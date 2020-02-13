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242 человека умерли от вируса.
Власти Китая применили новую методику диагностики коронавируса Covid-2019, говорится в заявлении комиссии по здравоохранению провинции Хубэй. Из-за этого за последние сутки число выявленных случаев заболевания увеличилось на 14 840. Количество зафиксированных смертей – на 242.
По данным Reuters, это рекордное увеличение числа умерших от вируса за сутки. Предыдущее зафиксировали 10 февраля – 103 смерти.
Всего в провинции 48 206 подтверждённых случаев заболевания и 1310 смертей. Из больниц выписали 3441 пациента.
12 февраля в Барселоне отменили Всемирный мобильный конгресс-2020 из-за вспышки коронавируса из Китая.
Отлично. А написать о том,на какую изменили или что изменили?
"Здравствуйте, сегодня погода немножко теплее, судя по тому,что на снегу видно отблески солнца,можно выходить в футболке"
Тут нужен Пихто с графиком роста заболеваемости с учетом новой методики.
Я не дед, но ахуел от текста новости. Хотел сравнить с этой бредовой табличкой, но понял что журналисты это люди, которые в одном простейшем тексте могут написать шесть чисел, ни одно из которых не будет про общее количество больных.
А на деле сейчас: 60К больных, 6К поправились и 1.3К умерли – при прогнозах в пару миллионов больных и 60К погибших.
Эта табличка была нарисована до всех мер предосторожности, карантинов и перекрытых границ. Естественно сейчас меньше.
Новость про заявление комиссии по здравоохранению провинции Хубэй. Цифры тоже про эту провинцию. Они верные
Почему в этой новости должно быть число заболевших в мире?
Потому что это неудобные, абсолютные цифры. Увеличилось на 14К это много? Мало? Зачем тогда перепечатывать цифры, не принося дополнительной пользы? Зачем давать ссылку на то, что событие в Барселоне отменили, ведь это новость про провинцию?
Примечательно, что за исключением дат, табличка то пока весьма точная по соотношению. Веселье начинается при 100 тысячах смертей
Когда скрывать будет тяжело:
В Китае изменили методику диагностики смерти.
Теперь без теста некоторым диагноз ставят, в этом вся разница. Тесты занимают долго времени и они лимитированы. Как я понимаю, завтра будет маленький прирост, т.к. тут просто очередь людей на тест освободили и поставили диагноз без теста многим, с очевидными проблемами.