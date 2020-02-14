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Песков пояснил, что Исинбаева «прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает проблемой то, что некоторые из членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию до этого её не читали. Об этом пишет «Интерфакс».
Так представитель Кремля отреагировал на резонанс вокруг признания Елены Исинбаевой в том, что она прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по внесению правок в закон.
Песков пояснил, что такой же позиции придерживается и Владимир Путин.
Комментируя высказывание спортсменки Елены Исинбаевой, которая призналась, что прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по изменению закона, Песков заявил, что она «прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта».
Песков пояснил, что наличие в рабочей группе людей разных профессий «никоим образом не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы». «Наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», — добавил пресс-секретарь президента.
После высказывания спортсменки в её Инстаграме пользователи начали спрашивать, как можно находиться в составе рабочей группы, не читая основной закон. На что Исинбаева ответила, что «ничего не должна».
А в Конституцию нужно включать «нужды и чаяния российского спорта»?
Написанные постоянно проживающей в Монако и родившей там детей Исинбаевой.
российского спорта — важнейшего направления в целом в социальной жизни страны
Что умеет Песков:
✓Отмалчиваться;
✓Говорить «В Кремле ничего не знают об этом»;
✓Закапывать себя ещё глубже;
Что не умеет Песков:
✗Давать пояснения по существу
Не может же он честно сказать, что это обычный популизм. Что Исинбаева там, потому что её любят как спортсменку, а не потому что она являет собой «широкое представительство».
А как они узнают, как соблюдаются их права, если они не читали конституцию и соответственно не знают их?
Спортсмены в политике - это пиздец, хуевый тренд.
Ты правда полагаешь что они там что то решают?
А я то дурак думал что законы и вот это вот всё должны писать люди не то что имеющие как минимум образование в этих сферах, опыт работы. Нет конечно, зачем это всё? Нужно просто чаяние понимать. Я тогда могу учебник по квантовой механике написать, хули нет то
Блять, это уже сюр какой-то просто. Так и представляю как к реформе условного биля о правах позовут Кинга и Тайгера Вудса
Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию> пилите уже опрос на TJ, какой процент пользователей читал Конституцию, мне за вас что ли ситуативный контент делать.
А разве изучения конституции нет в основной образовательной программе?
Мне кажется, или 3 из 4 скрина одинаковы?
Вообще мы конституцию в школе изучали на уроках обществознания. И в университете тоже (физмат, но какой-то спецкурс по праву был). Но Исинбаева в это время с шестом прыгала, понятно, что ей не до уроков было. Другой вопрос - зачем человек с таким образованием в комиссии по изменению конституции...
Если на референдуме большинство проголосует против?
Ну и когда это спорт стал важнейшим?
Когда к власти пришёл дзюдоист