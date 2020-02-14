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Anna Begiashvili
5215

После фильма Дудя Google-запросы о тесте на ВИЧ выросли на 5500%. А число сдающих тест в части лабораторий — вдвое Материал редакции

За три дня видео набрало 9,5 миллионов просмотров.

62 комментария
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После выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» число Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550%. Первой на эту тенденцию обратила внимание пользовательница Фейсбука Инна Гаврилова (изначально в посте были указаны другие цифры; TJ учитывал статистику, которую добавили туда позже).

Видео было опубликовано 11 февраля около 13:00. К 12 февраля популярность запросов «тест на вич по слюне купить», «oraquick» (экспресс-тест на ВИЧ), «тест на вич купить» и «тест на вич в аптеке» в сумме выросла на 5550% относительно среднего количества запросов за семь дней. К 14 февраля число похожих запросов снизилось, но по прежнему в десятки раз превышает то, что было до выхода фильма.

​Динамика популярности запроса «тест на вич» по всему миру за последние 7 дней Скриншот от 12:53 14 февраля 
Динамика популярности запроса «тест на вич» в России за последние 30 дней​ Скриншот от 13:45 14 февраля

Главный врач петербуржского «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Денис Гусев рассказал «Открытым медиа», что с 11 по 13 февраля желающих анонимно провериться на ВИЧ в Санкт-Петербурге стало в два раза больше. Такую же статистику зафиксировала сеть лабораторий «Инвитро». А посещаемость страницы с описанием теста на сайте «Инвитро» увеличилась в четыре раза.

Но «Центр молекулярной диагностики» CMD и фонд «СПИД.Центр» не заметили значительного ажиотажа. Хотя нижегородский филиал фонда собщил о росте посещаемости сайта и количества звонков.

В Твиттере отметили повышенный интерес к экспресс-тестам.

фрёкен @tutanxomon
За последнии два дня у меня на работе семь раз спросили экспресс тест на ВИЧ. До этого, за восемь лет работы в аптеке, такой тест у меня спрашивали, кажется, один раз, но я не уверена, что я это не придумала. Вот что Дудь животворящий делает.
Daniil Lazarev @lazarev_daniel
Друзья, на почве фильма Дудя про ВИЧ сделал тест. Сделайте тоже, это очень важно! https://t.co/AEjsmMAtda
Леха @Raw_mrbat
Кто не побежал делать тест на вич после фильма Дудя? Есть такие?
Iurie Iurie @IuriiIurie
Эффект Дудя ...
После фильма Дудя об эпидемии ВИЧ в России поисковой запрос «Тест на ВИЧ» вырос более чем в 40 раз.

В Госдуме тоже обратили внимание на фильм Дудя. 14 февраля зампредседателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов организовал для депутатов коллективный просмотр.

Валерий Рашкин @RashkinV
А у нас в Госдуме такой вот немного неожиданный выбор для Дня Святого Валентина. Показывают Юрия Дудя. https://t.co/R8kkjeamur

#вич #дудь #резонанс

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62 комментария
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Тупой динозавр

52

Достучался до быдла

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Tyler Durden

Тупой
8

Я тоже хуею, реально есть люди, которые заинтересовались этим после видео дудя пиздец. То есть до видео, они не знали прл ВИЧ или что. Что на них так повлияло

Ответить

Земной утюг

Tyler
21

Знали, но были уверены, что их это никак не касается. А после фильма решили перестраховаться.

Ответить

Tyler Durden

Земной
1

Ну вот мне и интересно какая такая сакральная информация есть в видео

Ответить

Комсомольский кубок

Tyler
6

Это тебе только кажется, что все такие же дофига просвещенные и умные, а большинство людей в аптеках арбидол покупает. Лет 10 назад в США проводили масштабные исследования по использованию презерватива, в ходе которых выяснилось, что почти 50% населения не знают всех правил использования резинки (типа как держать презерватив за спермоприемник, когда его надеваешь). В итоге - повышается риск разрыва презерватива во время секса, а следовательно возникает риск передачи инфекций. И это в США, а про Россию вообще лучше молчать. Уверен, у нас еще хуже.

