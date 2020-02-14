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Новости
Arthur Khamzin
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ТАСС: автора Telegram-канала «Канал демона» задержали по подозрению в вымогательстве 800 тысяч рублей у чиновника Материал редакции

Предположительно, он требовал денег за отказ публиковать компромат на главу города.

5 комментариев
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Полиция задержала автора Telegram-канала «Канал демона» Дмитрия Свиридова по подозрению в вымогательстве 800 тысяч рублей у заместителя главы города Королёва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник пояснил, что Свиридов требовал деньги за отказ от публикации компромата на главу города Александра Ходырева.

На сайте МВД Московской области подтверждается информация о задержании мужчины 1983 года по подозрению в вымогательстве, но его имя не раскрывается. Ведомство утверждает, что мужчину задержали при передаче денег.

В пресс-службе уточнили, что против задержанного возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве (статья 163 УК РФ) и подозреваемого поместили под домашний арест.

Telegram-канала «Канал демона» посвящён различным ярким социальным событиям. Значительная часть публикаций рассказывает о событиях города Королёва.

#новости #telegram #интернет

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5 комментариев
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rossoshmap

0

Теперь переименует канал в Анал демона

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Master Oogway

rossoshmap
0

Куда будут выкладывать компромат на автора кАнала

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Выходной колос

0

Футляр-2?

Ответить

Словесный Интервент

Выходной
0

Авторов Футляра разве обвинили в вымогательстве денег у кого-то? 

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Иван Семёныч

0

А шо, инсайда о готовящемся задержании не было?? вот и доверяй потом этим каналам

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