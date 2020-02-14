Создатели мультфильма для «2x2» рассказали, что баннеры демонтировали после жалоб жителей и критики губернатора.

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«Кузпресс»

В Новокузнецке демонтировали всю уличную рекламу мультсериала «Нигдегород» для «2x2», указано на странице проекта и подтвердил TJ представитель канала. Первым на это обратил внимание «Дождь».

По словам создателей шоу, причиной стало распоряжение властей после жалоб некоторых жителей города и критики со стороны губернатора.

Из баннеров напрямую не следует, что это реклама сериала: на них есть только слоган «Не пытайтесь покинуть Нигдегород и его окрестности» и возрастной ценз. При этом на плакатах, которые повесили на остановках, находился QR-код со ссылкой на страницу мультфильма.

Рекламную кампанию «Нигдегорода» запустили в январе в нескольких городах России. В разговоре с TJ представитель канала уточнил, что речь идёт об Ачинске, Ангарске, Иркутске, Ижевске, Казани, Новокузнецке, Ставрополе и Туле;

Жалобы на рекламу появились только в Новокузнецке, отметили на «2x2». Создатели «Нигдегорода» подчеркнули, что владелец рекламных мест после жалоб разместил дополнительные стикеры, поясняющие смысл билбордов;

Авторы сериала обратили внимание на материал «КузПресс» от 8 февраля, где жительница города раскритиковала «депрессивные» чёрные баннеры «в стиле Horror, пугающие детей и взрослых». Редакция издания отметила, что на баннеры жаловались и другие жители;



По словам создателей мультсериала, ситуация «резко обострилась» после того, как рекламу заметил приехавший в город губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Похоже, мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова подвергли сильной критике. Говорят, что слово «Нигдегород» звучало в речи губернатора неоднократно. В результате администрацию заставили демонтировать всю рекламу нашего мультсериала. А любые попытки договориться как с властями, так и с ответственными лицами провалились. создатели сериала «Нигдегород»

Создатели «Нигдегорода» утверждают, что владельцы рекламных мест не получали официальных писем о демонтаже. Они находятся «в панике», поскольку не могут ни выполнить обязательства, ни вернуть деньги, уточнил TJ представитель «2x2». По его словам, собственники рекламных конструкций пытаются вести переговоры с властями, но те не идут на контакт. TJ направил запрос в администрацию Новокузнецка.