Ответить

Паша Красников

Комсомо…
0

На дешёвских презервативах инструкция даже в картинках для тех, кто не умеет читать (видел валяющиеся на улице упаковки)

Ответить

Комсомольский

Паша
0

Настоящему мужику инструкция не нужна!

Ответить

Паша Красников

Комсомо…
2

Настоящему МНОГОДЕТНОМУ мужику инструкция не нужна!

Ответить

Подобный

Паша
0

Всмысли? На всех презервативах такая инструкция есть, в том числе на дюрексе. Но они все равно бывают рвутся... У меня такой случай был, я охуел не на шутку, сдал потом все возможные анализы))

Ответить

Паша Красников

Подобный
0

Я когда писал коммент Контекс открыл и посмотрел: там текстовая инструкция

Ответить

Подобный

Паша
0

Удивительно...

Ответить

Dr. Acula

Tyler
1

хз, не смотрел видос, да и вообще не смотрю дудя, но вроде как человек авторитетный для миллионов людей. так что же странного в том, что люди решили последовать совету?

Ответить

Бархатный Каприз

Tyler
13

Ну вот,я посмотрел видео, и я намного больше вещей узнал,чем знал ранее.
Не бывает такого времени суток,когда ты пришёл с работы и такой "А ну узнаю я шо такое ВИЧ и как с ним жить".
Ты либо "хаваешь" инфу,которую тебе дают, либо ищешь то,что тебе на самом деле интересно.
В этом видео,все аспекты раскрыты в доступном порядке и формате.

Ответить

Алексей Селезнев

Tyler
9

Да такой же эффект как после любого мотивационного ролика, после просмотра душа горит все поменять в жизни, и вот проходит пару дней и тебе снова похуй

Ответить

Александр Коровников

Tyler
1

Ну вот про экспресс тест не знал например. 

Ответить

Andre Macareno

Tyler
0

Стыдно просто стало

Ответить

Первая

Тупой
0

Сурово вы про депутатов...

Ответить

Константин Дараган

Тупой
0

задал  тренд

Ответить

Утренний микрофон

49

Дудь один из немногих примеров реально работающей "теории малых дел", надеюсь не сбавит оборотов 

Ответить

Белорусский Артем

–108

Заебали пиарить этого русофоба дудя. Он своим роликом про Колыму уже показал, несколько он ненавидит русский народ. Зачем слушать русофоба

Ответить

Утренний микрофон

Белорусский
47

Ты забыл таблетки принять, чучело?

Ответить

Вкусный Макс

Белорусский
17
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Белорусский
12

Антисоветчик всегда русофоб © Ждём вас у нас, на опер.ру

Ответить

Вкусный Макс

Дмитрий
0

Антисоветчик всегда гомофоб

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
0

И малолетний дебил?

Ответить

Владимир Филатов

Белорусский
0

дудя заменить на пупу, а Колыму на любой его подвиг

Ответить

Vladic Samovar

Белорусский
0

ОН ОТКРЫЛ ВРАТА АДА!!!!

Ответить

Денис Копылов

Белорусский
0

Иди въеби серпа с молотом, уеба

Ответить

Дмитрий Алексеевич

13

Ну всё ясно, заказчиком были производители тестов на ВИЧ. Я раскрыл дело

Ответить

German Times

Дмитрий
1

Их можно получить бесплатно, в https://lasky.ru/

Благотворительный Фонд ПСИОЗ
Проект LaSky - доверяя друг другу...
lasky.ru
Ответить

Паша Красников

German
1

Я сколько раз проходил тест на ВИЧ и гепатит С - всегда бесплатно в поликлинике или в СПИД-центре

Ответить

ouxen

Паша
0

не в квд?

Ответить

Паша Красников

ouxen
0
СПИД-ЦЕНТР - Центр по профилактике и борьбе со…
1234
aids43.ru
Ответить

ouxen

Паша
0

я про поликлинику

Ответить

LC

Дмитрий
–7

Ну всё ясно, заказчиком были производители тестов на ВИЧ.

А смотрят Дудя только наркоманы и проститутки.  8D

P.S. Подсчёт не знающих, что такое смайкик, открыт.

