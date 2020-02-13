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Он также заявил, что закон о поправках может вступить в силу только после одобрения россиянами.
Владимир Путин поддержал проведение голосования по изменению в Конституции в будний день, который сделают выходным. Об этом заявил на встрече с рабочей группой по внесению поправок.
Президент отметил, что этот выходной потом не должны «вытащить» из других праздников.
Путин также заявил, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами: они должны зафиксировать своё авторство на голосовании. Президент рассказал, что в течение двух дней подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования.
Как отмечало РБК, идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Она принадлежит администрации президента и связана с расчётом на более высокую явку.
Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе, во время обращения к Федеральному собранию. Он предложил ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.
«Пусть народ решает» - типичная история. По факту имеем карусели, вбросы, избиения наблюдателей.
Самое интересное, что это всё и не требуется. Большинство проголосует «за», просто потому что им пообещали деньги. Вот ещё и выходной лишний дали.
Даже деньги не надо, телевизору куча людей в стране верит. Даже на ТЖ адептов немало.
Просто верить телевизору и бежать голосовать, потому что тебе это выгодно — очень разные показатели явки.
По факту голосовать как обычно пойдёт 20% населения. Остальные будут с дивана ныть в комментариях: - Все решено за нас/все равно ничего не изменить/я выше политики/не хочу играть в их спектакль и тд и тп
И?
И 20% населения проголосует за вечного Путина, с молчаливого согласия 80%
Смешно пошутил. Держи лайк.
Какая разница, когда считать голоса будут так, как скажут, а не так, как есть?
Товарищъ, вы явно не знаете нетленную фразу о том, что важно не то как голосуют, а как подсчитывают
Дарует выходной
Ну как за такого не проголосовать?
Если там ещё и гречку будут на входе продавать со скидками то можно и Елбасы его сразу назначить
На самом деле маловато. Нужно дней 5 гуляний, что бы были новогодние, майские и референдумские ещё.
На случай новых "изменений" нужно выходной сделать ежегодным. И в него также проводить принудительные молебны за здравие верховного правителя. Назвать можно "Радоница-Поправница".
Путин также заявил, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами: они должны зафиксировать свое авторство на голосовании.
Чот совсем унылый пиздёж.
Это демократия
именно, с каких пор государству интересны голоса людей
Дело в другом. Процедура принятия поправок к главам с 3 по 8 Конституции не предполагает никаких всенародных голосований, такой нормы просто не существует. Т.е. даже если бы на этом голосовании большинство проголосовало против предлагаемых изменений, то это ни на что не повлияло бы, тк Президент не может не подписать закон о поправках, направленный ему из СФ.
Бюллетень:
1. Да, я не против поправок в Конституцию
2. Нет, я не против поправок в Конституцию
Он также заявил, что закон о поправках может вступить в силу только после одобрения россиянами.
А дед не растерял чувство юмора.
осталось выдавать бесплатную водку на улицах - народ точно будет за императора
Здесь нужна другая
Хуй вы меня заставите учавствовать в этой клоунаде.
навальный пальцем поведет побежишь голосовать против
Правильно, бюджетники и старики за тебя решат
Ты же понимаешь что это незаконная гибридная голосовалка?
А ты понимаешь что молчание это одобрение?
Молчание да, но прийти это значит сказать что это законно
будешь внукам с гордостью рассказывать
Митинги надо устраивать, а не на голосовалки ходить
Одно другому не мешает. Если вам до избирательного участка лень дойти, то какие там митинги под дубинками. Если только митинг в комментариях
Мне то не лень. Было бы это законно и прозрачно я только за.
Если бы да кабы, да во рту росли грибы, да был то не рот, а целый огород.
Придумывать оправдания для ничего не делания у русских на высшем уровне.
Я не голосую
Я не участвую в общественной жизни
Я не хожу на собрания ТСЖ
Я жду, что все проблемы решит кто-то вместо меня
Я живу в говне
Зато я большой мастер пожаловаться
Порога явки нет, 20% стариков и бюджетников и так сделают это законным.
Круто конечно, но голоса учитываются так же как на выборах всяких?
Какие-такие голоса? Все уже оформлено.
ЛИШНИЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ПОСРЕДИ РАБО да ЧЕЙ НЕДЕЛИ!
Дарует выходной
Ну как за такого не проголосовать?
А потом короче скажут, что в связи с этим явка была беспрецедентной и 99% страны проголосовали ЗА, и "мы просто не имеем морального права" не поддержать народное мнение и бла бла бла
Потому в другой день явку 22% хер объяснить. Потому что по факту так и будет. А Конституция это вам не выборы депутатов
Святой человек! Я голосую, ЗА!✅
Проводят в будний день, чтобы повысить явку, но в это же время делают день - выходным
А в какой форме будет голосование? За все поправки сразу или отдельно?
Путин согласился с предложением
Какого черта его вообще спрашивают?!
С учетом того что это незаконная процедура, без наблюдателей, стоит ли вообще идти голосовать и легализовать этот сраный цирк с конями🤔
Пацаны спешат сфальсифицировать ещё одно, последнее голосование, пока это ещё не сильно палится, и устроить себе тёплую жизнь до конца времён