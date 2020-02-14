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Arthur Khamzin
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Минпромторг выступил против запрета на передачу посылок из Китая Материал редакции

Глава министерства сослался на вердикт Роспотребнадзора о невозможности передачи вируса через посылки.

9 комментариев
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Министерство промышленности и торговли России выступило против запрета на получение товаров из китайских интернет-магазинов. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Мантуров заявил, что в этом нет необходимости, потому что Роспотребнадзор сообщил о невозможности заражения заболеванием через посылки.

Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение.

Кроме посылок, и другие группы товаров приходят постоянно к нам из Китая, поэтому мы всю кооперацию нарушим.

Денис Мантуров
министр промышленности и торговли РФ

В начале февраля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Мантурову приостановить приём посылок из китайских интернет-магазинов. Он заявил, что через посылки между странами происходит «неконтролируемый бактериологический обмен».

Вспышка нового коронавируса Covid-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Первый инфицированный погиб 11 января.

По данным на 14 февраля, от вируса скончались 1380 человек. Число заражённых превысило 63 тысячи человек. Из них более 10 тысяч находятся в тяжёлом состоянии.

#новости #вирусизкитая

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9 комментариев
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LC

8

Тараканы в голове Милонова продолжили неконтролируемый интеллектуальный обмен со своим носителем.

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Чеченский самолет

Яковлев
0

Ты так за день сольешься

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LC

Яковлев
0

За две недели +500 рейтинга набрал

Может вам линеечку дать - сходите за угол, померяетесь... 

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Чеченский самолет

Яковлев
0

Да я понял что это тоже ты был.  Ты хочешь одновременно и про музыку с дизайном и про обамку с либерахами. TJ не то место просто.

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Чудесный корабль

Чеченский
0

Да, вроде как раз то самое

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Чеченский

Чудесный
0

Я в том смысле что ему нравится одновременно тролить и делиться тем что ему важно и интересно. 

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Чеченский

Чеченск…
0

А на самом деле он может просто клоун ебаный.

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ouxen

0

усманов засуетился, не хочет терять бабло

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Dear Moscow,

0

депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Мантурову приостановить приём посылок из китайских интернет-магазинов ... через посылки ... происходит «неконтролируемый бактериологический обмен»

Мантуров заявил, что в этом нет необходимости

А вдруг в посылке Купить Оптом Зеленый Кристалл Огурец Поддельные Пенис Стекло Фаллоимитатор Анальный?

Депутат Милонов просто так тревогу бить не будет.

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