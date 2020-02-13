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Сергей Звезда
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Суд в США приостановил контракт Microsoft с Пентагоном на 10 миллиардов долларов — этого требовал Amazon Материал редакции

Amazon, который считался фаворитом на победу в тендере, проиграл конкурентам на фоне критики Трампа в адрес Безоса.

32 комментария
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Пентагон Фото Getty Images

Microsoft должна приостановить все работы по контракту с Пентагоном на 10 миллиардов долларов, который предусматривает создание облачной инфраструктуры хранения данных. Об этом говорится в решении суда в Вашингтоне, которое передали The New York Times и CNBC.

Суд также потребовал от Amazon к 20 февраля внести депозит в размере 42 миллионов долларов. Эта сумма будет «залогом» на случай, если суд позднее сочтёт приостановку ошибочной: в таком случае деньги перечислят Microsoft для погашения понесённых убытков.

Amazon попросила суд ввести временный запрет для Microsoft ещё в январе: она настояла на том, чтобы другая компания не вела никаких работ для американских военных, пока по оспаривающему иску не вынесут окончательное решение.

Итоги тендера подвели в октябре 2019 года. В конкурсе Microsoft обошла Amazon, а также IBM, Oracle и Google. Согласно контракту, компания получит всю сумму, когда выполнит все поставленные задачи.

Amazon считался главным претендентом на контракт Пентагона, но, предположительно, Минобороны передумало в последний момент. Amazon связал свой проигрыш с критикой со стороны Дональда Трампа в адрес своего основателя Джеффа Безоса, а также обвинил президента США в «политическом вмешательстве» и давлении на военных. Компания подала иск в федеральный суд в ноябре 2019 года.

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tjournal.ru

#новости #microsoft #amazon

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32 комментария
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Арабский кубок

12

Пуш жирным, такое ощущение, что это решалось в нашем подъезде

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пепси

Арабский
4

Гейтс с Безосом на кортах с жигулём перетерли

Ответить

Evgeniy Smirnov

пепси
4

сцепились по пьяне же

Ответить

the art of гепард

Арабский
2

по требованию бабы Зины контракт был приостановлен, потому что они проститутки и наркоманы

Ответить

Не уважаю чиновников

Арабский
0

Кароче, сижу на тж уже год точно, но толком не понимаю, что такое пуш. Смысл статьи в заголовке?

Ответить

Taktischer Corgi

Не
5

Пуш это отсылка к песне пуш ит ту зе лимит

Ответить

Яковлев

Не
2

Пуш на телефон если он у тебя есть.

Ответить

Не уважаю чиновников

Яковлев
2

Я знаю лифчики пуш

Ответить

Тимур Петров

Не
0

Меня больше интересует откуда вы знаете про лифчики?

Ответить

Не уважаю

Тимур
1

Чем меньше кто-то шарит в мемасах или пушах, тем больше он ебется. Ке вы понимаете, в мемасах я полный ноль

Ответить

Иван Семёныч

Не
0

там пуш-ап

Ответить

Oleksandr Velychko

Не
1

Вот что такое пуш и где он настраивается. В случае важных новостей твой телефон получит сообщение и отобразит на экране как смс.

Ответить

Не уважаю чиновников

Oleksandr
0

Аааа. Тогда коммент Боярина классный.

Ответить

Oleksandr Velychko

Не
1

Да, это была ирония по поводу «важности» подобной новости на TJ. Это было бы более уместно на vc.ru.

Ответить

Сергей Звезда

Арабский
0

это не пуш

Ответить

пепси

Сергей
1

Пунш тогда?

Ответить

пепси

Сергей
0

Вуншпунш?

Ответить

Андрей Ионов

Сергей
0

пельш

Ответить

po_leen0m

Арабский
0

за 5 лет на тж не получил ни одного пуша. всем советую

Ответить

Владимир Дыркин

po_leen0m
1

Зачем ты тогда вообще на тж сидишь? Пуш- это святое, особенно ночью.

Ответить

пепси

Владимир
0

Нормальный человек ночью отключает телефон от вафли и спит спокойно

Ответить

Dra

4

Какие-то там суды что-то там решают... Отсталые люди.

Ответить

Уральский кран

Dra
–2

Лол, наивно думать, что там все решается справедливо и верно. На военных надавил Трамп, на суд Безос. 

Ответить

Виктор Ганелес

Уральский
0

Наивно думать, что кого-то не имеют в жопу
Просто они не признаются! Кококо

Ответить

Виктор Ганелес

Виктор
0

Я к тому, что по сравнению с нашими «судами» их суды заметно эффективнее

У нас просто дело против путина в судах не принимают - и судиться не приходится

Ответить

Тимур Петров

2

Им понадобится хороший адвокат, зовите Кевина.

Ответить

Владимир Дыркин

Тимур
1

Почему не Сола Гудмана?

Ответить

Яковлев

0

Так кто будет строить облака для американских военных? Кого считать зашкваром и отписываться от сервисов, чтобы не финансировать военщину США?

Ответить

Николай Борисов

Яковлев
0

Будет МS Azure внедрять для них. И что? Давай отказывайся от Windows.

Ответить

Иван Семёныч

Яковлев
0

Военщину США финансирует американский налогоплательщик, так что не парься

Ответить

dmzkrsk

0

Не умеют проигрывать

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Иван Алексеев

0

Честные тендеры))) Наши контрактные управляющие ржут читая новость 

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