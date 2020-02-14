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За три дня видео набрало 9,5 миллионов просмотров.
После выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» число Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550%. Первой на эту тенденцию обратила внимание пользовательница Фейсбука Инна Гаврилова (изначально в посте были указаны другие цифры; TJ учитывал статистику, которую добавили туда позже).
Видео было опубликовано 11 февраля около 13:00. К 12 февраля популярность запросов «тест на вич по слюне купить», «oraquick» (экспресс-тест на ВИЧ), «тест на вич купить» и «тест на вич в аптеке» в сумме выросла на 5550% относительно среднего количества запросов за семь дней. К 14 февраля число похожих запросов снизилось, но по прежнему в десятки раз превышает то, что было до выхода фильма.
Главный врач петербуржского «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Денис Гусев рассказал «Открытым медиа», что с 11 по 13 февраля желающих анонимно провериться на ВИЧ в Санкт-Петербурге стало в два раза больше. Такую же статистику зафиксировала сеть лабораторий «Инвитро». А посещаемость страницы с описанием теста на сайте «Инвитро» увеличилась в четыре раза.
Но «Центр молекулярной диагностики» CMD и фонд «СПИД.Центр» не заметили значительного ажиотажа. Хотя нижегородский филиал фонда собщил о росте посещаемости сайта и количества звонков.
В Твиттере отметили повышенный интерес к экспресс-тестам.
В Госдуме тоже обратили внимание на фильм Дудя. 14 февраля зампредседателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов организовал для депутатов коллективный просмотр.
Достучался до быдла
Я тоже хуею, реально есть люди, которые заинтересовались этим после видео дудя пиздец. То есть до видео, они не знали прл ВИЧ или что. Что на них так повлияло
Знали, но были уверены, что их это никак не касается. А после фильма решили перестраховаться.
Ну вот мне и интересно какая такая сакральная информация есть в видео
Это тебе только кажется, что все такие же дофига просвещенные и умные, а большинство людей в аптеках арбидол покупает. Лет 10 назад в США проводили масштабные исследования по использованию презерватива, в ходе которых выяснилось, что почти 50% населения не знают всех правил использования резинки (типа как держать презерватив за спермоприемник, когда его надеваешь). В итоге - повышается риск разрыва презерватива во время секса, а следовательно возникает риск передачи инфекций. И это в США, а про Россию вообще лучше молчать. Уверен, у нас еще хуже.
На дешёвских презервативах инструкция даже в картинках для тех, кто не умеет читать (видел валяющиеся на улице упаковки)
Настоящему мужику инструкция не нужна!
Я когда писал коммент Контекс открыл и посмотрел: там текстовая инструкция
Ну вот,я посмотрел видео, и я намного больше вещей узнал,чем знал ранее.
Не бывает такого времени суток,когда ты пришёл с работы и такой "А ну узнаю я шо такое ВИЧ и как с ним жить".
Ты либо "хаваешь" инфу,которую тебе дают, либо ищешь то,что тебе на самом деле интересно.
В этом видео,все аспекты раскрыты в доступном порядке и формате.
Да такой же эффект как после любого мотивационного ролика, после просмотра душа горит все поменять в жизни, и вот проходит пару дней и тебе снова похуй
Дудь один из немногих примеров реально работающей "теории малых дел", надеюсь не сбавит оборотов
Заебали пиарить этого русофоба дудя. Он своим роликом про Колыму уже показал, несколько он ненавидит русский народ. Зачем слушать русофоба
Антисоветчик всегда русофоб © Ждём вас у нас, на опер.ру
Ну всё ясно, заказчиком были производители тестов на ВИЧ. Я раскрыл дело
Их можно получить бесплатно, в https://lasky.ru/
Я сколько раз проходил тест на ВИЧ и гепатит С - всегда бесплатно в поликлинике или в СПИД-центре
Вот, учись Рен Тв, набрав аудиторию из тупых он просто начал её потихоньку образовывать.
Может Рен-ТВ просто играет в долгую. А потом как начнет образовательный контент ебашить 24/7
Не делала теста, и пофиг вообще, после видео Дудя может еще кто то поехал на Колыму? Очень смешно :) Ну сделать тест конечно не повредит после 30 лет так точно.
Не делала теста, и пофиг вообще, после видео Дудя может еще кто то поехал на Колыму?
не позорьтесь подобными сравнениями
Не делала теста, и пофиг вообще
Сделайте, это бесплатно и не долго (скорее всего можно даже в своей поликлинике). Возможно вас ждёт сюрприз.
Не делала теста, и пофиг вообще
Правильно, молитвы и иконы доказали свою эффективность, тесты не нужны!
Правильно, если что всегда можно сходить в храм, поставить свечку за здоровье. И дешевле и полезней.
Зачем смотреть, если сергей звезда публиковал расшифровку на 3 минуты чтения?
https://tjournal.ru/internet/142785-epidemiya-pro-kotoruyu-ne-govoryat-o-chem-rasskazyvaetsya-v-filme-dudya-pro-vich-v-rossii
Нормально так мужик спалил e-mail'ов депутатов.
Можно напрямую писать теперь
Там архитектура у них максимально простая - фамилия + дума.гов - да и вряд ли они их читают - у каждого депутата на это есть помощник
Так это не личные ящики, а корпоративные. Уверен, они и на сайте думы есть
Да у них 100% система закрытая. Хоть упишись - письма просто не дойдут, если ты писать будешь не с дума.гов
Ребят,хорошее видео, полтора часа прошли незаметно и интересно.
Как для человека,всегда нормально относившегося к ВИЧ инфицированным и тд,я достаточно много нового открыл для себя.
а вот активисты с вич из екб не особо одобрили видео Дудя...
Активисты могут идти лесом. Пусть сделают свое видео без попытки хайпа и нестыковок.
А че Зюганова не позвали кинчик смотреть? Или он самый образованный?
А я не знал, про то, что есть таблетки, купирующие вич до такой степени, что от человека не подхватишь даже после полового контакта. Спасибо Дудю за новую инфу для меня
Вот это я понимаю, полезное социальное дело. Нет то что вечерний мудозвон.
Интересно подать казалось бы очевидные вещи это вообще ни разу не просто. У Дудя получается, ну и молодец.
Если кто то будет делать лучше - тоже молодец будет.