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Arthur Khamzin
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Власти США обвинили Huawei в сговоре с целью кражи коммерческих тайн американских компаний Материал редакции

Производителя техники обвиняют в краже кода для маршрутизаторов, руководства пользователя и технологий сотовых антенн.

3 комментария
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Правительство США обвинило Huawei и несколько её дочерних фирм в сговоре с целью похищения коммерческих секретов американских компаний. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Власти утверждают, что Huawei и её дочерние компании (Huawei Device, Huawei USA, Futurewei и оператор Skycom) занимались похищением коммерческих тайн в США и Китае с целью развития собственного бизнеса. Это затронуло шесть американских компаний. Их перечень не называется. Предположительно, китайский производитель незаконно себе присвоил исходный код для маршрутизаторов, руководство пользователя, технологию сотовой антенны и методику тестированию роботов.

Обвинение считает, что Huawei заключала соглашения с владельцами интеллектуальной собственности, после чего компания присваивала технологии себе и использовала в коммерческих целях. По версии властей, Huawei переманивала сотрудников из других компаний и даже запустила программу поощрения для тех, кто смог получить информацию конфиденциальную информацию от конкурентов.

Власти США впервые предъявили обвинения Huawei в январе 2019 года. Они обвинили компанию в промышленном шпионаже и нарушении санкций в отношении Ирана. Представители компании отвергли все обвинения.

В мае 2019 года Министерство торговли США включило в «чёрный список» китайского производителя и 70 связанных с ним компаний. Он призван ограничить продажу Huawei технологий американских фирм, но правительство уже трижды продлевало отсрочку введения запрета. Последнее разрешение должно было истечь 16 февраля, но Минторг США продлил его ещё на 45 дней.

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3 комментария
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Леонид Федотов

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Из новости ничего конкретно не ясно
Однако я могу понять обвинения в шпионаже за властями, за гражданами страны, но
исходный код для маршрутизаторов, руководство пользователя с целью улучшения бизнеса

Серьезно? Типо компания с капитализацией в девять миллиардов долларов и 180К сотрудниками по всему мира не нашла пару толковых людей и украла дистрибутив линукса с интерфейсом для настроечек?

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ouxen

0

с кем сговор? у кого украла? руководство пользователя?!

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LC

0

обвинили Huawei в сговоре

"Сговор" - это когда кто-то с кем-то сговариваются. Тут считается, что Huawei со своими же подразделениями сговорилась?

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