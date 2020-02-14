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Сергей Звезда
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В Новокузнецке демонтировали рекламу с фразой «Не пытайтесь покинуть Нигдегород». Авторы назвали это требованием властей Материал редакции

Создатели мультфильма для «2x2» рассказали, что баннеры демонтировали после жалоб жителей и критики губернатора.

11 комментариев
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«Кузпресс»

В Новокузнецке демонтировали всю уличную рекламу мультсериала «Нигдегород» для «2x2», указано на странице проекта и подтвердил TJ представитель канала. Первым на это обратил внимание «Дождь».

По словам создателей шоу, причиной стало распоряжение властей после жалоб некоторых жителей города и критики со стороны губернатора.

Из баннеров напрямую не следует, что это реклама сериала: на них есть только слоган «Не пытайтесь покинуть Нигдегород и его окрестности» и возрастной ценз. При этом на плакатах, которые повесили на остановках, находился QR-код со ссылкой на страницу мультфильма.

  • Рекламную кампанию «Нигдегорода» запустили в январе в нескольких городах России. В разговоре с TJ представитель канала уточнил, что речь идёт об Ачинске, Ангарске, Иркутске, Ижевске, Казани, Новокузнецке, Ставрополе и Туле;
  • Жалобы на рекламу появились только в Новокузнецке, отметили на «2x2». Создатели «Нигдегорода» подчеркнули, что владелец рекламных мест после жалоб разместил дополнительные стикеры, поясняющие смысл билбордов;
  • Авторы сериала обратили внимание на материал «КузПресс» от 8 февраля, где жительница города раскритиковала «депрессивные» чёрные баннеры «в стиле Horror, пугающие детей и взрослых». Редакция издания отметила, что на баннеры жаловались и другие жители;
  • По словам создателей мультсериала, ситуация «резко обострилась» после того, как рекламу заметил приехавший в город губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Похоже, мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова подвергли сильной критике. Говорят, что слово «Нигдегород» звучало в речи губернатора неоднократно. В результате администрацию заставили демонтировать всю рекламу нашего мультсериала. А любые попытки договориться как с властями, так и с ответственными лицами провалились.

создатели сериала «Нигдегород»

Создатели «Нигдегорода» утверждают, что владельцы рекламных мест не получали официальных писем о демонтаже. Они находятся «в панике», поскольку не могут ни выполнить обязательства, ни вернуть деньги, уточнил TJ представитель «2x2». По его словам, собственники рекламных конструкций пытаются вести переговоры с властями, но те не идут на контакт. TJ направил запрос в администрацию Новокузнецка.

В сериале «Нигдегород» рассказывается о приключениях Новичка и его друзей, которые сталкиваются со «странными (и стрёмными) созданиями, чудовищами, поющими бомжами и разной паранормальщиной». Премьера состоялась в феврале.

#новости #кино #тв

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11 комментариев
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rossoshmap

9

 со «странными (и стрёмными) созданиями, чудовищами, поющими бомжами и разной паранормальщиной

Ответить

Taktischer Corgi

rossoshmap
0

"И его Аляску"

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Яковлев

rossoshmap
0

Скоро ТЖ купит Яндекс. Добро пожаловать в ДЗЕН!

Ответить

Poe Ghost

4

Жуков, выходя из кабинета Сталина, пробормотал:
— Вот же жопа усатая!
Берия услышал и донёс. Сталин вызывает Жукова:
— Кого это вы назвали усатой жопой, товарищ Жуков?
— Гитлера, товарищ Сталин!
— А вы о ком подумали, товарищ Берия?

Ответить

Митя Простомолотов

1

Нигдегорск я бы назвал

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Долгий Слава

Митя
0

За Нигдегорск ставлю два плюса.

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Декоративный Женя

1

"И подтвердил TJ представитель канала."
Да ну нахуй?
Аж слеза от гордости за ТЖ покатилась.

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Максим Шпилёв

0

имхо пиар мультика

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g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Максим
0

Очевидно, что мэра и губернатора.

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Vladimir Medvedev

Максим
0

На счет пиара мультика это вилами по воде, а вот что антипиар губера и мэра уж точно)

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Казенный жар

0

Ебанутые. После такого не удивляюсь историям про то, что на людей с вилами бросаются после того, как они покупку оплатили на кассе с телефона

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