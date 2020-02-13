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Сергей Звезда
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Елена Исинбаева только сейчас прочитала Конституцию. После включения в рабочую группу по изменению закона Материал редакции

«Теперь понимаю — важная книга».

58 комментариев
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призналась, что прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по внесению правок в закон.

Исинбаева рассказала об этом на встрече рабочей группы с Владимиром Путиным. На этих словах в зале раздался смех.

Спасибо вам за включение в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. А теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать её нужно всем. Узнала очень много интересного.

Елена Исинбаева
член рабочей группы по изменению Конституции
Дмитрий Смирнов @dimsmirnov175
Исинбаева: Спасибо за включение в рабочую группу. Прочитала Конституцию, до этого как-то не было повода и необходимости. Я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного https://t.co/6R4V9KKVDp

Заявление Исинбаевой не осталось незамеченным для соцсетей. Хотя некоторые отметили, что спортсменка не занималась политикой и поэтому не обязана читать Конституцию, многие всё же настояли, что как минимум для внесения поправок это необходимо.

Я дико извиняюсь @traktor_bang
@sssmirnov "С отдельных сюжетных поворотов очень смеялась"
David Homak @aalien
Прочитал наконец конституцию РФ. Очень смешная сатира на существующий строй, конечно
Смирнов @sssmirnov
Прочитала книгу, очень хорошая, интересная, прямо детектив https://zona.media/news/2020/02/13/isinbaeva
Пётр Верзилов @gruppa_voina
Елена Исинбаева прекрасная. Теперь она может скандировать, как скандировали восставшие солдаты, участвовавшие в восстании в 1825 году: «Даёшь Константина и жену его Конституцию!» https://twitter.com/lizafoht/status/1227956703297200131
МЕРТВЫЕ ДУШИ @dushirip
Елена Исинбаева – Путину: "спасибо, что включили в рабочую группу по Конституции, я благодаря этому прочитала золотые, бессмертные строки вилли токарева"
Илья Барабанов @barabanch
@hateunites Слушай, ну ржут не конкретно над ней, а над ситуацией, что в группе по подготовке поправок юристов 2,5, а так и спортсмены, и доярки, и кого только нет, в день назначения вообще узнавших об этом документе

Елена Исинбаева дважды побеждала на Олимпийских играх, а за свою карьеру установила 28 мировых рекордов. В 2016 году она объявила об уходе из спорта.

В 2015 году Исинбаева подписала новый пятилетний контракт на службу в Вооружённых силах и получила звание майора. В 2016 году она стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Исинбаеву неоднократно приглашали заняться политикой, однако она отказывалась и говорила, что не готова, к примеру, избираться в Госдуму.

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#новости #конституция

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58 комментариев
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Наим Алиев

50

Хирурга зовут провести операцию. Хирург говорит: спасибо, что доверили мне такое. Только что прочитал анатомию — важная штука.

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Незаконный звук

Наим
12

до этого как-то не было повода и необходимости

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rossoshmap

Наим
6
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Petr

rossoshmap
2
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Роман Трусов

Наим
2
Ответить

Εгор Κонстантинов

Наим
1

Не чмыри Хирурга. Зато он в моциках разбирается. 

Ответить

Иван Семёныч

Наим
0

не, ну кто-то же должен еще вытирать пот со лба хирурга

Ответить

Michael Shultz

26

Так и поправки прочитает, только после внесения их в конституцию!

Ответить

rossoshmap

5

Справедливости ради нужно на ТЖ опрос сделать кто её читал из присутствующих

Ответить

Способный спрей

rossoshmap
44

Справедливости ради никого на TJ не включили в рабочую группу по внесению изменений в главный документ страны.

Ответить

rossoshmap

Способный
0

Для неё скорее всего был сюрприз увидеть себя в списках 

Ответить

Ilya Pashutin

rossoshmap
0

а недоумение и вызывает не она

Ответить

Тимур Петров

2

А. Х. У. Е. Т. Ь. 

Ответить

George Weiller

Тимур
23

А. Х. У. Е. Т. Ь. 2: Зов Припяти

Ответить

Вальдемар

George
2

Зов Конституции

Ответить

Ненужный ящик

8

книга

Ответить

George Weiller

Ненужный
0

до этого как-то не было повода и необходимости

Ответить

Первая

7
Ответить

ouxen

Первая
0

мощно планканул

Ответить

Сомнительный велосипед

6

Наверное еще и вопросы какие-то появились теперь?