Ответить

Озорной Лис

10

новость из 2016-го )

Ответить

That cat

6

Вот, учись Рен Тв, набрав аудиторию из тупых он просто начал её потихоньку образовывать.

Ответить

Чудесный корабль

That
10

Может Рен-ТВ просто играет в долгую. А потом как начнет образовательный контент ебашить 24/7

Ответить

That cat

Чудесный
0

Люди-то стареют, ещё от инфаркта умрут узная что инопланетяне никакие анусы не исследуют.

Ответить

That cat

That
0

Кроме расы климовцев с плонеты Ройзмания.

Ответить

Елена Алфеева

–17

Не делала теста, и пофиг вообще, после видео Дудя может еще кто то поехал на Колыму? Очень смешно :) Ну сделать тест конечно не повредит после 30 лет так точно.

Ответить

Владимир Дыркин

Елена
12

 Не делала теста, и пофиг вообще, после видео Дудя может еще кто то поехал на Колыму? 

не позорьтесь подобными сравнениями 

Ответить

Anna Luben

Елена
10

мне даже страшно спрашивать, почему только после 30 лет?

Ответить

Паша Красников

Елена
0

Не делала теста, и пофиг вообще

Сделайте, это бесплатно и не долго (скорее всего можно даже в своей поликлинике). Возможно вас ждёт сюрприз.

Ответить

Проектный дебаркадер

Паша
5

Или два, если ВИЧ уже развился

Ответить

Подобный теркин30см

Елена
1

Не делала теста, и пофиг вообще

Правильно, молитвы и иконы доказали свою эффективность, тесты не нужны!

Ответить

Эдуард Гладышев

Елена
0

Правильно, если что всегда можно сходить в храм, поставить свечку за здоровье. И дешевле и полезней. 

Ответить

Аристарх Знаменский

4

Им там надо в госдуме собраться и посмотреть фильм "Он вам не Димон"

Ответить

Илья Гераськин

2

Не рассказывайте заслуженному журналисту помёту

Ответить

Тимур Петров

2

Зачем смотреть, если сергей звезда публиковал расшифровку на 3 минуты чтения? 

https://tjournal.ru/internet/142785-epidemiya-pro-kotoruyu-ne-govoryat-o-chem-rasskazyvaetsya-v-filme-dudya-pro-vich-v-rossii

Ответить

Олег Бобин

1

Нормально так мужик спалил e-mail'ов депутатов.
Можно напрямую писать теперь

Ответить

Проектный дебаркадер

Олег
2

Там архитектура у них максимально простая - фамилия + дума.гов - да и вряд ли они их читают - у каждого депутата на это есть помощник

Ответить

Выходной колос

Олег
0

Так это не личные ящики, а корпоративные. Уверен, они и на сайте думы есть

Ответить

Igor Kulikov

Олег
0

Да у них 100% система закрытая. Хоть упишись - письма просто не дойдут, если ты писать будешь не с дума.гов

Ответить

Бархатный Каприз

0

Ребят,хорошее видео, полтора часа прошли незаметно и интересно.
Как для человека,всегда нормально относившегося к ВИЧ инфицированным и тд,я достаточно много нового открыл для себя.

Ответить

Владимир Дыркин

0

а вот активисты с вич из екб не особо  одобрили видео Дудя...

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66490999.html

Ответить

Василий Лебедев

Владимир
0

Активисты могут идти лесом. Пусть сделают свое видео без попытки хайпа и нестыковок.

Ответить

Евгений Кочин

0

А че Зюганова не позвали кинчик смотреть? Или он самый образованный?

Ответить

Белорусский Артем

Евгений
0

У него только обычная почта 

Ответить

Илья Ерохин

0

А я не знал, про то, что есть таблетки, купирующие вич до такой степени, что от человека не подхватишь даже после полового контакта. Спасибо Дудю за новую инфу для меня

Ответить

Неопределенный файл

0

Вот это я понимаю, полезное социальное дело. Нет то что вечерний мудозвон.

Ответить

Александр Коровников

0

Интересно подать казалось бы очевидные вещи это вообще ни разу не просто. У Дудя получается, ну и молодец. 
Если кто то будет делать лучше - тоже молодец будет. 

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