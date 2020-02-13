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Новости
Артём Мазанов
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Песков не понял, где «роются в интернете» журналисты, которые нашли фото застолья с осуждённым за убийство Немцова Материал редакции

Пресс-секретарь президента попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на подобные публикации.

38 комментариев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели появившиеся накануне в СМИ фотографии застолья с участием Заура Дадаева, осуждённого по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Песков попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на интересующие их новости.

Где вы роетесь в интернете? Я буду тоже смотреть. Вы всё время что-то находите в интернете, что я впервые слышу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

12 февраля во «ВКонтакте» нашли фотографии 2018 года с застолья в иркутской исправительной колонии №3. На них обнаружили Дадаева, который на тот момент уже отбывал наказание. После публикаций СМИ управление ФСИН по Иркутской области начало проверку.

Заур Дадаев — второй слева 

 Фото со страницы во «Вконтакте» 

#цитаты #песков #новости

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38 комментариев
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Андрей Коршев

37

После публикаций СМИ управление ФСИН по Иркутской области начало проверку.

кто слил фотки

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Казенный жар

Андрей
48
Ответить

Добровольный паук например

Андрей
4

По результатам проверки нарушений выявлено не было.

Ответить

Андрей Коршев

Добровольный
4

Хэштеги не соответствовали госту

Ответить

fox_rus

Добровольный
4

Автор публикации был оштрафован за экстремизм

Ответить

Казенный жар

14

Я буду тоже смотреть. Вы всё время что-то находите в интернете, что я впервые слышу.

Эх, уважаемый пресс-секретарь, это вы еще галочку "безопасный поиск" ВКонтакте не убирали...

Ответить

Дополнительный череп

Казенный
15

Не пали, заебал.

Ответить

Константин Курасов

Казенный
6

не пали контору

Ответить

Тимур Петров

15

Мне казалось, что пресс-секретарь это человек который шарит в СМИ, разбирается во всех инфоповодах. Вопрос, как Песков числится в пресс-секретарях, если он не роется в интернете. 

Ответить

Патриотический каякер

Тимур
6

если он не роется в интернете. 

Ну почему же, роется, просто роется он в зацензуренных провластных помойках.

Ответить

Тимур Петров

Патриотический
0

Ясно

Ответить

Патриотический каякер

5

Скиньте ему медиазону

Ответить

Константин Курасов

Патриотический
14

ток ТЖ не скидывайте

Ответить

Дополнительный череп

Константин
19

Да по-любому здесь сидит заминусованным попущем.

Ответить

Константин Курасов

Дополнительный
9

стравлен полюбасу

Ответить

Логический месяц

Дополнительный
1

@ivan

Ответить

Дополнительный череп

Логический
0

Я больше на Кадашова намекал, но твой вариант мне тоже нравится.

Ответить

Логический месяц

Дополни…
2

поцелуемся?

Ответить

Дополнительный

Логичес…
4

Только сначала станцуем!

Ответить

Логический месяц

Дополни…
1
Ответить

Максим Пидоренко

Дополни…
1

Нихуя, три Ширяева

Ответить

Nikita Zubkov

Логичес…
3
Ответить

deadkedd

Патриотический
0

скиньте ему на ебало говна

Ответить

Революционный крюк

8

Вы всё время что-то находите в интернете

И тут до деда начало доходить

Ответить

N/a

–5

Так а в чем проблема с застольем? Там яблоки да сок, ни крабов ни алкоголя

Ответить

fox_rus

N/a
5

Тюрьма равно санаторий?
Все осуждённые могут посещать это помещение и полежать яблоки?

Ответить

N/a

fox_rus
1

Я думаю тюрьма не равно шконка у параши, где все заключенные днем и ночью должны выплакивать прощение. Есть помещение - если заключенные могут со своими продуктами там посидеть - я не вижу проблемы.

По поводу все или не все могут посещать помещение - я понятия не имею, а яблоки, ну чьи яблоки тот и ест, все как и вне тюрьмы

Ответить

Artur Stankevich

N/a
0

Поддержу

Ответить

Вера Волчонкина

N/a
–1

Может это было бы и норм, чтоб заключённые могли посидеть и похрустеть яблочками, но проблема в том, что ими хрустят только Дадаев и Паша Цветомузыка.

Ответить

Artur Stankevich

Вера
0

Ты то откуда это знаешь)? Пришлая что ли?))
В регионах за 5к в месяц у тебя будут условия гораздо лучше, чем у других. За 5к. 
5к есть у всех, не только у Дадаева.

Ответить

Вера Волчонкина

Artur
0

Они выкладывают за такие пикнички не 5к, а в 10-20 раз больше. Не помню точной суммы, но в новостях о Цветомузыке бывшие сотрудники рассказывали, как это всё делается и за какие деньги.

Да и к тому же, я говорила о том, что эти условия были бы нормой, если бы они были реализованы в рамках системы для всех заключённых, а не в виде взяток текущей системе, где только через них всё и делается.

Ответить

Аристарх Знаменский

N/a
3

Крабы до этого были

Ответить

Незаконный звук

N/a
0

Камера уж больно просторная

Ответить

t t

Незаконный
0

Это зона, а не СИЗО ) на обычной зоне нет камер, там бараки.

Ответить

N/a

Незаконный
–1

Так там есть наверное места общего пользования и тд. Если такое разрешено всем - а судя по фото там ничего особенного - вопрос формально лишь к телефонам, но опять таки - у кого их там нет?

Ответить

Emile Zäkiev

1

Mr Sandy Moustache

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Андрей Николаевич

1
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Провинциальный жар

0

На ТЖ, ептвою, где еще. 

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