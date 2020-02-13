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Максимальное наказание по статье о злостном неисполнении приговора суда — лишение свободы до двух лет.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон». Об этом он рассказал на Фейсбуке.
Обвинительное заключение Жданов получил по делу о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет. Похожее дело возбуждено и против предыдущего директора ФБК Романа Рубанова. В феврале 2019 года его объявили в розыск.
Уголовное дело против Жданова в августе 2019 года возбудило столичное управление Федеральной службы судебных приставов. Теперь оно передаётся в Тверской районный суд.
Жданов пояснил, что у него у «нет физической возможности удалить фильм с требуемых ведомством площадок»: с ресурсов dimon.navalny.com, navalny.com и канала Навального на YouTube.
Навальный опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон» 2 марта 2017 года, где обвинил Медведева в создании «коррупционной империи». Среди прочего ФБК выяснил, что бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал фонду, связанному с премьер-министром, земельный участок и дом стоимостью пять миллиардов рублей;
31 мая 2017 года Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК: фонду предписали удалить и опровергнуть ложную информацию о бизнесмене из расследования «Он вам не Димон».
посадят и ничего не случится, к сожалению
а че предыдущего не поймали до сих пор?
Димона то когда поймают?
"Предписываю удалить ложную информацию",а выглядит всё равно как ловкая махинация от Друзей Оушена.