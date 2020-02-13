Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
1257

Facebook вслед за Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей Материал редакции

Перед этим Роскомнадзор возбудил против обеих компаний административные дела.

22 комментария
В закладки

Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook на четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судья назначила наказание исходя из письменных материалов дела, потому что представители Роскомнадзора и соцсети не пришли на процесс. Суд установил, что соцсеть занималась сбором данных россиян, но не обеспечила их хранение на территории России. В результате Facebook признали виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 административного кодекса. Максимальный штраф за её нарушение составляет шесть миллионов рублей.

В сентябре 2015 года в России начал действовать закон «О персональных данных». Он требует, чтобы вся информация о гражданах хранилась на территории страны. Из-за отказа его соблюдать, Роскомнадзор заблокировал сеть деловых контактов LinkedIn.

В апреле 2019 года ведомство предоставило Facebook и Twitter отсрочку для выполнения требований властей. В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров напомнил им об истечении сроков. В конце января ведомство начало административное производство против обеих соцсетей.

13 февраля суд оштрафовал Twitter за отказ переносить сервера с данным россиян на территорию страны. Компания обязана выплатить четыре миллиона рублей в течение 60 дней.

#новости #интернет #роскомнадзор

Новости
Подписан
Отписаться
Путин согласился с предложением провести голосование по Конституции в будний день, который сделают выходным
Он также заявил, что закон о поправках может вступить в силу только после одобрения россиянами.
2
14
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442"], "comments": 22, "likes": 14, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 143271, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Feb 2020 15:55:27 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 143271, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/143271\/get","add":"\/comments\/143271\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/143271"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Способный спрей

29

Таганский суд Москвы сегодня

Ответить

Выгодный цвет

12

Тем временем в фейсбук:

Ответить

Регулярный лолипоп

8

чуть больше минуты фейсбуку понадобилось, что заработать на штраф

Ответить

Организационный динозавр

Регулярный
0

Думаешь они его заплатят?) 

Ответить

Ivan Knyazev

Организационный
0

У них есть офис в Москве, так что скорее всего либо заплатят, либо подадут апелляцию.

Ответить

Александр Великий

5

оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Я думаю, это дешевле в разы, чем организовать локализацию данных российских пользователей

Ответить

Сергей Сайганов

Александр
2

С одной стороны, это правда. С другой, выплата штрафа не освобождает от обязанности. РКН может периодически штрафовать дальше (повторный штраф причём до 18 млн) или заблокировать.

Ответить

Паша Красников

Сергей
11

или заблокировать.

Ответить

Сергей Сайганов

Паша
1

Ну понятное дело, что «заблокировать», да

Ответить

ouxen

Александр
2

вы дурачки и над штрафом в 5000 смеялись

Ответить

Александр Великий

ouxen
1

Ну, я просто представляю сколько стоит сервер для 1с. И сколько надо серверов для хранения данных пользователей из России и сколько надо заплатить, за поддержу людям.

Ответить

Добровольный паук например

4

Какого хуя перед тем как объявить войну этим соц сетям Роскомнадзор демонстративно не выпилит свои аккаунты из них? Попахивает лицемерием. Ещё было бы ахуенное, если бы они в твиттере написали, что оштрафовали Твиттер.

Ответить

Сальвадор Корж

Добровольный
1

попахивает лицемерием

Нужен коммент эксперта по лицемерианцам @Ded Pihto

Ответить

Примитивный меч

Добровольный
0

Заблокировать Твиттер у роскомпараши — кишка всё так же тонка

Ответить

ouxen

Добровольный
0

им положено, для рабочего пользования нет блокировок

Ответить

Священный микрофон

4

Предлагаю продублировать комменты с новости о штрафе для Твиттера и срубить плюсов с хомячков

Ответить

Иван Иванов

1

Наконец-то деньги в бюджете появятся.

Ответить

Вкусный щит

0

Горшочек не вари

Ответить

алексей серебренников

0

Если заблочат то как играть в игры на айфоне?

Ответить

ouxen

алексей
0

логиниться через game center

Ответить

Организационный динозавр

0

Комментарий удален по просьбе пользователя. 

Ответить

Shon Green

0

ФСБук

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Поехавшая соседка
Настало время оху*тельных историй. Может кто подскажет че делать с такими соседями. Переезжать не охота, а ментов я так понимаю нет смысла вызвать. Прочитав статью «шизофрения приводит к смерти» решил рассказать свою историю.
126
Интернет и мемы
«Эпидемия, про которую не говорят»: о чём рассказывается в фильме Дудя про ВИЧ в России
Выпуск, который, вероятнее всего, станет новым поводом для широкого обсуждения проблемы.
187
Ретро
Холокост и его сторонники: зачем нацисты преследовали евреев и почему в этом им помогали европейские страны
Как Третий рейх использовал старые предрассудки в захваченных и союзных странах для оправдания геноцида.
162
Популярное за три дня
Новости
Bloomberg: Путин решил изменить Конституцию после отказа Лукашенко создать «сверхдержаву» из России и Белоруссии
Кремлю пришлось применить «план Б».
202
Интернет и мемы
Депутат Виталий Наливкин решает проблемы Уссурийска. Это проект, иронизирующий над пиаром региональных политиков
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды, отключая водоснабжение.
53
Ретро
Холокост и его сторонники: зачем нацисты преследовали евреев и почему в этом им помогали европейские страны
Как Третий рейх использовал старые предрассудки в захваченных и союзных странах для оправдания геноцида.
162

Прямой эфир

Дмитрий Орлов

«Жареная картошечка и…

Тимур Петров

Песков о фотографиях застолья с…

Vladyslav Chikov

Путин согласился с предложением…

ouxen

Путин согласился с предложением…

Алексей Куликов

Xiaomi представила Mi 10 и Mi…

PK

Путин согласился с предложением…

# realfiddy

Холокост и его сторонники…

Emile Zäkiev

Черногория для нее: куда…

Евгений Лазарев

Путин согласился с предложением…

Унылый Лось

Холокост и его сторонники…

Виталий Иванович…

Суд оштрафовал Twitter на 4…

Nikita Zubkov

Песков о фотографиях застолья с…

Vladyslav Chikov

Путин согласился с предложением…

Ilya Sidyakin

Холокост и его сторонники…

N/a

Песков о фотографиях застолья с…

Глеб Орлов

Запись в подсайте Twitter

Алексей Куликов

Xiaomi представила Mi 10 и Mi…

Emile Zäkiev

Песков о фотографиях застолья с…

Сергей Рязанцев

Песков о фотографиях застолья с…

bro mi

Суд оштрафовал Twitter на 4…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]