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Глава министерства сослался на вердикт Роспотребнадзора о невозможности передачи вируса через посылки.
Министерство промышленности и торговли России выступило против запрета на получение товаров из китайских интернет-магазинов. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
Мантуров заявил, что в этом нет необходимости, потому что Роспотребнадзор сообщил о невозможности заражения заболеванием через посылки.
В начале февраля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Мантурову приостановить приём посылок из китайских интернет-магазинов. Он заявил, что через посылки между странами происходит «неконтролируемый бактериологический обмен».
Вспышка нового коронавируса Covid-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Первый инфицированный погиб 11 января.
По данным на 14 февраля, от вируса скончались 1380 человек. Число заражённых превысило 63 тысячи человек. Из них более 10 тысяч находятся в тяжёлом состоянии.
Тараканы в голове Милонова продолжили неконтролируемый интеллектуальный обмен со своим носителем.
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Ты так за день сольешься
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Да я понял что это тоже ты был. Ты хочешь одновременно и про музыку с дизайном и про обамку с либерахами. TJ не то место просто.
депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Мантурову приостановить приём посылок из китайских интернет-магазинов ... через посылки ... происходит «неконтролируемый бактериологический обмен»
Мантуров заявил, что в этом нет необходимости
А вдруг в посылке Купить Оптом Зеленый Кристалл Огурец Поддельные Пенис Стекло Фаллоимитатор Анальный?
Депутат Милонов просто так тревогу бить не будет.