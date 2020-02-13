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Есть вариант и на высокой подошве.
KFC и Crocs на Неделе моды в Нью-Йорке представили свою коллаборацию: стилизованную под продукцию KFC обувь с ароматизированными украшениями в виде кусков курицы. Об этом пишет Business Insider.
Верх обуви напоминает хрустящую панировку курицы из KFC, а подошва — баскет. Производители уточнили, что украшения в виде кусков курицы — несъедобны, несмотря на то, что выглядят и пахнут натурально. В промо-ролике также показали вариант и на высокой подошве.
Обувь поступит ограниченным тиражом весной, одна пара будет стоить 60 долларов.