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Артём Мазанов
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Кремль не увидел проблем в том, что Исинбаева раньше не читала Конституцию. Она заявила критикам, что «ничего не должна» Материал редакции

Песков пояснил, что Исинбаева «прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта».

27 комментариев
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Елена Исинбаева на встрече рабочей группы с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает проблемой то, что некоторые из членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию до этого её не читали. Об этом пишет «Интерфакс».

Так представитель Кремля отреагировал на резонанс вокруг признания Елены Исинбаевой в том, что она прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по внесению правок в закон.

Песков пояснил, что такой же позиции придерживается и Владимир Путин.

Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию. Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Комментируя высказывание спортсменки Елены Исинбаевой, которая призналась, что прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по изменению закона, Песков заявил, что она «прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта».

Даже если Исинбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта — важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Песков пояснил, что наличие в рабочей группе людей разных профессий «никоим образом не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы». «Наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», — добавил пресс-секретарь президента.

В Инстаграме Исинбаева отвечает подписчикам на критику. Она заявила, что «ничего им не должна»

После высказывания спортсменки в её Инстаграме пользователи начали спрашивать, как можно находиться в составе рабочей группы, не читая основной закон. На что Исинбаева ответила, что «ничего не должна».

#новости #конституция

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27 комментариев
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Христов нос

11

А в Конституцию нужно включать «нужды и чаяния российского спорта»?

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Фейхтвангер

Христов
26

Написанные постоянно проживающей в Монако и родившей там детей Исинбаевой.

Ответить

Выходной колос

16

Гражданам это не нужно

ЧЕГО БЛЯДЬ?!

Ответить

Litnikov Danil

14

российского спорта — важнейшего направления в целом в социальной жизни страны

Ответить

Жилищный ихтиандр

13

Что умеет Песков:
✓Отмалчиваться;
✓Говорить «В Кремле ничего не знают об этом»;
✓Закапывать себя ещё глубже;

Что не умеет Песков:
✗Давать пояснения по существу

Ответить

rossoshmap

Жилищный
3

он прекрасно знает нужды и чаяния российского президента

Ответить

Христов нос

Жилищный
1

Не может же он честно сказать, что это обычный популизм. Что Исинбаева там, потому что её любят как спортсменку, а не потому что она являет собой «широкое представительство».

Ответить

Rayslava

12

Незнание — сила!

Уже прямо почти дословно.

Ответить

Mr. LoveJoy

10

А как они узнают, как соблюдаются их права, если они не читали конституцию и соответственно не знают их?

Ответить

Тимур Петров

6

Спортсмены в политике - это пиздец, хуевый тренд.

Ответить

Грузовой шмель

Тимур
3

Ты правда полагаешь что они там что то решают?

Ответить

Litnikov Danil

Грузовой
1

К сожалению, решают. Неучастие - тоже влияние

Ответить

Дмитрий Алексеевич

6

А я то дурак думал что законы и вот это вот всё должны писать люди не то что имеющие как минимум образование в этих сферах, опыт работы. Нет конечно, зачем это всё? Нужно просто чаяние понимать. Я тогда могу учебник по квантовой механике написать, хули нет то
Блять, это уже сюр какой-то просто. Так и представляю как к реформе условного биля о правах позовут Кинга и Тайгера Вудса

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию> пилите уже опрос на TJ, какой процент пользователей читал Конституцию, мне за вас что ли ситуативный контент делать.

Ответить

rossoshmap

Эмиль
1

Ты из комы вышел?

Вы читали Конституцию России? — Вопросы на TJ
Мы тут смеёмся над Исинбаевой, но давайте поговорим и о самих себе.
tjournal.ru
Ответить

Эмиль Рубанов

rossoshmap
0

долблюсь в глаза-с!

Ответить

Константин Дараган

1

А разве изучения конституции нет в основной образовательной программе?

Ответить

Земельный щит

1

Мне кажется, или 3 из 4 скрина одинаковы?

Ответить

Сергей Звезда

Земельный
0

Поправили

Ответить

Daniil Kononenko

1

Вообще мы конституцию в школе изучали на уроках обществознания. И в университете тоже (физмат, но какой-то спецкурс по праву был). Но Исинбаева в это время с шестом прыгала, понятно, что ей не до уроков было. Другой вопрос - зачем человек с таким образованием в комиссии по изменению конституции...

Ответить

Al K

1

Если на референдуме большинство проголосует против? 

Ответить

Андрей Галицкий

Al
0

:D

Ответить

Hillary

Al
0

Именно поэтому вместо референдума - голосование, которое юридически "вам ничего не должно"

Ответить

Андрей Галицкий

0

стравлена

Ответить

That cat

0

Ну и когда это спорт стал важнейшим?

Ответить

Паша Красников

That
0

Когда к власти пришёл дзюдоист

Ответить

That cat

Паша
0

Я забыл что у темнейшего всякие хуесосные компетенции вместо действительно важных.

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