Прямой эфир
Символ планируют сделать менее «воинственным» и более «позитивным».
В Белоруссии решили cкорректировать герб: Министерство юстиции подготовило законопроект о его изменении. Если его примут, то на глобусе станет видно намного меньше России и больше Европы, а красная звезда и надпись «Республика Беларусь» станут крупнее.
Совет министров республики внёс законопроект на рассмотрение 10 февраля. Согласно поправкам, обновлённое изображение герба должно появиться в законе «О государственных символах Республики Беларусь».
Проект рассмотрит Палата представителей Национального собрания Белоруссии во время весенней сессии. Если его одобрят, то изображения флага и герба появятся в тексте впервые.
В Министерстве юстиции пояснили, что изменения незначительны и носят художественный характер. Их разрабатывал геральдический совет при президенте Белоруссии. Обновлённое изображение герба планируют сделать в трёх вариантах: одноцветном, двухцветном и многоцветном.
Обсуждение началось после публикации Комсомольской правдой коллажа с изображением с изменённого герба. Теперь на глобусе больше видна Европа, а России отведено меньше места. Красная звезда стала больше и менее милитаристской.
Возможный новый герб Белоруссии не обошли стороной в соцсетях. В основном шутки связаны с напряжёнными отношениями между Россией и Белоруссией.
В Министерстве отметили, что сейчас чёткие грани звезды создают воинственный характер, поэтому её решили привести к более миролюбивому виду, добавив объём.
Сетка параллелей и меридиан глобуса стала менее яркой, чтобы не возникало ощущение, что планета находится «в некой клетке». «Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно», — сообщил глава Минюста.
Изменения также коснулись цвета и яркости изображения. В символ добавили более детальную прорисовку элементов и градиент. «Это делается для того, чтобы изображение герба было более объёмным. Сейчас всё чаще говорят о 3D-изображении, и нужно, чтобы герб смотрелся ещё красивее», — рассказали «Спутнику» в пресс-службе Министерства.
Чтобы что?
Литву сделайте крупным планом. Как никак там аэропорт Минск-3.
А где Минск-2?)
Минск-1 это Москва, Минск-2 вроде Киев
Может просто избавиться от этой парашной государственной символики?
как было совковое дерьмо, так и осталось
Бле. Сейчас в центре видимой части глобуса - Сыктывкар, а будет Минск. Причем тут фокус на Европу?
Рыгорьич походу так и не понял, что нефтяная халява кончилась и строить белорусский "социализм" за счёт РФ больше не выйдет.
Справедливости ради, РФ сейчас не в приоритете. Можно мутить с Китайцами или с Арабами. Лукашенко всё равно лет 15 жить осталось, ему уже похуй под кого ложиться перед очередными выборами.