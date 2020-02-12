Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
5307

Bloomberg: Путин решил изменить Конституцию после отказа Лукашенко создать «сверхдержаву» из России и Белоруссии Материал редакции

Кремлю пришлось применить «план Б».

56 комментариев
В закладки

Владимир Путин решил провести конституционную реформу из-за того, что президент Белорусии Александр Лукашенко отказался создать союзное государство с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Собеседники издания рассказали, что у российских властей было два плана для сохранения Путина у власти.

  • «План А» предусматривал интеграцию с Белоруссией, что позволило бы президенту России возглавить новое союзное государство и обойти ограничения по президентским срокам;

  • «План Б» предполагал проведение конституционной реформы и отставку правительства.

Так как у Путина не получилось убедить Лукашенко «возродить умирающее соглашение о создании сверхдержавы», то Кремль выбрал «план Б», пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал РИА «Новости», что во время переговоров между президентами шла речь «об углублении союзной интеграции», а не о создании союзного государства.

В декабре 2019 года Лукашенко заявил, что Путин предлагал ему работу в парламенте, если страны объединятся. Президент Белоруссии отказался от этого и теперь «расплачивается», утверждает Bloomberg: именно из-за этого с начала 2020 года регулярный импорт нефти из России в Белоруссию прекратился.

Лукашенко заявил о «поставленной раком…
Президент Белоруссии откровенно и подробно рассказал о первых результатах конфликта с Путиным.
tjournal.ru

#новости #белоруссия #лукашенко #политика #путин

Новости
Подписан
Отписаться
«Хабр» рассказал о требованиях госорганов за год: запроса на ключи дешифровки от ФСБ, о котором писали СМИ, в отчёте нет
Больше всего требований в 2019 — 2020 году пришло от Роскомнадзора.
3
27
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 56, "likes": 27, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 143124, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 12 Feb 2020 19:45:28 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 143124, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/143124\/get","add":"\/comments\/143124\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/143124"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илюша

17

Если это правда, то мне не понятно на что надеялся Путин. Лукашенко явно не собирается терять власть, тем более таким унизительным способом.

Ответить

Алексей Селезнев

Илюша
2

Ну с годами у власти, возможно он думает, что уже все должны ему подчинятся 

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
0

Полагаю в психологии подобное подробно описано

Ответить

Михаил Бочаров

Илюша
1

Но способ действительно нелепый и унизительный. Это как прийти к соседу и сказать:
- А давай я сейчас стену между нашими квартирами снесу и у нас сразу огромная-преогромная хата будет, заживём! Только я её на себя перепишу, я ж стену снёс.

Ответить

Михаил Бочаров

Илюша
0

Видимо рассчитывал на нефтяной шантаж, у них же там все Белорусские НПЗ встали. А каждый день простоя НПЗ - это огромнейшие убытки. Ну и я думаю у него кроме этого был ещё не один козырь в рукаве, о котором знают только он и Лукашенко. У него определённо было на что надавить, но Лукашенко молодец, не прогнулся.

Ответить

Кисель Имбиревич

12

"Сверхдержава"
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Taktischer Corgi

Кисель
9

По территории - сверх-
по всему остальному - смех-

Ответить

Евсей Дмитриев

6

Забавно, что блумберг решил про план C не публиковать инфу

Ответить

Kir Kirsky

5

Эээ, об этом знали все интересующиеся политикой года с 2018. Что есть сценарий РФ+РБ, есть госсовет (+- казахский сценарий), есть отмена "подряд" и избрание на ещё один срок.  Первый не выгорел, для третьего решили что низкий рейтинг, остался лишь один. 

Ответить

Призванный чайник

1

Такое ощущение, что Блумберг просто пытается сохранить себе лицо, чтобы оправдать эту новость:

https://tjournal.ru/news/94776-bloomberg-vladimir-putin-planiruet-ostatsya-u-vlasti-posle-2024-i-obedinit-rossiyu-i-belorussiyu

Ответить

Призванный чайник

Призванный
7

ПС. А еще забавно как в комментариях под тем постом мне все доказывали, что никто не будет менять Конституцию для сохранения власти 

Ответить

Серый Женя

Призванный
2

Да, прям все. Не напиздеть ты ну никак не можешь.

