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Алексей Боржонов
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Суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию Материал редакции

Ранее Роскомнадзор возбудил административные дела против Тwitter и Facebook.

41 комментарий
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Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию, сообщает РИА Новости.

Юристы Twitter и представители Роскомнадзора не пришли на процесс. Судья выносила решение по письменным материалам, согласно которым компания не признает себя виновной.

Twitter обязали выплатить штраф в течение 60 дней с момента, когда решение вступит в силу. Компания может выплатить его частями или попросить об отсрочке.

В конце января Роскомнадзор возбудил административные дела против Twitter и Facebook. Компаниям вменяли нарушение закона «О персональных данных» (часть 5 статьи 18). За это каждой из них грозил штраф на сумму от одного до шести миллионов рублей.

#новости #соцсети #twitter

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41 комментарий
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Kyler

11

Слон и моська

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Иван Иванов

Kyler
0

таракан и тапок

Ответить

Паша Красников

Иван
1

Думаешь, что после фейла с Твиттером, РКН наконец-то прихлопнут?

Ответить

Иван Иванов

Паша
1
Ответить

Denis Shiryaev

1

А юридически что будет если Twitter просто забьет на это и не будет платить или реагировать? 

Ответить

Ivan Melobensky

Denis
6

оооо ужас, роскомнадзор заблочит твиттер

Ответить

Brown Zweig

Ivan
0

Наконец то твитоботов станет меньше

Ответить

Alexander Smirnov

Ivan
0

И тик ток заодно пусть снесут

Ответить

алексей серебренников

Denis
5

Заблокируют наверное))

Ответить

Alexander Golovnin

Denis
2

Заблокируют как linkedin.

Ответить

Denis Shiryaev

Alexander
0

Там так же было? Он отказался платить? 

Ответить

Alexander Golovnin

Denis
1

Отказались переносить данные в РФ

Ответить

Denis Shiryaev

Alexander
0

Спасибо, не знал

Ответить

Илья Гераськин

Denis
0

Между прочим геморно переключать эплстор в другой регион, чтоб скачать приложение.

Ответить

Паша Красников

Илья
0

Один раз скачал - потом оно само будет нормально обновляться

Ответить

Способный спрей

Denis
2

Роскомнадзор грозится заблокировать самих себя. 

Ответить

Medny Tazik

Способный
0

Ахахах

Ответить

Oleg Shirochenkov

Denis
1

Блокировка?

Ответить

Andre Macareno

Denis
1

Дальше вроде как могут заблочить

Ответить

Священный микрофон

Denis
0

Вернулся🤍

Ответить

Колючий Филипп

Священный
1
Ответить

Лев Люкшин

2

А пуш то нафига

Ответить

Lim Kirsanov

2

А где помёт будет представляться, если тви заблочат? Из Италии будет кукарекать?

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Lim
0

Ну телеграмом он же пользуется

Ответить

Vyacheslav Gorin

1
Ответить

Леонид Федотов

1

К слову, это $66K, при годовой зарплате одного разработчика в $120K

Ответить

Mykola Glushchenko

1

А почему они сразу всем зарубежным сайтам не выдвинут подобное требование?

Ответить

# realfiddy

0

Хорошая реклама для твиттера. Как раз скоро акк там разблокирую, начну чирикать🤭

Ответить

Кирилл Константинов

0

Скоро вичатом будем пользоваться ребят, нахуй твиттер этот

Ответить

Ivan Melobensky

Кирилл
–2

передавать коронавирус?

Ответить

Olga Shvets

Ivan
1

Шутка уровня начальной школы.

Ответить

Brown Zweig

Olga
0

Передавать фотки его матери

Ответить

Леонид Федотов

Кирилл
0

А ты шаришь в теме, перенимать опыт коллег будем

Ответить

Иван Иванов

0
Ответить

Yuriy Kovalets

0

не совсем понимаю, чем это грозит твиттеру

Ответить

Оскорбления и спам

0
Ответить

Виталий Ситников

0

"Проснись, ты обосрался..." (c)

Ответить

the.nightmarez

0
Ответить

Марк Лобачёв

0

Скоро твиттера в России не будет. Есть прикольная опенсорс альтернатива, mastodon, но ей никто не пользуется

Ответить

Паша Красников

Марк
0

https://juick.com/ ещё жив

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Павел Макров

0

Юристы Twitter и представители Роскомнадзора не пришли на процесс

ору с конеш, тупа битва отписками

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