Прямой эфир
что происходит в интернете
Начальник управления решил изучить все показатели служебной деятельности своих подчинённых и нарушения трудовой дисциплины.
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения из-за съёмки стрельбы на Лубянке. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Поводом для такой проверки стало подозрение, что съёмка стрельбы велась именно из кабинета управления «П». По предварительным данным, в кабинете начальника одного из отделов в тот вечер собралось восемь сотрудников, но снимал перестрелку только один. Его личность не установили.
Согласно правилам ФСБ, в зданиях спецслужбы нельзя использовать мобильные телефоны, а также фото- и видеокамеры. По данным журналистов, из-за съёмки стрельбы ряд сотрудников получили взыскание, но не уточняется какое. Нагуманов решил этим не ограничиваться: он инициировал комплексную проверку, в ходе которой изучат показатели служебной деятельности сотрудников управления, а также учтут нарушения трудовой дисциплины.
Источники «Ъ» сообщили, что проверка коснётся ещё одного эпизода: экспертиза установила, что одна из шести пуль, поразивших нападавшего, была выпущена из наградного пистолета сотрудника ФСБ, а ещё одна — из служебного оружия другого оперативника. Но сотрудникам ведомства запрещено носить на службе оружие, кроме членов определённых подразделений.
19 декабря в Москве Евгений Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на ФСБ сообщали, что нападавших было трое. Позже эти сведения опровергла сама ФСБ и заявила, что стрелок был один. Его убили сотрудники силовых структур. Помимо него, погибли ещё двое силовиков.
А кто ФСБшника застрелил после падения стрелка?