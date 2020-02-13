Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Екатерина Кузнецова
691

В Белоруссии внесли законопроект о смене герба: глобус хотят подвинуть, чтобы видно было меньше России и больше Европы Материал редакции

Символ планируют сделать менее «воинственным» и более «позитивным».

14 комментариев
В закладки
Старый (слева) и возможный новый герб Белоруссии (справа). Изображение «КП».

В Белоруссии решили cкорректировать герб: Министерство юстиции подготовило законопроект о его изменении. Если его примут, то на глобусе станет видно намного меньше России и больше Европы, а красная звезда и надпись «Республика Беларусь» станут крупнее.

Что говорится в законопроекте

Совет министров республики внёс законопроект на рассмотрение 10 февраля. Согласно поправкам, обновлённое изображение герба должно появиться в законе «О государственных символах Республики Беларусь».

Проект рассмотрит Палата представителей Национального собрания Белоруссии во время весенней сессии. Если его одобрят, то изображения флага и герба появятся в тексте впервые.

В Министерстве юстиции пояснили, что изменения незначительны и носят художественный характер. Их разрабатывал геральдический совет при президенте Белоруссии. Обновлённое изображение герба планируют сделать в трёх вариантах: одноцветном, двухцветном и многоцветном.

Какие ещё подробности появились в СМИ

Обсуждение началось после публикации Комсомольской правдой коллажа с изображением с изменённого герба. Теперь на глобусе больше видна Европа, а России отведено меньше места. Красная звезда стала больше и менее милитаристской.

Возможный новый герб Белоруссии не обошли стороной в соцсетях. В основном шутки связаны с напряжёнными отношениями между Россией и Белоруссией.

Чай з варэннем @belteanews
- Беларуси нужны изменения, нужно сменить фокус с России на Европу!
- Ни слова больше: https://t.co/qQ1aQCphjv
Чилик @Chilikto
Когда постишь фото с новым ухажёром, чтоб насолить бывшему https://t.co/bzOk3H17ck
тася никитенко @tasyahg
в беларуси походу будет новый герб где глобус развернут в сторону европы а не россии как было раньше. елизавета вторая со своими брошками-намеками и рядом с батькой не стояла https://t.co/TJDs0mjILf

В Министерстве отметили, что сейчас чёткие грани звезды создают воинственный характер, поэтому её решили привести к более миролюбивому виду, добавив объём.

Именно от граждан звучало предложение изменить грани звезды, так как в предыдущем варианте грани очень чёткие, и был какой-то милитаристский характер, как у военной звезды.Так вот, от этого отошли, звезда стала более объёмной.

пресс-служба Министерства юстиции Белоруссии

Сетка параллелей и меридиан глобуса стала менее яркой, чтобы не возникало ощущение, что планета находится «в некой клетке». «Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно», — сообщил глава Минюста.

Изменения также коснулись цвета и яркости изображения. В символ добавили более детальную прорисовку элементов и градиент. «Это делается для того, чтобы изображение герба было более объёмным. Сейчас всё чаще говорят о 3D-изображении, и нужно, чтобы герб смотрелся ещё красивее», — рассказали «Спутнику» в пресс-службе Министерства.

#белоруссия #политика #право

Новости
Подписан
Отписаться
Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову. Но ему вернут либертарианский флаг и статуэтку лягушек
Судья в первой инстанции требовал изъятые вещи.
1
16
Реклама на TJ
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 14, "likes": 16, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 143269, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Feb 2020 19:11:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 143269, "author_id": 245697, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/143269\/get","add":"\/comments\/143269\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/143269"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Регулярный лолипоп

5

Боже, какой же уебищный у нас герб, трактора еще не хватает 

Ответить

Bradstreet Smith

2

Чтобы что?
Литву сделайте крупным планом. Как никак там аэропорт Минск-3.

Ответить

Собачий Даниль

Bradstreet
0

А где Минск-2?)

Ответить

Регулярный лолипоп

Собачий
1

Минск-1 это Москва, Минск-2 вроде Киев

Ответить

Примитивный меч

Регулярный
0

Даа неее 

Ответить

Кровавый Женя

2

Может просто избавиться от этой парашной государственной символики? 

Ответить

Собачий Даниль

Кровавый
0

Путик предлагал, но чёрт против. 

Ответить

Иван Сидоров

1

как было совковое дерьмо, так и осталось 

Ответить

Глупый рак

Иван
0

Ну да

Ответить

Эдуард Суровый

1

Бле. Сейчас в центре видимой части глобуса - Сыктывкар, а будет Минск. Причем тут фокус на Европу?

Ответить

Декоративный Женя

0

Бля, как сразу позитивом то повеяло. Ща улыбнусь.

Ответить

Роман Трусов

0

Рыгорьич походу так и не понял, что нефтяная халява кончилась и строить белорусский "социализм" за счёт РФ больше не выйдет.

Ответить

Собачий Даниль

Роман
0

Справедливости ради, РФ сейчас не в приоритете. Можно мутить с Китайцами или с Арабами. Лукашенко всё равно лет 15 жить осталось, ему уже похуй под кого ложиться перед очередными выборами. 

Ответить

Kyler

0

Я думал это стёб

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
«Эпидемия, про которую не говорят»: о чём рассказывается в фильме Дудя про ВИЧ в России
Выпуск, который, вероятнее всего, станет новым поводом для широкого обсуждения проблемы.
188
Технологии
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Обе модели умеют снимать видео в 8К. Топовая Pro-версия с 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 54 тысячи рублей.
194
Истории
Поехавшая соседка
Настало время оху*тельных историй. Может кто подскажет че делать с такими соседями. Переезжать не охота, а ментов я так понимаю нет смысла вызвать. Прочитав статью «шизофрения приводит к смерти» решил рассказать свою историю.
126
Популярное за три дня
Новости
Все победители Оскара-2020: лучший фильм — «Паразиты», лучший режиссёр — Пон Джун-хо
Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.
286
Новости
«Террор против граждан несовместим с развитием»: учёные в открытом письме потребовали отменить приговор по делу «Сети»
Они заявили о «полном параличе независимой судебной системы».
74
Ретро
Холокост и его сторонники: зачем нацисты преследовали евреев и почему в этом им помогали европейские страны
Как Третий рейх использовал старые предрассудки в захваченных и союзных странах для оправдания геноцида.
163

Прямой эфир

Виталий Иванович…

Bloomberg: Путин решил изменить…

Алена Яровая

Турция без олинклюзив. Куда…

Дмитрий Алексеевич

Канадка записала, как…

Дмитрий Орлов

МВД начало проверку «Медузы…

Шарль Перро

«Держава-победительница» и…

Иван Семёныч

«Держава-победительница» и…

Mikhail Lukup

Турция без олинклюзив. Куда…

InD1G0X .

«Держава-победительница» и…

Litnikov Danil

«Держава-победительница» и…

Sergey Pal

«Жареная картошечка и…

mne horosho

Blackbox — устройство…

Litnikov Danil

«Держава-победительница» и…

empSokol

«Держава-победительница» и…

Дмитрий Орлов

«Держава-победительница» и…

mne horosho

Blackbox — устройство…

Kyler

В Белоруссии внесли…

Funny Kaplan

Турция без олинклюзив. Куда…

Михаил Фоменков

Путин согласился с предложением…

Zaki Fursevich

«Держава-победительница» и…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]