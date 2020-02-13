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Пресс-секретарь президента попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на подобные публикации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели появившиеся накануне в СМИ фотографии застолья с участием Заура Дадаева, осуждённого по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Песков попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на интересующие их новости.
12 февраля во «ВКонтакте» нашли фотографии 2018 года с застолья в иркутской исправительной колонии №3. На них обнаружили Дадаева, который на тот момент уже отбывал наказание. После публикаций СМИ управление ФСИН по Иркутской области начало проверку.
После публикаций СМИ управление ФСИН по Иркутской области начало проверку.
кто слил фотки
По результатам проверки нарушений выявлено не было.
Я буду тоже смотреть. Вы всё время что-то находите в интернете, что я впервые слышу.
Эх, уважаемый пресс-секретарь, это вы еще галочку "безопасный поиск" ВКонтакте не убирали...
Мне казалось, что пресс-секретарь это человек который шарит в СМИ, разбирается во всех инфоповодах. Вопрос, как Песков числится в пресс-секретарях, если он не роется в интернете.
если он не роется в интернете.
Ну почему же, роется, просто роется он в зацензуренных провластных помойках.
Скиньте ему медиазону
ток ТЖ не скидывайте
Да по-любому здесь сидит заминусованным попущем.
@ivan
Я больше на Кадашова намекал, но твой вариант мне тоже нравится.
поцелуемся?
Только сначала станцуем!
Вы всё время что-то находите в интернете
И тут до деда начало доходить
Так а в чем проблема с застольем? Там яблоки да сок, ни крабов ни алкоголя
Я думаю тюрьма не равно шконка у параши, где все заключенные днем и ночью должны выплакивать прощение. Есть помещение - если заключенные могут со своими продуктами там посидеть - я не вижу проблемы.
По поводу все или не все могут посещать помещение - я понятия не имею, а яблоки, ну чьи яблоки тот и ест, все как и вне тюрьмы
Может это было бы и норм, чтоб заключённые могли посидеть и похрустеть яблочками, но проблема в том, что ими хрустят только Дадаев и Паша Цветомузыка.
Ты то откуда это знаешь)? Пришлая что ли?))
В регионах за 5к в месяц у тебя будут условия гораздо лучше, чем у других. За 5к.
5к есть у всех, не только у Дадаева.
Они выкладывают за такие пикнички не 5к, а в 10-20 раз больше. Не помню точной суммы, но в новостях о Цветомузыке бывшие сотрудники рассказывали, как это всё делается и за какие деньги.
Да и к тому же, я говорила о том, что эти условия были бы нормой, если бы они были реализованы в рамках системы для всех заключённых, а не в виде взяток текущей системе, где только через них всё и делается.
Камера уж больно просторная
Так там есть наверное места общего пользования и тд. Если такое разрешено всем - а судя по фото там ничего особенного - вопрос формально лишь к телефонам, но опять таки - у кого их там нет?