда к нам придут инвесторы.
Я чего-то в голос заорал. То-то у нас только несколько дней назад перевели из сизо под домашний арест топ-менеждеров старейшего иностранного инвестфонда Baring Vostok. Калви сидит уже год. А дело завели, потому что следак оценил в 600к фирму с чистой годовой прибыль в 100млн. Ух бля, придут. А это?
«Русский Илон Маск» умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
Ты и в единогов веришь небось?
Глянь индекс ртс, гости заходят с 2018.
Единороги есть, ты просто их не искал.
Мы с минимум долгов, с топовыми ресурными компаниями.
В РФ госдолг просто перенесен в долги госкомпаний, газпром проебал тучу денег на трубопроводах, которые неокупаемы в ближайшие 50 лет. роснефть проебала сланцевую революцию. газпром просрал бум СПГ. С 2014 года у нас санкции США на поставки импортного оборудования для добычи газа/нефти, а легкодобываемая нефть уже заканчивается. С 2014 года в нас перестали инвестировать (а акции наших компаний упали, вплоть до того что некоторые компании уже думают их снимать с листинга бирж), разве что ОФЗ могут прикупить. 6 лет падают реальные доходы населения.
Ещё с 2013 года экономика перестала расти (при высокой нефти и без санкций), что говорит о то что проблемы у нас явно внутренние. И их не решают и не планируют решать. Потому что решения носят политический характер, а текущую власть сейчас всё устраивает в той мере, что она предпочитает игнорировать проблемы, чем подвергать себя опасности ради роста экономики и дохода населения.
Звучит все слишком красиво, чтобы быть правдой.
СПГ на новатэке.
Санкции снимут, наверно уже скоро.
Можно глянуть отчетность госкомпаний, мы не увидим там долга в 19 трлн долларов.
2014 были проблемы с украйной, после 2018 все устрясается, инвесторы потихоньку залетают по все на низах.
Да, при дорогой нефти мы творили хуйню, да это была ошибка, горький опыт.
Если внезапно появятся демократы (и будут иметь власть) пересажают нахуй всех, кто сейчас у власти (в том числе и пахана).
ну хоть не расстреляют как в 1917-18 демократы эти твои
пересажают нахуй всех, кто сейчас у власти (в том числе и пахана).
Вообще не обязательно. Навальный, например, обещал не трогать Путина, при условии мирного транзита. "Пересажать нахуй всех" вообще звучит как репрессии, такой себе сценарий для построения прекрасной России будущего. Люстрации это оптимальный вариант
Начать всех пересаживать это прямой путь к гражданской войне. К сожалению. Люстрации 🍓🍓🍓
Кто будет в 2024?
Трамп
Трамп-пам-памп
По новой конституции теоретически может, если США войдёт в состав России
С ним понятно, он выиграет, интересует наша ситуация.
Так и шо, голосовать против изменений пойдем или дома посидим?
Не пойдешь - проголосуют за тебя.
Пойдешь - легитимизируешь сей цирк своим участием.
Комментарий удален
Согласен на свап. Путина к нам, а Лукашенко к вам.
Но на самом деле вы ребята не согласитесь, помечтали и хватит)
Окей, а что-нибудь новое?
не то чтобы я дофига политик и журналист, но это весьма очевидные ходы, и про это разговор шёл ещё до оставки правительства
Может с этим маневром хоть оппозиция нормальная формироваться начнет, ворье в думе надоело, маргиналы сетевые еще больше, грустно
после этого манёвра хоть какая-то существующая оппозиция разошлась во мнениях и издала предсмертный всхлип