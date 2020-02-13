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Всего в список вошли 10 организаций.
Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обвинила «Медузу», «Радио Свобода», Би-би-си и ещё восемь организаций в пропаганде декриминализации наркотиков. Об этом сообщается на сайте парламента.
Кроме СМИ, в список вошли ещё семь организаций:
Председатель комиссии Василий Пискарёв заявил, что их влияние направлено на рост числа потребителей наркотиков и формирование у детей и молодёжи терпимого отношения к этому. Он также считает, что терпимое отношение к наркотикам «представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества».
Депутат также отметил, что «Медуза» и «Радио Свобода» занимались активным освещением протестных акций и привёл в пример «конопляный марш» в Санкт-Петербурге.
Пискарёв призвал ускорить разработку законопроекта по установлению уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков.
Полиция занялась проверкой материалов в интернете на наличие пропаганды употребления наркотиков. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.
Храпов отметил работу Роскомнадзора. По его словам, ведомство заблокировало доступ к 22 тысячам сайтов по требованию МВД.
финансируют лоббирование в России метадоновой терапии и распространение программ обмена игл и шприцов
Отвратительно!
Путин пишет в телегу МВД
*Эй черти, вытворите хуйни, я потом всё исправлю*
МВД
*окей, погнали*
я бы госдуру проверил на наркотики
Тяжко им без аргентинского кокса, вот они в взъелись
судя по последним их действиям у них всё хорошо с этим
Они ещё и сайты читают с листочков. Зато в этот раз без лупы
Ну как обычно, нейтрально высказаться о наркотиках == пропаганда.
Лишь бы повод найти...
Ждём как леваки начнут сми выгораживать))
Я не оправдываю госдуму , но такое впечатление , что сми не продажные, не несут хуйню и святые ангелы. Особенно пездуза с ее уровнем журналистики)
У тебя хуйня головного мозга
Журавль стабильно и гордо набрасывает уже год, пока порваха меглин создаёт твинки, чтобы посрать в ЛС. Достойно уважения.
Иностранное влияние направлено на увеличение количества наркопотребителей через формирование в обществе, в первую очередь у детей и молодежи, терпимого отношения к потреблению наркотиков, что представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества
что представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны
Конечно , это и есть первопричина демографического спада. Не падающий уровень жизни и повальная нищета, а иностранное влияние через посты в интернете. И главное что любой школьник знает что, как и почём можно купить, но виноваты всё равно пендоссы.
В первую очередь это вовлечение молодежи в протестную деятельность за декриминализацию потребления наркотиков. Как отметил Василий Пискарев, в частности, Радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.
«В этой акции приняли активное участие российские выпускники зарубежных тренингов»
Мне интересно, а за свой пиздёж они смогут ответить? Хотя эти гниды под «зарубежными тренингами» и интернет-площадки принимают
«Очевидно, что недружественные государства в нынешних внешнеполитических условиях лишь будут усиливать вмешательство во внутренние дела нашего государства, в том числе навязывая и продвигая нарколиберальные идеи, целенаправленно уничтожая молодое поколение наших граждан», — сказал Василий Пискарев.
нарколиберальные идеи
пропаганде декриминализации
Что, простите?
Сегодня день тотального пиздеца для нормальных СМИ? В такие времена становится особенно страшно за свободу как понятие.
Атлантический совет
Бля, удалите, пока Рогов не видел.
Пытаются перекинуть все проблемы России на каких-то эфемерных наркоманов. Тупые, что просто пиздец.
Реквестую видос, где депутат Госдумы нюхает кокос прямо со стола во время заседания.
Почему они пишут об этом, как о свершившемся факте?
Сообщение удалено
Добавили плашку, комментарий потерял актуальность
жаль
Звучит как издевательство и травля
Нет статьи запрещающей рассматривать с альтернативной точки зрения другие запрещающие статьи.
Будет. Можно прямо в конституцию впендюрить!
«Радио Свобода» вообще запретить это очень опасная хрень западная.
Всё западное запретить. Начать с интернета, компьютеров, изучения англ. языка. Собрать рабочую группу для уточнения списка.
Перебарщиваешь. В первую очередь запретить .Реалии в каждом регион свой (Idel.Реалии, Крым.Реалии, Кавказ.Реалии и тд), это проект этой свободы, там они подстрекают местное населению к коллаборационизму и прочей гадости.
коллаборационизму
??? Вы точно знаете значение этого слова? Никаких российских законов они не нарушают, почему их должны запрещать?
Они поднимают национальные темы на местах. Статьи были на местных языках. Нельзя так делать.
Ознакомьтесь с законодательством РФ:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Если местные языки - это так плохо, то почему их законодательно не ограничивают?
А то не дай Бог отберут источник заработка у МВД, кто же план по посадкам выполнять будет и на дачу майору бабла отжимать?
https://darknark.lenta.ru/
А ленту почему не включили? Или своим СМИ можно рекламировать каналы сбыта наркотиков?
https://ovdinfo.org/express-news/2020/01/01/izdanie-lenta-ru-oshtrafovali-na-800-tysyach-rubley-po-state-o-propagande
О каких нравственных ценностях идёт речь? Судиться с атеистами? Избивать жён? Винить заграницу? Оправдывать сами знаете что?
Вы что, хотите, как в Португалии? Oh, wait...
График по Португалии, там за 10 дневных доз любого вещества при себе нет уголовки с 2001
Понятное дело, что реальной борьбой с наркотиками тут и не пахнет (я не про Португалию).