«Теперь понимаю — важная книга».

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призналась, что прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по внесению правок в закон.

Исинбаева рассказала об этом на встрече рабочей группы с Владимиром Путиным. На этих словах в зале раздался смех.

Спасибо вам за включение в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. А теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать её нужно всем. Узнала очень много интересного. Елена Исинбаева член рабочей группы по изменению Конституции

Дмитрий Смирнов @dimsmirnov175 Исинбаева: Спасибо за включение в рабочую группу. Прочитала Конституцию, до этого как-то не было повода и необходимости. Я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного https://t.co/6R4V9KKVDp

Заявление Исинбаевой не осталось незамеченным для соцсетей. Хотя некоторые отметили, что спортсменка не занималась политикой и поэтому не обязана читать Конституцию, многие всё же настояли, что как минимум для внесения поправок это необходимо.

David Homak @aalien Прочитал наконец конституцию РФ. Очень смешная сатира на существующий строй, конечно

Пётр Верзилов @gruppa_voina Елена Исинбаева прекрасная. Теперь она может скандировать, как скандировали восставшие солдаты, участвовавшие в восстании в 1825 году: «Даёшь Константина и жену его Конституцию!» https://twitter.com/lizafoht/status/1227956703297200131

МЕРТВЫЕ ДУШИ @dushirip Елена Исинбаева – Путину: "спасибо, что включили в рабочую группу по Конституции, я благодаря этому прочитала золотые, бессмертные строки вилли токарева"

Илья Барабанов @barabanch @hateunites Слушай, ну ржут не конкретно над ней, а над ситуацией, что в группе по подготовке поправок юристов 2,5, а так и спортсмены, и доярки, и кого только нет, в день назначения вообще узнавших об этом документе

Елена Исинбаева дважды побеждала на Олимпийских играх, а за свою карьеру установила 28 мировых рекордов. В 2016 году она объявила об уходе из спорта.

В 2015 году Исинбаева подписала новый пятилетний контракт на службу в Вооружённых силах и получила звание майора. В 2016 году она стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.