За три дня видео набрало 9,5 миллионов просмотров.

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После выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» число Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550%. Первой на эту тенденцию обратила внимание пользовательница Фейсбука Инна Гаврилова (изначально в посте были указаны другие цифры; TJ учитывал статистику, которую добавили туда позже).

Видео было опубликовано 11 февраля около 13:00. К 12 февраля популярность запросов «тест на вич по слюне купить», «oraquick» (экспресс-тест на ВИЧ), «тест на вич купить» и «тест на вич в аптеке» в сумме выросла на 5550% относительно среднего количества запросов за семь дней. К 14 февраля число похожих запросов снизилось, но по прежнему в десятки раз превышает то, что было до выхода фильма.

​Динамика популярности запроса «тест на вич» по всему миру за последние 7 дней Скриншот от 12:53 14 февраля

Динамика популярности запроса «тест на вич» в России за последние 30 дней​ Скриншот от 13:45 14 февраля

Главный врач петербуржского «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Денис Гусев рассказал «Открытым медиа», что с 11 по 13 февраля желающих анонимно провериться на ВИЧ в Санкт-Петербурге стало в два раза больше. Такую же статистику зафиксировала сеть лабораторий «Инвитро». А посещаемость страницы с описанием теста на сайте «Инвитро» увеличилась в четыре раза.

Но «Центр молекулярной диагностики» CMD и фонд «СПИД.Центр» не заметили значительного ажиотажа. Хотя нижегородский филиал фонда собщил о росте посещаемости сайта и количества звонков.

В Твиттере отметили повышенный интерес к экспресс-тестам.

фрёкен @tutanxomon За последнии два дня у меня на работе семь раз спросили экспресс тест на ВИЧ. До этого, за восемь лет работы в аптеке, такой тест у меня спрашивали, кажется, один раз, но я не уверена, что я это не придумала. Вот что Дудь животворящий делает.

Леха @Raw_mrbat Кто не побежал делать тест на вич после фильма Дудя? Есть такие?

Iurie Iurie @IuriiIurie Эффект Дудя ...

После фильма Дудя об эпидемии ВИЧ в России поисковой запрос «Тест на ВИЧ» вырос более чем в 40 раз.

В Госдуме тоже обратили внимание на фильм Дудя. 14 февраля зампредседателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов организовал для депутатов коллективный просмотр.