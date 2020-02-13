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Артём Мазанов
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Путин согласился с предложением провести голосование по Конституции в будний день, который сделают выходным Материал редакции

Он также заявил, что закон о поправках может вступить в силу только после одобрения россиянами.

87 комментариев
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Владимир Путин поддержал проведение голосования по изменению в Конституции в будний день, который сделают выходным. Об этом заявил на встрече с рабочей группой по внесению поправок.

Президент отметил, что этот выходной потом не должны «вытащить» из других праздников.

Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних.

Владимир Путин

Путин также заявил, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами: они должны зафиксировать своё авторство на голосовании. Президент рассказал, что в течение двух дней подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования.

Как отмечало РБК, идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Она принадлежит администрации президента и связана с расчётом на более высокую явку.

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе, во время обращения к Федеральному собранию. Он предложил ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

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#новости #путин #конституция

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87 комментариев
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Ебаный Кошмар

52

«Пусть народ решает» - типичная история. По факту имеем карусели, вбросы, избиения наблюдателей.

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Poe Ghost

Ебаный
20

Ебаный кошмар.

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Незаконный звук

Poe
24

@Ебаный Кошмар амбассадор новостей из России

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Драгоценный череп

Ебаный
7

Самое интересное, что это всё и не требуется. Большинство проголосует «за», просто потому что им пообещали деньги. Вот ещё и выходной лишний дали. 

Ответить

Dra

Драгоценный
4

Даже деньги не надо, телевизору куча людей в стране верит. Даже на ТЖ адептов немало.

Ответить

Драгоценный череп

Dra
0

Просто верить телевизору и бежать голосовать, потому что тебе это выгодно — очень разные показатели явки.

Ответить

ouxen

Dra
0

идеальный электорат

Ответить

Kyler

Ебаный
2

Никогда такого не было...

Ответить

Эдуард Гладышев

Ебаный
1

По факту голосовать как обычно пойдёт 20% населения. Остальные будут с дивана ныть в комментариях: - Все решено за нас/все равно ничего не изменить/я выше политики/не хочу играть в их спектакль и тд и тп

Ответить

Паша Красников

Эдуард
1

И?

Ответить

Эдуард Гладышев

Паша
1

И 20% населения проголосует за вечного Путина, с молчаливого согласия 80%

Ответить

Паша Красников

Эдуард
1

Смешно пошутил. Держи лайк.

Ответить

Эдуард Гладышев

Паша
0

Спасибо, переведу его на благотворительность

Ответить

ouxen

Ебаный
1

нахуя, если и так всем всё нравится?

Ответить

Иван Семёныч

Ебаный
1
Ответить

Газетный супер_стар

Ебаный
0

Все как при дуче.

Ответить

Alex V

Ебаный
0

нужна 80 % явка, тогда не будет вбросов.

Ответить

Паша Красников

Alex
0

Какая разница, когда считать голоса будут так, как скажут, а не так, как есть?

Ответить

Районный чувак

Alex
0

Товарищъ, вы явно не знаете нетленную фразу о том, что важно не то как голосуют, а как подсчитывают

Ответить

Колючий Филипп

43

Дарует выходной
Ну как за такого не проголосовать?

Ответить

Выгодный цвет

Колючий
10

Если там ещё и гречку будут на входе продавать со скидками то можно и Елбасы его сразу назначить

Ответить

Андрей Коршев

Выгодный
1

Можно полевую кухню пригнать и раздавать готовую гречку с тушёнкой 

Ответить

ouxen

Андрей
1

с лопат

Ответить

Nikita B

Выгодный
0

Не уж, мы за Елбасы хотим со скидкой колбасы.

Ответить

Евгений Лазарев

Колючий
0

На самом деле маловато. Нужно дней 5 гуляний, что бы были новогодние, майские и референдумские ещё. 

Ответить

Первая

19

На случай новых "изменений" нужно выходной сделать ежегодным. И в него также проводить принудительные молебны за здравие верховного правителя. Назвать можно "Радоница-Поправница".

Ответить

ouxen

Первая
1

а через пять лет салют и парад!

Ответить

Первая

ouxen
1

Неа. В юбилейные года - соревнования по колокольному звону. 

Ответить

Официальный Макс

10

Путин также заявил, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами: они должны зафиксировать свое авторство на голосовании.

Чот совсем унылый пиздёж.

Ответить

Иван Семёныч

Официальный
3

все равно не проверить

Ответить

Виталий Лановой

Официальный
0

Это демократия

Ответить

Паша Красников

Виталий
8
Ответить

Московский Даниль

Виталий
0

*дерьмократия

fix

Ответить

Litnikov Danil

Виталий
0

Это не демократия

Ответить

George Weiller

Официальный
0

именно, с каких пор государству интересны голоса людей

Ответить

Официальный Макс

George
0

Дело в другом. Процедура принятия поправок к главам с 3 по 8 Конституции не предполагает никаких всенародных голосований, такой нормы просто не существует. Т.е. даже если бы на этом голосовании большинство проголосовало против предлагаемых изменений, то это ни на что не повлияло бы, тк Президент не может не подписать закон о поправках, направленный ему из СФ.

Ответить

Незаконный звук

10

Слыш голосуй

Ответить

Сергей Звезда

10

Бюллетень: 

1. Да, я не против поправок в Конституцию 
2. Нет, я не против поправок в Конституцию

Ответить

Сергей Тогатов

6

Он также заявил, что закон о поправках может вступить в силу только после одобрения россиянами.

