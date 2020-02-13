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Судья в первой инстанции требовал изъятые вещи.
Московский городской суд оставил в силе приговор Егору Жукову первой инстанции. Но студенту вернут либертарианский флаг и статуэтку лягушек, которые у него изъяли. Об этом сообщил телеканал «Дождь».
Жуков участвовал в акции протеста 27 июля 2019 года в Москве. После акции против него возбудили дело о «массовых беспорядках» и отправили в СИЗО. В сентябре студента обвинили в призывах к экстремизму в видеороликах на YouTube.
6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно. Ему также запретили администрировать сайты в течении двух лет. Судья потребовал уничтожить изъятую у него статуэтку лягушек и либертарианский флаг.