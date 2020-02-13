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Arthur Khamzin
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МВД начало проверку «Медузы», «Радио Свобода» и Би-би-си на пропаганду наркотиков. На них пожаловались депутаты Госдумы Материал редакции

Всего в список вошли 10 организаций.

60 комментариев
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Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обвинила «Медузу», «Радио Свобода», Би-би-си и ещё восемь организаций в пропаганде декриминализации наркотиков. Об этом сообщается на сайте парламента.

Кроме СМИ, в список вошли ещё семь организаций:

  • Фонд «Открытое общество» (США);
  • «Открытая Россия» (Великобритания);
  • «Человек в беде» (Чехия);
  • Национальный фонд в поддержку демократии (США);
  • Международный республиканский институт (США);
  • Национальный демократический институт (США);
  • Атлантический совет (США).

Председатель комиссии Василий Пискарёв заявил, что их влияние направлено на рост числа потребителей наркотиков и формирование у детей и молодёжи терпимого отношения к этому. Он также считает, что терпимое отношение к наркотикам «представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества».

Депутат также отметил, что «Медуза» и «Радио Свобода» занимались активным освещением протестных акций и привёл в пример «конопляный марш» в Санкт-Петербурге.

В этой акции приняли активное участие российские выпускники зарубежных тренингов, ранее осужденные за незаконный сбыт наркотиков. Вопиющим фактом пропаганды наркотиков является массовая раздача участникам акции семян марихуаны для последующего культивирования в домашних условиях.

Василий Пискарёв
председатель Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству

Пискарёв призвал ускорить разработку законопроекта по установлению уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков.

Полиция занялась проверкой материалов в интернете на наличие пропаганды употребления наркотиков. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.

Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе эти СМИ.

Андрей Храпов
начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России

Храпов отметил работу Роскомнадзора. По его словам, ведомство заблокировало доступ к 22 тысячам сайтов по требованию МВД.

#новости #сми #цензура #журналистика

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60 комментариев
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Паша Красников

41

финансируют лоббирование в России метадоновой терапии и распространение программ обмена игл и шприцов

Отвратительно!

Ответить

Собачий Даниль

23

Путин пишет в телегу МВД
*Эй черти, вытворите хуйни, я потом всё исправлю*
МВД
*окей, погнали* 

Ответить

George Weiller

Собачий
5

Андрюха по коням

Ответить

Владимир Дыркин

16

я бы госдуру проверил на наркотики

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Владимир
17

Тяжко им без аргентинского кокса, вот они в взъелись

Ответить

Владимир Дыркин

Дмитрий
3

судя по последним их действиям у них всё хорошо с этим 

Ответить

Иван Семёныч

Владимир
0

Так под ним мозг наоборот почетче работает

Ответить

rossoshmap

Владимир
0

Когда-то проверяли туалеты в госдуме, нашли много следов кокса

Ответить

Илюша

14

Они ещё и сайты читают с листочков. Зато в этот раз без лупы

Ответить

Собачий Даниль

Илюша
1

Лупа был рофл, отвечаю брат.

Ответить

Venya Sazonov

Илюша
0

Яндекс браузер
Импортозамещение работает

Ответить

Роман Новиков

8

У нас, кстати, пропаганда прямо на главной. 

Ответить

Funashimi

8

Ну как обычно, нейтрально высказаться о наркотиках == пропаганда.

Лишь бы повод найти...

Ответить

Алексей Журавлёв

–24

Ждём как леваки начнут сми выгораживать))
Я не оправдываю госдуму , но такое впечатление , что сми не продажные, не несут хуйню и святые ангелы. Особенно пездуза с ее уровнем журналистики)

Ответить

Ценный хичхакер

Алексей
15

У тебя хуйня головного мозга

Ответить

Кровавый Женя

Ценный
1

Журавль стабильно и гордо набрасывает уже год, пока порваха меглин создаёт твинки, чтобы посрать в ЛС. Достойно уважения. 

Ответить

Егор Терентьев

Алексей
0

Песков, перелогинься! 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

4

Иностранное влияние направлено на увеличение количества наркопотребителей через формирование в обществе, в первую очередь у детей и молодежи, терпимого отношения к потреблению наркотиков, что представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества

что представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны

Конечно , это и есть первопричина демографического спада. Не падающий уровень жизни и повальная нищета, а иностранное влияние через посты в интернете. И главное что любой школьник знает что, как и почём можно купить, но виноваты всё равно пендоссы.
В первую очередь это вовлечение молодежи в протестную деятельность за декриминализацию потребления наркотиков. Как отметил Василий Пискарев, в частности, Радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.

«В этой акции приняли активное участие российские выпускники зарубежных тренингов»
Мне интересно, а за свой пиздёж они смогут ответить? Хотя эти гниды под «зарубежными тренингами» и интернет-площадки принимают
«Очевидно, что недружественные государства в нынешних внешнеполитических условиях лишь будут усиливать вмешательство во внутренние дела нашего государства, в том числе навязывая и продвигая нарколиберальные идеи, целенаправленно уничтожая молодое поколение наших граждан», — сказал Василий Пискарев.

