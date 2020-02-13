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Артём Мазанов
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Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон» Материал редакции

Максимальное наказание по статье о злостном неисполнении приговора суда — лишение свободы до двух лет.

10 комментариев
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Иван Жданов​ Фото с его страницы во «ВКонтакте»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон». Об этом он рассказал на Фейсбуке.

Обвинительное заключение Жданов получил по делу о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет. Похожее дело возбуждено и против предыдущего директора ФБК Романа Рубанова. В феврале 2019 года его объявили в розыск.

Уголовное дело против Жданова в августе 2019 года возбудило столичное управление Федеральной службы судебных приставов. Теперь оно передаётся в Тверской районный суд.

Жданов пояснил, что у него у «нет физической возможности удалить фильм с требуемых ведомством площадок»: с ресурсов dimon.navalny.com, navalny.com и канала Навального на YouTube.

Навальный опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон» 2 марта 2017 года, где обвинил Медведева в создании «коррупционной империи». Среди прочего ФБК выяснил, что бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал фонду, связанному с премьер-министром, земельный участок и дом стоимостью пять миллиардов рублей;

31 мая 2017 года Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК: фонду предписали удалить и опровергнуть ложную информацию о бизнесмене из расследования «Он вам не Димон».

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10 комментариев
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Владимир Дыркин

0

посадят и ничего не случится, к сожалению

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R&J Team

Владимир
0

А что по твоему должно случиться? Союз спасения смотрел?) Все уже Не случилось ещё тогда

Ответить

Владимир Дыркин

R&J
5

разумеется не смотрел

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ouxen

0

а че предыдущего не поймали до сих пор?

Ответить

Карина Мирзаева

ouxen
1

Димона то когда поймают?

Ответить

ouxen

Карина
2

он в ритме танца

Ответить

Карина Мирзаева

ouxen
0

Кто в танце ведущий?

Ответить

Незаконный звук

Карина
1

Его уже поймали и поставили в угол

Ответить

Михаил Михалыч

0

*Цитата Вицина из фильма кавказская пленница*

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ZiCKheN .

0

"Предписываю удалить ложную информацию",а выглядит всё равно как ловкая махинация от Друзей Оушена.

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