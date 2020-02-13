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Пресс-секретарь президента попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на подобные публикации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели появившиеся накануне в СМИ фотографии застолья с участием Заура Дадаева, осуждённого по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Песков попросил журналистов по утрам скидывать ему ссылки на интересующие их новости.
12 февраля во «ВКонтакте» нашли фотографии 2018 года с застолья в иркутской исправительной колонии №3. На них обнаружили Дадаева, который на тот момент уже отбывал наказание. После публикаций СМИ управление ФСИН по Иркутской области начало проверку.
После публикаций СМИ управление ФСИН по Иркутской области начало проверку.
кто слил фотки
По результатам проверки нарушений выявлено не было.
Скиньте ему медиазону
ток ТЖ не скидывайте
Да по-любому здесь сидит заминусованным попущем.
@ivan
Я больше на Кадашова намекал, но твой вариант мне тоже нравится.
поцелуемся?
Только сначала станцуем!
Я буду тоже смотреть. Вы всё время что-то находите в интернете, что я впервые слышу.
Эх, уважаемый пресс-секретарь, это вы еще галочку "безопасный поиск" ВКонтакте не убирали...
Вы всё время что-то находите в интернете
И тут до деда начало доходить
Так а в чем проблема с застольем? Там яблоки да сок, ни крабов ни алкоголя
Камера уж больно просторная
Так там есть наверное места общего пользования и тд. Если такое разрешено всем - а судя по фото там ничего особенного - вопрос формально лишь к телефонам, но опять таки - у кого их там нет?