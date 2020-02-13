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«Теперь понимаю — важная книга».
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призналась, что прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по внесению правок в закон.
Исинбаева рассказала об этом на встрече рабочей группы с Владимиром Путиным. На этих словах в зале раздался смех.
Заявление Исинбаевой не осталось незамеченным для соцсетей. Хотя некоторые отметили, что спортсменка не занималась политикой и поэтому не обязана читать Конституцию, многие всё же настояли, что как минимум для внесения поправок это необходимо.
Елена Исинбаева дважды побеждала на Олимпийских играх, а за свою карьеру установила 28 мировых рекордов. В 2016 году она объявила об уходе из спорта.
В 2015 году Исинбаева подписала новый пятилетний контракт на службу в Вооружённых силах и получила звание майора. В 2016 году она стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.
Исинбаеву неоднократно приглашали заняться политикой, однако она отказывалась и говорила, что не готова, к примеру, избираться в Госдуму.
Хирурга зовут провести операцию. Хирург говорит: спасибо, что доверили мне такое. Только что прочитал анатомию — важная штука.
Справедливости ради нужно на ТЖ опрос сделать кто её читал из присутствующих
Справедливости ради никого на TJ не включили в рабочую группу по внесению изменений в главный документ страны.
Для неё скорее всего был сюрприз увидеть себя в списках
А. Х. У. Е. Т. Ь.
А. Х. У. Е. Т. Ь. 2: Зов Припяти
книга
Наверное еще и вопросы какие-то появились теперь?
Лучше б молчала😂
спортсмены, что с них взять
Нужно спросить гимнасток, они точно знают что
Некоторые гимнастки, по слухам, близко знакомы если не с самой конституцией, то с ее гарантом.
когда привел тян знакомиться с родителями, а она начинает нести хуйню за ужином
Елена Исинбаева только сейчас прочитала Конституцию.
Статья дополняется...
Питун с "очень важной книги" чуть под стол не упал)
Даже школьники и те уже знают Конституцию больше, чем эти члены и вагины комиссии.
Эти же школьники прекрасно понимают, что она не соблюдается и за неимением перспектив одним из вариантов своего будущего рассматривают вариант "валить нафиг отсюда хоть куда".
Стоп, что? Она умеет читать ?
Ебанный пиздец
Прочиитала конституцию-вещь!
Рекомендует
очень сильно написано, в конце даже заплакала
Неожиданная развязка. Да и к тому же там продолжение есть в виде кодексов, федеральных законов и тд.
фильм бы снять. да с Козловским. эх.
А теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать её нужно всем. Узнала очень много интересного.
Почти что тонкий подъеб в сторону лучезарного
Могла бы потолстить, тип, "Владим Владимирович, в ней пишут что президент только на два срока подряд"
Не «Мастер и Маргарита», конечно, но тоже интересно
Ее можно позволить. Уверен, что много кто из них не признался или не читал вовсе
Если и упрекать её в чём-то, то не в том, что она не читала до этого Конституцию, а в том, что не отказалась от вступления в рабочую группу в связи со своей некомпетентностью. Все реагируют так, будто думали, что она её читала до этого, но вдруг оказалось, что нет.
А вообще повышение градуса абсурда сильно бьёт по легитимности этого всего, непонятно, чему радуются