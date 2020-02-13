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Новости
Arthur Khamzin
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СК задержал мужчину, который бросил детей в аэропорту Шереметьево без присмотра Материал редакции

Теперь его подозревают ещё и в краже.

3 комментария
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Следственный комитет России задержал мужчину, бросившего детей в аэропорту Шереметьево (статья 125 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства. Его также подозревают в истязании жены и детей (статья 117 УК РФ) и краже (статья 157 УК РФ).

Последний пункт стал новым в обвинении мужчины. Что именно он украл, не уточняется. СК подчеркнул, что сейчас с ним проводятся следственные действия. Следователи также подчеркнули, что параллельно ведётся дело о халатности против местных надзорных органов. Ведомство даст оценку их действиям (или бездействию) по защите прав детей.

По версии следствия, 26 января житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов оставил в московском аэропорту Шереметьево двух своих сыновей — 2011 и 2014 года рождения. 28 января СК завёл против него дело об оставлении детей в опасности. Силовики не могли найти его два дня, после чего он сдался сам. После дачи показаний, Гаврилова выпустили под подписку о невыезде.

Через два дня ведомство возбудило против него дело об истязании жены и детей. Предположительно, он систематически наносил побои членам своей семьи.

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tjournal.ru

#новости #дети

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3 комментария
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Революционный крюк

0

Какой интересный и всесторонне развитый человек

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Владимир Дыркин

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Наверняка, он  причастен к исчезновению Ширяева!

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Mykola Glushchenko

0

Сейчас еще и в планировании теракта для свержения власти признается

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