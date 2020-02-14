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Создатели мультфильма для «2x2» рассказали, что баннеры демонтировали после жалоб жителей и критики губернатора.
В Новокузнецке демонтировали всю уличную рекламу мультсериала «Нигдегород» для «2x2», указано на странице проекта и подтвердил TJ представитель канала. Первым на это обратил внимание «Дождь».
По словам создателей шоу, причиной стало распоряжение властей после жалоб некоторых жителей города и критики со стороны губернатора.
Из баннеров напрямую не следует, что это реклама сериала: на них есть только слоган «Не пытайтесь покинуть Нигдегород и его окрестности» и возрастной ценз. При этом на плакатах, которые повесили на остановках, находился QR-код со ссылкой на страницу мультфильма.
Создатели «Нигдегорода» утверждают, что владельцы рекламных мест не получали официальных писем о демонтаже. Они находятся «в панике», поскольку не могут ни выполнить обязательства, ни вернуть деньги, уточнил TJ представитель «2x2». По его словам, собственники рекламных конструкций пытаются вести переговоры с властями, но те не идут на контакт. TJ направил запрос в администрацию Новокузнецка.
В сериале «Нигдегород» рассказывается о приключениях Новичка и его друзей, которые сталкиваются со «странными (и стрёмными) созданиями, чудовищами, поющими бомжами и разной паранормальщиной». Премьера состоялась в феврале.
со «странными (и стрёмными) созданиями, чудовищами, поющими бомжами и разной паранормальщиной
Жуков, выходя из кабинета Сталина, пробормотал:
— Вот же жопа усатая!
Берия услышал и донёс. Сталин вызывает Жукова:
— Кого это вы назвали усатой жопой, товарищ Жуков?
— Гитлера, товарищ Сталин!
— А вы о ком подумали, товарищ Берия?
Нигдегорск я бы назвал
"И подтвердил TJ представитель канала."
Да ну нахуй?
Аж слеза от гордости за ТЖ покатилась.
имхо пиар мультика
На счет пиара мультика это вилами по воде, а вот что антипиар губера и мэра уж точно)
Ебанутые. После такого не удивляюсь историям про то, что на людей с вилами бросаются после того, как они покупку оплатили на кассе с телефона