Ответить

Илья Гераськин

Серый
0

А кто вообще говорил такое?

Ответить

Серый Женя

Илья
0

Хз, Илья. Может быть, там в удаленных комментах что-то такое было.

Ответить

Иван Семёныч

Призванный
0

Да, в той новости про план Б не было. А тут задним числом нарисовали

Ответить

Taktischer Corgi

2

Моё экспертное мнение: объединение с Беларусью никогда не рассматривалось как подспорье путину остаться после 2024.
Это заурядные имперские замашки оккупировать "чем больше - тем лучше".
Просто последние телодвижения в этом направлении по времени совпали с волной общественного обсуждения (как будто больше нечем заняться) на тему "как же он выкрутится в 2024"

Ответить

Боевой Гоша

2

План /b/

Ответить

Владимир Дыркин

1

мы на тж это уже с прошлого года писали. Блумберг прочитал комменты экспертов местных?

Ответить

Блаженный ящик

Владимир
1

В администрации президента прочитали и воспользовались советами

Ответить

Тимур Петров

0

Объясните мне тупому дауну, не смыслящему в геополитике, что происходит.

Зачем и что меняется в конституции? Кто будет в 2024? 

Ответить

George Weiller

Тимур
4

Не важно, ответ ты всё равно уже знаешь

Ответить

Тимур Петров

George
0

Как раз не знаю, без сарказма.

Ответить

Тюремный яд

Тимур
4

Путин будет править нами до смерти

Ответить

Тимур Петров

Тюремный
–3

Ты собираешься умереть в 2024?

Ответить

Илья Гераськин

Тимур
4

Пока в приоритете казахский сценарий и всё к этому идёт. Уже Медведев поехал кресло нового зама греть

Ответить

Тимур Петров

Илья
0

Ок, теперь понял.

Ответить

Михаил Бочаров

Тюремный
0

Интересно, он уже создал крестражи??

Ответить

Ручной франт

Тимур
2

Зачем и что меняется в конституции?

Если у нас не появится демократического правительства, то новый пахан будет отжимать бабки под себя. А у кого их больше всего? У старого пахана. Поэтому у него их отожмут, а его посадят.
Если внезапно появятся демократы (и будут иметь власть) пересажают нахуй всех, кто сейчас у власти (в том числе и пахана).
Сбежать на запад (в нормальную страну)  — не вариант, его там по политическим причинам не примут (пускай у него и есть горы денег).

Вот и нет выбора, кроме как сидеть и цепляться за трон до смерти.

Ответить

Тимур Петров

Ручной
0

Разве новое правительство, новый премьер, новые губеры в областях это не положительная тенденция? Мне кажется все идет к тому, что потихоньку общество перестраивается.

Ответить

Ручной франт

Тимур
2

новое правительство

А там хоть 15% новых лиц-то есть? Не поменялось ни че го

новые губеры в областях

Невыборные губернаторы — марионетки.

это не положительная тенденция?

10 лет уже раскачиваемся, пора бы и результаты показать.

Ответить

Тимур Петров

Ручной
0

 Невыборные губернаторы — марионетки.

Но лучше чем прежние местные царьки?

 10 лет уже раскачиваемся, пора бы и результаты показать.

Последние 2 года экономика расцветает, можем больше, денег в казне хоть жопой жуй.

Ответить

Ручной франт

Тимур
1

Последние 2 года экономика расцветае

При мировом росте в 3% иметь рост в 1% — это падение.

Реальные доходы не растут 6 (или 7) лет.

денег в казне хоть жопой жуй.

Да, это так. Но при этом поднимаются налоги и пенсионный возраст, снижается социалка, и перекидывается на силовиков и резерв.

