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Arthur Khamzin
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Курский суд отменил штраф местному жителю за демонстрацию свастики в отрывке мультфильма «Том и Джерри» Материал редакции

На видео Джерри расправляется с Томом под звуки гимна СССР.

10 комментариев
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Ленинский суд Курска отменил штраф в тысячу рублей местному несовершеннолетнему жителю за демонстрацию нацистской символики в отрывке мультфильма «Том и Джерри». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Судья удовлетворил апелляционную жалобу и отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних. Причиной стали многочисленные нарушения надзорного органа. Детали нарушений не уточняются.

В ноябре 2019 года комиссия оштрафовала 17-летнего жителя Курска за публикацию отрывка из мультфильма «Том и Джерри» с демонстрацией нацистской символики. На теле Тома был изображён красный флаг с нацистской символикой, а у Джерри — флаг СССР. В финале видео Джерри победил Тома под звуки гимна Советского Союза.

#новости #интернет

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10 комментариев
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Карина Мирзаева

2

Еее в Курске ещё есть адекваты)

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Паша Красников

Карина
13

*адвокаты

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I S

Паша
0

авокады

Ответить

Карина Мирзаева

I
1

Не, нету авокадов. Только овощи из родного чернозема

Ответить

the.nightmarez

4
Ответить

Газетный супер_стар

0

Если поменять флаги, то будет про 22 июня. Кое-кто даже драпал из Москвы, как Том.

Ответить

Andre Macareno

Газетный
0

Но тогда Том бежит в сторону Германии, власовцы что ли?

Ответить

Революционный крюк

0

Японская свастика

Ответить

Eugen T

0

Именем Российской Федерации!1

Ответить

Mr. LoveJoy

–1

Можем повторить!

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