Ответить

Московский Даниль

Сомнительный
3

Та не, откуда там

Ответить

Московский Даниль

5

Лучше б молчала😂

Ответить

George Weiller

Московский
6

спортсмены, что с них взять

Ответить

Litnikov Danil

George
0

Нужно спросить гимнасток, они точно знают что

Ответить

Математический спрей

Litnikov
3

Некоторые гимнастки, по слухам, близко знакомы если не с самой конституцией, то с ее гарантом.

Ответить

Litnikov Danil

Математический
0

А синхронисток нету?

Ответить

Иван Семёныч

5

когда привел тян знакомиться с родителями, а она начинает нести хуйню за ужином

Ответить

Отродясь не было

1

Елена Исинбаева только сейчас прочитала Конституцию.
Статья дополняется...

Ответить

Женя Кузьмин

Отродясь
12

ждём, вдруг ещё что прочитает, мы сразу и дополним

Ответить

Илья Гераськин

4

На а иначе зачем резиденту Монако читать конституцию РФ?

Ответить

Сергей Звезда

4

Чукча не читатель, чукча писатель

Ответить

Илья Ильин

3

Питун с "очень важной книги" чуть под стол не упал)

Ответить

Московский Даниль

Илья
1

Сам ржёт что таких имбецилов ему подсунули 

Ответить

Газетный супер_стар

3

Даже школьники и те уже знают Конституцию больше, чем эти члены и вагины комиссии.
Эти же школьники прекрасно понимают, что она не соблюдается и за неимением перспектив одним из вариантов своего будущего рассматривают вариант "валить нафиг отсюда хоть куда".

Ответить

Патриотический каякер

3

И все вокруг, включая Путина, сидят, смеются, мол, жиза. 

Ответить

ユリー シャネ

2

Стоп, что? Она умеет читать ?

Ответить

Poe Ghost

ユリー
2

По слогам тоже считается вообще-то.

Ответить

bor_vn

2

Ну... Она хотя бы прочитала (возможно).
Грустно, но удивляться нечему.

Ответить

Илья Ильин

1

Ебанный пиздец

Ответить

Незаконный звук

Илья
0

@Ебаный Кошмар 

Ответить

George Weiller

Незаконный
1

Так точно, @Сережа но не точно 

Ответить

Poe Ghost

Незаконный
1

Бедный чувак скоро превратится в локальный мем.

Ответить

Митя Простомолотов

1

Прочиитала конституцию-вещь!

Ответить

Московский Даниль

Митя
0

Рекомендует 

Ответить

Митя Простомолотов

Московский
0

очень сильно написано, в конце даже заплакала

Ответить

Московский Даниль

Митя
0

Неожиданная развязка. Да и к тому же там продолжение есть в виде кодексов, федеральных законов и тд.

Ответить

Митя Простомолотов

Московский
1

фильм бы снять. да с Козловским. эх.

Ответить

Московский

Митя
0

И Петрова не забыть с Безруковым 

Ответить

Nikita Zubkov

1

Группа же рабочая, а не читающая. Что вы докопались?

Ответить

Революционный крюк

1

А теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать её нужно всем. Узнала очень много интересного.

Почти что тонкий подъеб в сторону лучезарного

Ответить

Litnikov Danil

Революционный
0

Могла бы потолстить, тип, "Владим Владимирович,  в ней пишут что президент только на два срока подряд"

Ответить

Stan Islav

0

Не «Мастер и Маргарита», конечно, но тоже интересно

Ответить

Сомнительный велосипед

Stan
2

Не перегибай шест-то.

Ответить

secre kto

0

что доказывает насколько сильно россияне поддерживают эту инициативу!

Ответить

Евгений Космолинский

0

Ее можно позволить. Уверен, что много кто из них не признался или не читал вовсе

Ответить

Дмитрий Цветков

0

Если и упрекать её в чём-то, то не в том, что она не читала до этого Конституцию, а в том, что не отказалась от вступления в рабочую группу в связи со своей некомпетентностью. Все реагируют так, будто думали, что она её читала до этого, но вдруг оказалось, что нет.

Ответить

Андрей Балконский

0

Понаберут по объявлению.
Канцлер в ахуе сидит

Ответить

Litnikov Danil

0

А вообще повышение градуса абсурда сильно бьёт по легитимности этого всего, непонятно, чему радуются

Ответить
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