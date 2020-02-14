Песков пояснил, что Исинбаева «прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта».

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Елена Исинбаева на встрече рабочей группы с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает проблемой то, что некоторые из членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию до этого её не читали. Об этом пишет «Интерфакс».

Так представитель Кремля отреагировал на резонанс вокруг признания Елены Исинбаевой в том, что она прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по внесению правок в закон.

Песков пояснил, что такой же позиции придерживается и Владимир Путин.

Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию. Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Комментируя высказывание спортсменки Елены Исинбаевой, которая призналась, что прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по изменению закона, Песков заявил, что она «прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта».

Даже если Исинбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта — важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Песков пояснил, что наличие в рабочей группе людей разных профессий «никоим образом не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы». «Наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», — добавил пресс-секретарь президента.

В Инстаграме Исинбаева отвечает подписчикам на критику. Она заявила, что «ничего им не должна»

После высказывания спортсменки в её Инстаграме пользователи начали спрашивать, как можно находиться в составе рабочей группы, не читая основной закон. На что Исинбаева ответила, что «ничего не должна».