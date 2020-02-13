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Артём Мазанов
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Песков о фотографиях застолья с осуждённым за убийство Немцова Материал редакции

Пресс-секретарь президента попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на подобные публикации.

22 комментария
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели появившиеся накануне в СМИ фотографии застолья с участием Заура Дадаева, осуждённого по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Песков попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на интересующие их новости.

Где вы роетесь в интернете? Я буду тоже смотреть. Вы всё время что-то находите в интернете, что я впервые слышу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

12 февраля во «ВКонтакте» нашли фотографии 2018 года с застолья в иркутской исправительной колонии №3. На них обнаружили Дадаева, который на тот момент уже отбывал наказание. После публикаций СМИ управление ФСИН по Иркутской области начало проверку.

Заур Дадаев — второй слева 

 Фото со страницы во «Вконтакте» 

#цитаты #песков

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22 комментария
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Андрей Коршев

10

После публикаций СМИ управление ФСИН по Иркутской области начало проверку.

кто слил фотки

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Казенный жар

Андрей
15
Ответить

Добровольный паук например

Андрей
1

По результатам проверки нарушений выявлено не было.

Ответить

Андрей Коршев

Добровольный
2

Хэштеги не соответствовали госту

Ответить

Патриотический каякер

5

Скиньте ему медиазону

Ответить

Константин Курасов

Патриотический
5

ток ТЖ не скидывайте

Ответить

Дополнительный череп

Константин
4

Да по-любому здесь сидит заминусованным попущем.

Ответить

Константин Курасов

Дополнительный
3

стравлен полюбасу

Ответить

Логический месяц

Дополнительный
0

@ivan

Ответить

Дополнительный череп

Логический
0

Я больше на Кадашова намекал, но твой вариант мне тоже нравится.

Ответить

Логический месяц

Дополни…
2

поцелуемся?

Ответить

Дополнительный

Логичес…
3

Только сначала станцуем!

Ответить

Логический месяц

Дополни…
1
Ответить

Nikita Zubkov

Логичес…
0
Ответить

Казенный жар

4

Я буду тоже смотреть. Вы всё время что-то находите в интернете, что я впервые слышу.

Эх, уважаемый пресс-секретарь, это вы еще галочку "безопасный поиск" ВКонтакте не убирали...

Ответить

Дополнительный череп

Казенный
7

Не пали, заебал.

Ответить

Константин Курасов

Казенный
4

не пали контору

Ответить

Революционный крюк

2

Вы всё время что-то находите в интернете

И тут до деда начало доходить

Ответить

Emile Zäkiev

1

Mr Sandy Moustache

Ответить

N/a

0

Так а в чем проблема с застольем? Там яблоки да сок, ни крабов ни алкоголя

Ответить

Незаконный звук

N/a
0

Камера уж больно просторная

Ответить

N/a

Незаконный
0

Так там есть наверное места общего пользования и тд. Если такое разрешено всем - а судя по фото там ничего особенного - вопрос формально лишь к телефонам, но опять таки - у кого их там нет?

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