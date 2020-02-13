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Артём Мазанов
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KFC совместно с Crocs представили обувь с ароматизированным украшением в виде куриного крыла Материал редакции

Есть вариант и на высокой подошве.

2 комментария
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KFC и Crocs на Неделе моды в Нью-Йорке представили свою коллаборацию: стилизованную под продукцию KFC обувь с ароматизированными украшениями в виде кусков курицы. Об этом пишет Business Insider.

Верх обуви напоминает хрустящую панировку курицы из KFC, а подошва — баскет. Производители уточнили, что украшения в виде кусков курицы — несъедобны, несмотря на то, что выглядят и пахнут натурально. В промо-ролике также показали вариант и на высокой подошве.

Обувь поступит ограниченным тиражом весной, одна пара будет стоить 60 долларов.

#новости #kfc

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2 комментария
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Orbital_Cat

1

как будто кого то стошнило на мои тапки)))

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Dear Crow

–1

Обувь для настоящих РАБотяг

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