А дед не растерял чувство юмора.

Ответить

Организационный динозавр

Сергей
0

Без вбросов никуда, и без вбросов тоже никуда. 

Ответить

Максим Пехальский

5

осталось выдавать бесплатную водку на улицах - народ точно будет за императора

Ответить

ouxen

Максим
1
Ответить

Паша Красников

ouxen
2

Здесь нужна другая

Ответить

Математический спрей

Паша
0
Ответить

Паша Красников

ouxen
0

Это на 9 Мая, не путай.

Ответить

Добровольный паук например

3

Хуй вы меня заставите учавствовать в этой клоунаде.

Ответить

ouxen

Добровольный
4

навальный пальцем поведет побежишь голосовать против

Ответить

Добровольный паук например

ouxen
6

Ахахах, ладно.

Ответить

Иван Семёныч

Добровольный
1

так вся жизнь и пролетит

Ответить

Эдуард Гладышев

Добровольный
0

Правильно, бюджетники и старики за тебя решат

Ответить

Московский Даниль

Эдуард
0

Ты же понимаешь что это незаконная гибридная голосовалка?

Ответить

Эдуард Гладышев

Московский
0

А ты понимаешь что молчание это одобрение?

Ответить

Московский Даниль

Эдуард
0

Молчание да, но прийти это значит сказать что это законно 

Ответить

Иван Семёныч

Московс…
0

будешь внукам с гордостью рассказывать

Ответить

Московский

Иван
0

Митинги надо устраивать, а не на голосовалки ходить

Ответить

Эдуард Гладышев

Московс…
0

Одно другому не мешает. Если вам до избирательного участка лень дойти, то какие там митинги под дубинками. Если только митинг в комментариях

Ответить

Московский

Эдуард
0

Мне то не лень. Было бы это законно и прозрачно я только за. 

Ответить

Эдуард Гладышев

Московс…
0

Если бы да кабы, да во рту росли грибы, да был то не рот, а целый огород.

Придумывать оправдания для ничего не делания у русских на высшем уровне.

Ответить

Паша Красников

Эдуард
0

https://www.youtube.com/watch?v=uj22QVpX3r8

Ответить

Эдуард Гладышев

Паша
0

Я не голосую 
Я не участвую в общественной жизни
Я не хожу на собрания ТСЖ
Я жду, что все проблемы решит кто-то вместо меня
Я живу в говне
Зато я большой мастер пожаловаться 

Ответить

Эдуард Гладышев

Московс…
0

Порога явки нет, 20% стариков и бюджетников и так сделают это законным. 

Ответить

Московский

Эдуард
0

Палка о двух концах 

Ответить

George Weiller

2

Круто конечно, но голоса учитываются так же как на выборах всяких?

Ответить

Газетный супер_стар

George
5

Какие-такие голоса? Все уже оформлено.

Ответить

Михаил Бочаров

Газетный
9

Голоса - это к психиатру ☝🏻

Ответить

Казенный жар

George
4

ЛИШНИЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ПОСРЕДИ РАБО да ЧЕЙ НЕДЕЛИ!

Ответить

George Weiller

Казенный
3

ПАЙЕТАМУ ПРАГАЛАСУЮ ЗА!

Ответить

Вкусный щит

1

Дарует выходной

Ну как за такого не проголосовать?

Ответить

George Weiller

Вкусный
3

О_О

Ответить

Вкусный щит

George
9

Блять, опять твинки перепутал

Ответить

Александр Великий

2

Скажите спасибо за выходной, это ваш последний после голосования

Ответить

ouxen

1
Ответить

Лис

1

Нагоняют явку любой ценой

Ответить

Aleksey Paschenko

0

А потом короче скажут, что в связи с этим явка была беспрецедентной и 99% страны проголосовали ЗА, и "мы просто не имеем морального права" не поддержать народное мнение и бла бла бла

Потому в другой день явку 22% хер объяснить. Потому что по факту так и будет. А Конституция это вам не выборы депутатов 

Ответить

Лев Люкшин

0

Сразу с козырей заходят

Ответить

Вася Пупкин

0

Святой человек! Я голосую, ЗА!✅

Ответить

ouxen

Вася
0
Ответить

Даня Слободчиков

0

Проводят в будний день, чтобы повысить явку, но в это же время делают день - выходным

Ответить

Дмитрий Перфильев

0

какого числа? 

Ответить

Дополнительный череп

0

Смотрел без звука, он сказал "Да похуй, киньте им кость"?

Ответить

Илья Михалков

0

А в какой форме будет голосование? За все поправки сразу или отдельно?

Ответить

Lev Romanov

Илья
0

Конечно за всё сразу.

Ответить

Организационный динозавр

0

Путин согласился с предложением

Какого черта его вообще спрашивают?! 

Ответить

Московский Даниль

Организационный
0

Перзидент потому чта

Ответить

Курбангалы Алибердыев

0

Заебали эти ваши выходные

Ответить

Московский Даниль

0

С учетом того что это незаконная процедура, без наблюдателей, стоит ли вообще идти голосовать и легализовать этот сраный цирк с конями🤔

Ответить

Районный чувак

0

Пацаны спешат сфальсифицировать ещё одно, последнее голосование, пока это ещё не сильно палится, и устроить себе тёплую жизнь до конца времён

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