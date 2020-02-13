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Новости
Алексей Боржонов
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В Китае изменили методику диагностики коронавируса. Из-за этого за сутки выявили 14 тысяч новых случаев заражения Материал редакции

242 человека умерли от вируса.

12 комментариев
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Власти Китая применили новую методику диагностики коронавируса Covid-2019, говорится в заявлении комиссии по здравоохранению провинции Хубэй. Из-за этого за последние сутки число выявленных случаев заболевания увеличилось на 14 840. Количество зафиксированных смертей – на 242.

По данным Reuters, это рекордное увеличение числа умерших от вируса за сутки. Предыдущее зафиксировали 10 февраля – 103 смерти.

Всего в провинции 48 206 подтверждённых случаев заболевания и 1310 смертей. Из больниц выписали 3441 пациента.

12 февраля в Барселоне отменили Всемирный мобильный конгресс-2020 из-за вспышки коронавируса из Китая.

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#новости #вирусизкитая

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12 комментариев
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Бархатный Каприз

23

Отлично. А написать о том,на какую изменили или что изменили?
"Здравствуйте, сегодня погода немножко теплее, судя по тому,что на снегу видно отблески солнца,можно выходить в футболке"

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Вальдемар

Бархатный
4

На основе данных КТ лёгких теперь диагноз ставят.

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Казенный жар

0

Тут нужен Пихто с графиком роста заболеваемости с учетом новой методики.

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плюшевый батон

Казенный
10

Я не дед, но ахуел от текста новости. Хотел сравнить с этой бредовой табличкой, но понял что журналисты это люди, которые в одном простейшем тексте могут написать шесть чисел, ни одно из которых не будет про общее количество больных.

А на деле сейчас: 60К больных, 6К поправились и 1.3К умерли – при прогнозах в пару миллионов больных и 60К погибших. 

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Марк Варламов

плюшевый
0

Эта табличка была нарисована до всех мер предосторожности, карантинов и перекрытых границ. Естественно сейчас меньше.

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Funny Kaplan

плюшевый
0

Новость про заявление комиссии по здравоохранению провинции Хубэй. Цифры тоже про эту провинцию. Они верные

Почему в этой новости должно быть число заболевших в мире?

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плюшевый батон

Funny
0

Потому что это неудобные, абсолютные цифры. Увеличилось на 14К это много? Мало? Зачем тогда перепечатывать цифры, не принося дополнительной пользы? Зачем давать ссылку на то, что событие в Барселоне отменили,  ведь это новость про провинцию?

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DIVO Media

плюшевый
0

Примечательно, что за исключением дат, табличка то пока весьма точная по соотношению. Веселье начинается при 100 тысячах смертей

Ответить

Незаконный звук

1

1310 смертей. Из больниц выписали 3441 пациента

Чот статистика не очень

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Модный супер_стар

1

Когда скрывать будет тяжело:

В Китае изменили методику диагностики смерти.

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That cat

–3

А визга-то было когда в фашингтоне догадались что в Китае мутят со статистикой

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Alex Macher

0

Теперь без теста некоторым диагноз ставят, в этом вся разница. Тесты занимают долго времени и они лимитированы. Как я понимаю, завтра будет маленький прирост, т.к. тут просто очередь людей на тест освободили и поставили диагноз без теста многим,  с очевидными проблемами.

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