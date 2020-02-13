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Что предложили президенту и с чем он согласился.
Владимир Путин обсудил поправки в Конституцию с рабочей группой, куда входят политики, учёные, спортсмены, деятели культуры и общественные деятели. На встрече присутствовали в том числе сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, писатель Захар Прилепин и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Трансляции вёл ТАСС (видео, текстовая).
Главное из обсуждения:
Актёр Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение российских территорий и даже вести переговоры по таким вопросам, упомянув при этом Крым, Курильские острова и Калининград. Путин поддержал идею: «Юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом»;
Президент согласился, что в Конституции нужно прописать индексацию заработных плат. Гарантированный минимальный размер зарплат должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны. А особенности индексации пенсий должны регулироваться не Конституцией, а федеральными законами, считает президент;
Поступали и другие предложения о поправках в Конституцию. Например, о закреплении статуса ядерной державы и усилении статуса русского языка (Путин усомнился, что это надо прописывать в Конституции), а также о закреплении норм об охране природы (сказал, что идея хорошая) и значимости волонтерской деятельности (назвал тему востребованной).
Заебись, день выбрали, выходной назначили, а какие правки еще даже никто не знает, цирк
Машков же МХАТом руководит? Бедные мхатовцы, пусть сожрут этого мудилу.
Ребят, соболезную вам.
Чернораб из Польши и дважды предатель своей родины имеет дерзость выражать соболезнования русским...