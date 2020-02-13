Он также заявил, что закон о поправках может вступить в силу только после одобрения россиянами.

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Владимир Путин поддержал проведение голосования по изменению в Конституции в будний день, который сделают выходным. Об этом заявил на встрече с рабочей группой по внесению поправок.

Президент отметил, что этот выходной потом не должны «вытащить» из других праздников.

Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних. Владимир Путин

Путин также заявил, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами: они должны зафиксировать своё авторство на голосовании. Президент рассказал, что в течение двух дней подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования.

Как отмечало РБК, идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Она принадлежит администрации президента и связана с расчётом на более высокую явку.