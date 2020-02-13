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Ранее Роскомнадзор возбудил административные дела против Тwitter и Facebook.
Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию, сообщает РИА Новости.
Юристы Twitter и представители Роскомнадзора не пришли на процесс. Судья выносила решение по письменным материалам, согласно которым компания не признает себя виновной.
Twitter обязали выплатить штраф в течение 60 дней с момента, когда решение вступит в силу. Компания может выплатить его частями или попросить об отсрочке.
В конце января Роскомнадзор возбудил административные дела против Twitter и Facebook. Компаниям вменяли нарушение закона «О персональных данных» (часть 5 статьи 18). За это каждой из них грозил штраф на сумму от одного до шести миллионов рублей.
Слон и моська
таракан и тапок
Думаешь, что после фейла с Твиттером, РКН наконец-то прихлопнут?
А юридически что будет если Twitter просто забьет на это и не будет платить или реагировать?
оооо ужас, роскомнадзор заблочит твиттер
Заблокируют как linkedin.
Там так же было? Он отказался платить?
Отказались переносить данные в РФ
Спасибо, не знал
Между прочим геморно переключать эплстор в другой регион, чтоб скачать приложение.
Роскомнадзор грозится заблокировать самих себя.
Вернулся🤍
А где помёт будет представляться, если тви заблочат? Из Италии будет кукарекать?
А почему они сразу всем зарубежным сайтам не выдвинут подобное требование?
Хорошая реклама для твиттера. Как раз скоро акк там разблокирую, начну чирикать🤭
Скоро вичатом будем пользоваться ребят, нахуй твиттер этот
передавать коронавирус?
Шутка уровня начальной школы.
Скоро твиттера в России не будет. Есть прикольная опенсорс альтернатива, mastodon, но ей никто не пользуется
Юристы Twitter и представители Роскомнадзора не пришли на процесс
ору с конеш, тупа битва отписками