нарколиберальные идеи

Ответить

Роман Новиков

3

пропаганде декриминализации

Что, простите? 

Ответить

Московский Даниль

Роман
3

Это когда фантазия кончилась 

Ответить

Газетный супер_стар

Роман
1

Злоупотребление свободой мысли.

Ответить

Сомнительный велосипед

Роман
1

Пропаганда здравого смысла.

Ответить

Lesja Katrich

3

Сегодня день тотального пиздеца для нормальных СМИ? В такие времена становится особенно страшно за свободу как понятие.

Ответить

Дополнительный череп

3

 Атлантический совет

Бля, удалите, пока Рогов не видел.

Ответить

Паша Красников

Дополнительный
0
Ответить

Дополнительный череп

Паша
0

Галстук норм.

Ответить

Деревянный лолипоп

1
Ответить

Витя Яковлюк

1

Пытаются перекинуть все проблемы России на каких-то эфемерных наркоманов. Тупые, что просто пиздец. 
Реквестую видос, где депутат Госдумы нюхает кокос прямо со стола во время заседания.

Ответить

Паша Красников

Витя
1

прямо со ствола

Ответить

Папуша

Паша
0

Своего коллеги

Ответить

Илюша

0

Почему они пишут об этом, как о свершившемся факте?

Ответить

Судебный космос

Илюша
3

Чтобы потом не исправлять

Ответить

Кровавый Женя

0

Сообщение удалено

Ответить

Кровавый Женя

Кровавый
2

Добавили плашку, комментарий потерял актуальность

Ответить

Способный спрей

Кровавый
3

жаль

Ответить

Кровавый Женя

Способный
0

Звучит как издевательство и травля

Ответить

Способный спрей

Кровавый
5

На всякий случай сам вызову @Вахтёр TJ 

Ответить

Сергей Эльдемуров

Кровавый
0

Не все медузы одинаково полезны

Ответить

Stan Majors

1

В соседнем треде в сша будто зазеркалье... мы все дальше от них

Ответить

Dias001 Rrn

1

Очередная борьба со свободными СМИ, ничего удивительного

Ответить

Инвестиционный Слава

0

Нет статьи запрещающей рассматривать с альтернативной точки зрения другие запрещающие статьи.

Ответить

Kir Kirsky

Инвестиционный
1

Рассматривать другие точки зрения это оскорбление власти.

Ответить

Газетный супер_стар

Инвестиционный
0

Будет. Можно прямо в конституцию впендюрить!

Ответить

Инвестиционный Слава

Газетный
0

* в так называемую "конституцию"

Ответить

Кот Барсик

–5

«Радио Свобода» вообще запретить это очень опасная хрень западная.

Ответить

Павел Петрович

Кот
1

Всё западное запретить. Начать с интернета, компьютеров, изучения англ. языка. Собрать рабочую группу для уточнения списка.

Ответить

Кот Барсик

Павел
–2

Перебарщиваешь. В первую очередь запретить .Реалии в каждом регион свой (Idel.Реалии, Крым.Реалии, Кавказ.Реалии и тд), это проект этой свободы, там они подстрекают местное населению к коллаборационизму и прочей гадости.

Ответить

Павел Петрович

Кот
1

 коллаборационизму

??? Вы точно знаете значение этого слова? Никаких российских законов они не нарушают, почему их должны запрещать?

Ответить

Кот Барсик

Павел
–2

Они поднимают национальные темы на местах. Статьи были на местных языках. Нельзя так делать.

Ответить

Павел Петрович

Кот
0

Ознакомьтесь с законодательством РФ:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

Если местные языки - это так плохо, то почему их законодательно не ограничивают?

Ответить

Заинтересованный татарин

0

Так вот зачем это все было

Ответить

Илья Барышников

0

Посягнули на чужую малину, значит

Ответить

Nikita B

0
Ответить

Артур Логвинов

0

А то не дай Бог отберут источник заработка у МВД, кто же план по посадкам выполнять будет и на дачу майору бабла отжимать?

Ответить

Аркадий Иванов

0

Ну ок чо. Буду на медузу с оперы заходить тогда. Там впн постоянный.

Ответить

Эдуард Гладышев

0

https://darknark.lenta.ru/
А ленту почему не включили? Или своим СМИ можно рекламировать каналы сбыта наркотиков?

Ответить

Павел Петрович

Эдуард
0

https://ovdinfo.org/express-news/2020/01/01/izdanie-lenta-ru-oshtrafovali-na-800-tysyach-rubley-po-state-o-propagande

Издание «Лента. Ру» оштрафовали на 800 тысяч…
Судья Зюзинского районного суда Москвы Артем Волков 9 сентября оштрафовал издание «Лента. Ру…
ovdinfo.org
Ответить

Никита Бабич

0

О каких нравственных ценностях идёт речь? Судиться с атеистами? Избивать жён? Винить заграницу? Оправдывать сами знаете что?

Ответить

черепашка

0

Вы что, хотите, как в Португалии? Oh, wait...

График по Португалии, там за 10 дневных доз любого вещества при себе нет уголовки с 2001

Ответить

Долгий Слава

черепашка
0

Понятное дело, что реальной борьбой с наркотиками тут и не пахнет (я не про Португалию).

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