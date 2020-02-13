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Перед этим Роскомнадзор возбудил против обеих компаний административные дела.
Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook на четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Судья назначила наказание исходя из письменных материалов дела, потому что представители Роскомнадзора и соцсети не пришли на процесс. Суд установил, что соцсеть занималась сбором данных россиян, но не обеспечила их хранение на территории России. В результате Facebook признали виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 административного кодекса. Максимальный штраф за её нарушение составляет шесть миллионов рублей.
В сентябре 2015 года в России начал действовать закон «О персональных данных». Он требует, чтобы вся информация о гражданах хранилась на территории страны. Из-за отказа его соблюдать, Роскомнадзор заблокировал сеть деловых контактов LinkedIn.
В апреле 2019 года ведомство предоставило Facebook и Twitter отсрочку для выполнения требований властей. В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров напомнил им об истечении сроков. В конце января ведомство начало административное производство против обеих соцсетей.
13 февраля суд оштрафовал Twitter за отказ переносить сервера с данным россиян на территорию страны. Компания обязана выплатить четыре миллиона рублей в течение 60 дней.
чуть больше минуты фейсбуку понадобилось, что заработать на штраф
Думаешь они его заплатят?)
У них есть офис в Москве, так что скорее всего либо заплатят, либо подадут апелляцию.
оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей
Я думаю, это дешевле в разы, чем организовать локализацию данных российских пользователей
С одной стороны, это правда. С другой, выплата штрафа не освобождает от обязанности. РКН может периодически штрафовать дальше (повторный штраф причём до 18 млн) или заблокировать.
или заблокировать.
Ну, я просто представляю сколько стоит сервер для 1с. И сколько надо серверов для хранения данных пользователей из России и сколько надо заплатить, за поддержу людям.
Какого хуя перед тем как объявить войну этим соц сетям Роскомнадзор демонстративно не выпилит свои аккаунты из них? Попахивает лицемерием. Ещё было бы ахуенное, если бы они в твиттере написали, что оштрафовали Твиттер.
попахивает лицемерием
Нужен коммент эксперта по лицемерианцам @Ded Pihto
Заблокировать Твиттер у роскомпараши — кишка всё так же тонка
Предлагаю продублировать комменты с новости о штрафе для Твиттера и срубить плюсов с хомячков
Если заблочат то как играть в игры на айфоне?