Но лучше чем прежние местные царьки?

Ничем не лучше.

Ответить

Тимур Петров

Ручной
–1

По миру может отстаем, но у сша (сука звучит как будто я 15 рублевый бот, правда) пузырь с госдолгом, с бесконечными деньгами несложно make america great again. Мы с минимум долгов, с топовыми ресурными компаниями. Это дело времени, когда к нам придут инвесторы.

У всей страны может и не растут, но вижу некоторые сферы нефтянка, продажи, стройка, банкинг, технологии, где каждый год люди обновляют свои максимумы. 

По царькам, определенно стало лучше.

Ответить

Ручной франт

Тимур
0

Это дело времени, когда к нам придут инвесторы.

Я чего-то в голос заорал. То-то у нас только несколько дней назад перевели из сизо под домашний арест топ-менеждеров старейшего иностранного инвестфонда Baring Vostok. Калви сидит уже год. А дело завели, потому что следак оценил в 600к фирму с чистой годовой прибыль в 100млн. Ух бля, придут. А это?
«Русский Илон Маск» умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО

Ты и в единогов веришь небось?

Ответить

Тимур Петров

Ручной
0

Глянь индекс ртс, гости заходят с 2018.

Единороги есть, ты просто их не искал. 

Ответить

Kir Kirsky

Тимур
0

Мы с минимум долгов, с топовыми ресурными компаниями.

В РФ госдолг просто перенесен в долги госкомпаний, газпром проебал тучу денег на трубопроводах, которые неокупаемы в ближайшие 50 лет. роснефть проебала сланцевую революцию. газпром просрал бум СПГ. С 2014 года у нас санкции США на поставки импортного оборудования для добычи газа/нефти, а  легкодобываемая нефть уже заканчивается. С 2014 года в нас перестали инвестировать (а акции наших компаний упали, вплоть до того что некоторые компании уже думают их снимать с листинга бирж), разве что ОФЗ могут прикупить. 6 лет падают реальные доходы населения. 

Ещё с 2013 года экономика перестала расти (при высокой нефти и без санкций), что говорит о то что проблемы у нас явно внутренние. И их не решают и не планируют решать. Потому что решения носят политический характер, а текущую власть сейчас всё устраивает в той мере, что она предпочитает игнорировать проблемы, чем подвергать себя опасности ради роста экономики и дохода населения.

Ответить

Тимур Петров

Kir
0

Звучит все слишком красиво, чтобы быть правдой.
СПГ на новатэке.
Санкции снимут, наверно уже скоро.
Можно глянуть отчетность госкомпаний, мы не увидим там долга в 19 трлн долларов. 
2014 были проблемы с украйной, после 2018 все устрясается, инвесторы потихоньку залетают по все на низах.
Да, при дорогой нефти мы творили хуйню, да это была ошибка, горький опыт.

Ответить

Иван Семёныч

Ручной
0

Если внезапно появятся демократы (и будут иметь власть) пересажают нахуй всех, кто сейчас у власти (в том числе и пахана).

ну хоть не расстреляют как в 1917-18 демократы эти твои 

Ответить

Илюша

Ручной
0

пересажают нахуй всех, кто сейчас у власти (в том числе и пахана).

Вообще не обязательно. Навальный, например, обещал не трогать Путина, при условии мирного транзита. "Пересажать нахуй всех" вообще звучит как репрессии, такой себе сценарий для построения прекрасной России будущего. Люстрации это оптимальный вариант

Ответить

Kir Kirsky

Илюша
0

Начать всех пересаживать это прямой путь к гражданской войне. К сожалению. Люстрации 🍓🍓🍓

Ответить

Taktischer Corgi

Тимур
–1

 Кто будет в 2024? 

