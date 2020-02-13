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Amazon, который считался фаворитом на победу в тендере, проиграл конкурентам на фоне критики Трампа в адрес Безоса.
Microsoft должна приостановить все работы по контракту с Пентагоном на 10 миллиардов долларов, который предусматривает создание облачной инфраструктуры хранения данных. Об этом говорится в решении суда в Вашингтоне, которое передали The New York Times и CNBC.
Суд также потребовал от Amazon к 20 февраля внести депозит в размере 42 миллионов долларов. Эта сумма будет «залогом» на случай, если суд позднее сочтёт приостановку ошибочной: в таком случае деньги перечислят Microsoft для погашения понесённых убытков.
Amazon попросила суд ввести временный запрет для Microsoft ещё в январе: она настояла на том, чтобы другая компания не вела никаких работ для американских военных, пока по оспаривающему иску не вынесут окончательное решение.
Итоги тендера подвели в октябре 2019 года. В конкурсе Microsoft обошла Amazon, а также IBM, Oracle и Google. Согласно контракту, компания получит всю сумму, когда выполнит все поставленные задачи.
Amazon считался главным претендентом на контракт Пентагона, но, предположительно, Минобороны передумало в последний момент. Amazon связал свой проигрыш с критикой со стороны Дональда Трампа в адрес своего основателя Джеффа Безоса, а также обвинил президента США в «политическом вмешательстве» и давлении на военных. Компания подала иск в федеральный суд в ноябре 2019 года.
Пуш жирным, такое ощущение, что это решалось в нашем подъезде
по требованию бабы Зины контракт был приостановлен, потому что они проститутки и наркоманы
Кароче, сижу на тж уже год точно, но толком не понимаю, что такое пуш. Смысл статьи в заголовке?
Я знаю лифчики пуш
Меня больше интересует откуда вы знаете про лифчики?
Вот что такое пуш и где он настраивается. В случае важных новостей твой телефон получит сообщение и отобразит на экране как смс.
Аааа. Тогда коммент Боярина классный.
Да, это была ирония по поводу «важности» подобной новости на TJ. Это было бы более уместно на vc.ru.
Какие-то там суды что-то там решают... Отсталые люди.
Лол, наивно думать, что там все решается справедливо и верно. На военных надавил Трамп, на суд Безос.
Наивно думать, что кого-то не имеют в жопу
Просто они не признаются! Кококо
Я к тому, что по сравнению с нашими «судами» их суды заметно эффективнее
У нас просто дело против путина в судах не принимают - и судиться не приходится
Им понадобится хороший адвокат, зовите Кевина.
Так кто будет строить облака для американских военных? Кого считать зашкваром и отписываться от сервисов, чтобы не финансировать военщину США?
Будет МS Azure внедрять для них. И что? Давай отказывайся от Windows.
Военщину США финансирует американский налогоплательщик, так что не парься