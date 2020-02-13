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Артём Мазанов
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«Ъ»: в управлении «П» ФСБ проведут комплексную проверку из-за съёмки из кабинета подразделения стрельбы на Лубянке Материал редакции

Начальник управления решил изучить все показатели служебной деятельности своих подчинённых и нарушения трудовой дисциплины.

5 комментариев
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Здание ФСБ на Лубянке Фото Евгения Фельдмана для «Медузы»

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения из-за съёмки стрельбы на Лубянке. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поводом для такой проверки стало подозрение, что съёмка стрельбы велась именно из кабинета управления «П». По предварительным данным, в кабинете начальника одного из отделов в тот вечер собралось восемь сотрудников, но снимал перестрелку только один. Его личность не установили.

Согласно правилам ФСБ, в зданиях спецслужбы нельзя использовать мобильные телефоны, а также фото- и видеокамеры. По данным журналистов, из-за съёмки стрельбы ряд сотрудников получили взыскание, но не уточняется какое. Нагуманов решил этим не ограничиваться: он инициировал комплексную проверку, в ходе которой изучат показатели служебной деятельности сотрудников управления, а также учтут нарушения трудовой дисциплины.

Источники «Ъ» сообщили, что проверка коснётся ещё одного эпизода: экспертиза установила, что одна из шести пуль, поразивших нападавшего, была выпущена из наградного пистолета сотрудника ФСБ, а ещё одна — из служебного оружия другого оперативника. Но сотрудникам ведомства запрещено носить на службе оружие, кроме членов определённых подразделений.

19 декабря в Москве Евгений Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на ФСБ сообщали, что нападавших было трое. Позже эти сведения опровергла сама ФСБ и заявила, что стрелок был один. Его убили сотрудники силовых структур. Помимо него, погибли ещё двое силовиков.

#новости #стрельбаналубянке

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5 комментариев
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Jordan Deadlight

8

"Ъ" — В У "П" ФСБ П К П

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Илья Гераськин

0

А кто ФСБшника застрелил после падения стрелка?

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Kyler

Илья
0

Может воспользовались ситуацией и убрали "лишнего" человека

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Андрей Ионов

Kyler
1

Слишком многоходовочка

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Илья Ильин

Илья
–1

Он сам застрелился, две недели назад

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