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А МТС отказалась от развития облачного гейминга.
Операторы связи «МегаФон» и Tele2 запустили облачные игровые сервисы. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Приложения предназначены для использования на компьютерах и ноутбуках.
«МегаФон» сотрудничает с компанией Loudplay. Пока что оператор предлагает всего два тарифа — на 3 и 15 часов. Они обойдутся в 130 и 550 рублей соответственно. Кроме доступа к играм, абоненты получат доступ к фильмам по игровой тематике на «Мегафон ТВ».
Глава «МегаЛабс» (дочерняя компания «МегаФона») Андрей Кушнарёв заявил, что сотрудничество с Loudplay — это ещё один шаг по развитию экосистемы. Он считает, что услуга может привлечь новых клиентов. «МегаФон» добился сотрудничества с Blizzard Entertainment — студией, создавшей Overwatch, World of Warcraft, StarCraft и другие видеоигры.
Tele2 запустила облачный сервис совместно с проектом GFN.ru (группа «Сафмар»), который работает на платформе производителя видеокарт Nvidia. Посетители салона оператора на Тверской улице могут сыграть в потоковые игры с использованием связи 5G, чтобы сравнить качество со связью 4G.
В октябре 2019 года «Вымпелком» (бренд «Билайн») анонсировал разработку приложения для облачного гейминга. Единственным, кто отказался от развития направления потоковых игр, стала МТС. Компания тестировала приложение вместе с Loudplay и отказалась от этой идеи. В фирме заявили, что рассматривают другие проекты.
Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев считает, что игровой рынок является одним из самых перспективных. По его мнению, аудиторию потоковых сервисов будут пополнять пользователи бесплатных видеоигр, консольные игроки и поклонники онлайн-игр.
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Пока что оператор предлагает всего два тарифа — на 3 и 15 часов. Они обойдутся в 130 и 550 рублей соответственно.
вернули мой 2002
Текс, давайте считать
550 рублей за 15 часов игры
Предположим что вы крайне экономный игрок, играете каждый день по одному часу, кроме выходных. В неделю вы проводите 5 часов, в месяц 20. За год это будет 240 часов. С учетом стоимости подписки облачный гейминг обойдется в 9К рублей за год.
В отличие от Nvidia Now (где прайс примерно такой же за анлим), эта стоимость если вы играете время от времени, может быть для начинающих игроков хоть как-то годится, но для чуть более играющих - совершенно нет.
Впрочем, что можно купить за 9К? GTX 1050 Ti, Radeon RX 570, превосходно подходящие под гейминг в 1080 на высоких.
На 9К ПК не соберёшь все равно. Да и мало кому ныне нужен полноценный ПК.
Облачный гейминг пока не совершенен, а консоли стоят относительно хорошего ПК копеек и на том же XboX, например, можно урвать игры обычно очень недорого или играть с подпиской Game Pass.
Сам я правда не много играю, люблю собираться компанией и владею Nintendo Switch. Но она обходится мне очень дорого)
В плане обходится дорого?
На свитче стоимость игры ~5К рубасов, может достигать десяти
Игры дорогие
Мегафон во время игры показывает попапы с подписками за 50 ₽ в день или просто с рекламой тупой?
Приложения предназначены для использования на компьютерах и ноутбуках
А на нетбуках и ультрабуках можно использовать?
А на моноблоках?
ОЧЕВИДНО что они как раз созданы для игры на маломощных компах, если тянет ютюб в HD то и игры потянет
И того: Мегафон просо заключил партнёрский договор с loudplay что-бы втюхивать онный своим клиентам.
Теле2 вообще нечего не запускал а просто сделал тестовый стенд для сравнения 5g vs 4g на мощностях gfn.ru
Вопрос, а где запуск сервисов? Все это уже работает достаточно давно.