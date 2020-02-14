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Предположительно, он требовал денег за отказ публиковать компромат на главу города.
Полиция задержала автора Telegram-канала «Канал демона» Дмитрия Свиридова по подозрению в вымогательстве 800 тысяч рублей у заместителя главы города Королёва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Источник пояснил, что Свиридов требовал деньги за отказ от публикации компромата на главу города Александра Ходырева.
На сайте МВД Московской области подтверждается информация о задержании мужчины 1983 года по подозрению в вымогательстве, но его имя не раскрывается. Ведомство утверждает, что мужчину задержали при передаче денег.
В пресс-службе уточнили, что против задержанного возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве (статья 163 УК РФ) и подозреваемого поместили под домашний арест.
Telegram-канала «Канал демона» посвящён различным ярким социальным событиям. Значительная часть публикаций рассказывает о событиях города Королёва.
Теперь переименует канал в Анал демона
Футляр-2?
Авторов Футляра разве обвинили в вымогательстве денег у кого-то?
А шо, инсайда о готовящемся задержании не было?? вот и доверяй потом этим каналам