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На видео Джерри расправляется с Томом под звуки гимна СССР.
Ленинский суд Курска отменил штраф в тысячу рублей местному несовершеннолетнему жителю за демонстрацию нацистской символики в отрывке мультфильма «Том и Джерри». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Судья удовлетворил апелляционную жалобу и отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних. Причиной стали многочисленные нарушения надзорного органа. Детали нарушений не уточняются.
В ноябре 2019 года комиссия оштрафовала 17-летнего жителя Курска за публикацию отрывка из мультфильма «Том и Джерри» с демонстрацией нацистской символики. На теле Тома был изображён красный флаг с нацистской символикой, а у Джерри — флаг СССР. В финале видео Джерри победил Тома под звуки гимна Советского Союза.
Еее в Курске ещё есть адекваты)
*адвокаты
Если поменять флаги, то будет про 22 июня. Кое-кто даже драпал из Москвы, как Том.