Трамп
Трамп-пам-памп

Ответить

rossoshmap

Taktischer
0

По новой конституции теоретически может, если США войдёт в состав России 

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
2
Ответить

Taktischer Corgi

rossoshmap
0

"Братья", кек

Ответить

Тимур Петров

Taktischer
0

С ним понятно, он выиграет, интересует наша ситуация. 

Ответить

Serhii Ser

Тимур
0

Навальный победит

Ответить

Нефтяной каякер

1

Или хотел все вместе.

Ответить

Эдуард Гладышев

0

Так и шо, голосовать против изменений пойдем или дома посидим?

Ответить

Elian Kavinsky

Эдуард
2

Не пойдешь - проголосуют за тебя.
Пойдешь - легитимизируешь сей цирк своим участием.

Ответить

Комментарий удален

# realfiddy

0

Согласен на свап. Путина к нам, а Лукашенко к вам. 

Но на самом деле вы ребята не согласитесь, помечтали и хватит)

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Окей, а что-нибудь новое?
не то чтобы я дофига политик и журналист, но это весьма очевидные ходы, и про это разговор шёл ещё до оставки правительства

Ответить

Миша

0

Может с этим маневром хоть оппозиция нормальная формироваться начнет, ворье в думе надоело, маргиналы сетевые еще больше, грустно

Ответить

Шелест Листьев

Миша
0

после этого манёвра хоть какая-то существующая оппозиция разошлась во мнениях и издала предсмертный всхлип

Ответить

Миша

Шелест
0

это уже в 2014 произошло 

Ответить

Шелест Листьев

Миша
0

это не исключает того, что это произошло и сейчас 

Ответить

Миша

Шелест
0

уже не слежу, к счастью 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
СМИ сообщили о проверке Алёны Водонаевой на экстремизм из-за поста об абортах с призывом «не рожать рабов государству»
Блогер утверждает, что неизвестные ей авторы заявления в полицию вырвали фразы из контекста.
107
Новости
Ведущая «Вестей» на Камчатке рассмеялась на записи эфира, говоря о повышении выплат льготникам
ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.
179
Интернет и мемы
«Эпидемия, про которую не говорят»: о чём рассказывается в фильме Дудя про ВИЧ в России
Выпуск, который, вероятнее всего, станет новым поводом для широкого обсуждения проблемы.
175
Популярное за три дня
Новости
В Москве суд присяжных оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве гея
Подозреваемый сообщил, что пострадавший "сам упал на нож"
147
Новости
Все победители Оскара-2020: лучший фильм — «Паразиты», лучший режиссёр — Пон Джун-хо
Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.
286
Животные
Би-би-си несколько лет делает зверей-аниматроников и посылает их «шпионить» за животными. К каким ситуациям это приводит
Канал вкладывает в роботов множество сил, чтобы затем их давили слоны и «оплакивали» обезьяны. А главное — всё это попадает на видео.
29

Прямой эфир

Павел Петрович

«Хабр» рассказал о требованиях…

Виталий Лановой

Из карантина по новому…

sf

Гость TJ: Гречка

Litnikov Danil

Bloomberg: Путин решил изменить…

Максим Кохович

«Упражнение в излишестве…

Озорной Лис

В Швейцарии гомофобия теперь…

Тимур Петров

Bloomberg: Путин решил изменить…

Павел Петрович

«Хабр» рассказал о требованиях…

Kir Kirsky

Bloomberg: Путин решил изменить…

Александра…

«Ничего скандинавского не…

Sergey Ponkin

«Упражнение в излишестве…

Иван Семёныч

Bloomberg: Путин решил изменить…

Valery Kirichenko

«Упражнение в излишестве…

Михаил Бочаров

Bloomberg: Путин решил изменить…

Екатерина Кузнецова

Из карантина по новому…

Сергей Звезда

«Ничего скандинавского не…

Михаил Бочаров

Bloomberg: Путин решил изменить…

Унылый Лось

Гость TJ: Гречка

Kir Kirsky

Bloomberg: Путин решил изменить…

Православие…

«Ничего скандинавского не…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]