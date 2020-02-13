Всего в список вошли 10 организаций.

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Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обвинила «Медузу», «Радио Свобода», Би-би-си и ещё восемь организаций в пропаганде декриминализации наркотиков. Об этом сообщается на сайте парламента.

Кроме СМИ, в список вошли ещё семь организаций:

Фонд «Открытое общество» (США);

«Открытая Россия» (Великобритания);

«Человек в беде» (Чехия);

Национальный фонд в поддержку демократии (США);

Международный республиканский институт (США);

Национальный демократический институт (США);

Атлантический совет (США).

Председатель комиссии Василий Пискарёв заявил, что их влияние направлено на рост числа потребителей наркотиков и формирование у детей и молодёжи терпимого отношения к этому. Он также считает, что терпимое отношение к наркотикам «представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества».

Депутат также отметил, что «Медуза» и «Радио Свобода» занимались активным освещением протестных акций и привёл в пример «конопляный марш» в Санкт-Петербурге.

В этой акции приняли активное участие российские выпускники зарубежных тренингов, ранее осужденные за незаконный сбыт наркотиков. Вопиющим фактом пропаганды наркотиков является массовая раздача участникам акции семян марихуаны для последующего культивирования в домашних условиях. Василий Пискарёв председатель Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству

Пискарёв призвал ускорить разработку законопроекта по установлению уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков.

Полиция занялась проверкой материалов в интернете на наличие пропаганды употребления наркотиков. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.

Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе эти СМИ. Андрей Храпов начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России