Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
278

«Держава-победительница» и запрет на переговоры о Крыме. Главное из обсуждения поправок в Конституцию с Путиным Материал редакции

Что предложили президенту и с чем он согласился.

12 комментариев
В закладки
Фото пресс-службы Кремля

Владимир Путин обсудил поправки в Конституцию с рабочей группой, куда входят политики, учёные, спортсмены, деятели культуры и общественные деятели. На встрече присутствовали в том числе сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, писатель Захар Прилепин и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Трансляции вёл ТАСС (видео, текстовая).

Главное из обсуждения:

  • Путин поддержал идею провести голосование по поправкам в рабочий день, который сделают выходным. Он отметил, что этот выходной потом не должны «вытащить» из других праздников;

  • Актёр Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение российских территорий и даже вести переговоры по таким вопросам, упомянув при этом Крым, Курильские острова и Калининград. Путин поддержал идею: «Юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом»;

  • Президент согласился с предложением депутата Ольги Баталиной наделить правительство дополнительными полномочиями по поддержке, укреплению и защите традиционных семейных ценностей. Он назвал правильной идею закрепить за браком статус союза мужчины и женщины и повторил, что понятия «Родитель №1 и родитель №2» не будет, пока он остаётся президентом. «Будет „папа” и „мама”», – добавил он;
  • Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в Конституции статус России как «державы-победительницы во Второй мировой войне». Путин назвал идею хорошей и сказал, что попытки «переписать историю <…> имеют определённый подтекст, они рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день»;

  • Президент согласился, что в Конституции нужно прописать индексацию заработных плат. Гарантированный минимальный размер зарплат должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны. А особенности индексации пенсий должны регулироваться не Конституцией, а федеральными законами, считает президент;

  • Наталья Касперская предложила закрепить за федеральным центром ведение оборота данных и информационных технологий. Путин с этим согласился.

Поступали и другие предложения о поправках в Конституцию. Например, о закреплении статуса ядерной державы и усилении статуса русского языка (Путин усомнился, что это надо прописывать в Конституции), а также о закреплении норм об охране природы (сказал, что идея хорошая) и значимости волонтерской деятельности (назвал тему востребованной).

Елена Исинбаева только сейчас прочитала…
«Теперь понимаю — важная книга».
tjournal.ru

#путин #конституция

Новости
Подписан
Отписаться
В Белоруссии внесли законопроект о смене герба: глобус хотят подвинуть, чтобы видно было меньше России и больше Европы
Символ планируют сделать менее «воинственным» и более «позитивным».
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 12, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 143302, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Feb 2020 19:31:57 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 143302, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/143302\/get","add":"\/comments\/143302\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/143302"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кровавый Женя

7

Пиздец

Ответить

Способный спрей

7

Крым наш

Геи не пройдут

Деды воевали

и другие важные поправки 

Ответить

Заинтересованный татарин

4

Заебись, день выбрали, выходной назначили, а какие правки еще даже никто не знает, цирк

Ответить

Litnikov Danil

Заинтересованный
0

Как будто от этого результат поменяется

Ответить

Судебный космос

2

Император не нуждается в представлении

Ответить

Настоящий рубин

0

что никто не предложил пожизненно путина на царство? ну как же так

Ответить

Лев Люкшин

0

Чот хуета

Ответить

Московский Даниль

0

Машков же МХАТом руководит? Бедные мхатовцы, пусть сожрут этого мудилу.

Ответить

Священный микрофон

0

Ребят, соболезную вам.

Ответить

Кровавый Женя

Священный
0

Чернораб из Польши и дважды предатель своей родины имеет дерзость выражать соболезнования русским...

Ответить

Глупый рак

0

Шутка затянулась
https://tjournal.ru/flood/7026-shou-putina

Шоу Путина — Офтоп на TJ
Порой, когда я читаю новости вроде вчерашней про допрос о граммар-наци, мне кажется, что вся…
tjournal.ru
Ответить

Litnikov Danil

0

Странно что Михалков про крепостное право не заикнулся

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Минтранс разработал законопроект, который позволит ГИБДД аннулировать диагностические карты, если машина не проходила ТО
Эксперты считают, что это может привести к аннулированию полисов ОСАГО.
150
Ретро
Холокост и его сторонники: зачем нацисты преследовали евреев и почему в этом им помогали европейские страны
Как Третий рейх использовал старые предрассудки в захваченных и союзных странах для оправдания геноцида.
163
Технологии
Вы не знаете, что может ваш Xiaomi (часть 1)
Мои друзья по шкёле TJ, говорят, что у них проблемы с рекламой на Xiaomi. Что бы не горели ваши жёпы, от меня вам ЛАЙФХАКИ.
137
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Депутат Виталий Наливкин решает проблемы Уссурийска. Это проект, иронизирующий над пиаром региональных политиков
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды, отключая водоснабжение.
53
Интернет и мемы
Звезда DeviantArt умерла в 29 лет после операций на сердце и борьбы с раком. Интернет-художники почтили её память артами
Возможно, вы видели её работы, даже не осознавая этого — она нарисовала картинку-мем про человечка, лежащего в луже из слёз.
52
Ретро
Холокост и его сторонники: зачем нацисты преследовали евреев и почему в этом им помогали европейские страны
Как Третий рейх использовал старые предрассудки в захваченных и союзных странах для оправдания геноцида.
163

Прямой эфир

Litnikov Danil

«Держава-победительница» и…

Sergey Pal

«Жареная картошечка и…

mne horosho

Blackbox — устройство…

Litnikov Danil

«Держава-победительница» и…

empSokol

«Держава-победительница» и…

Дмитрий Орлов

«Держава-победительница» и…

mne horosho

Blackbox — устройство…

Kyler

В Белоруссии внесли…

Funny Kaplan

Турция без олинклюзив. Куда…

Михаил Фоменков

Путин согласился с предложением…

Zaki Fursevich

«Держава-победительница» и…

Дитковский

«Держава-победительница» и…

Авдеев

«Держава-победительница…

Александра…

«Держава-победительница…

Лев Люкшин

«Держава-победительница…

InD1G0X .

«Держава-победительница», брак…

Алена Яровая

Турция без олинклюзив. Куда…

Антон Самохин

В Белоруссии внесли…

Aram Mirzoyants

Творческие возможности мышления…

Pavel Osadchuk

«Держава-победительница», брак…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]