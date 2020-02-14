Прямой эфир
что происходит в интернете
Стоматолог хочет подать в суд на автора отзыва.
Федеральный суд Австралии обязал компанию Google предоставить информацию об авторе негативного отзыва об услугах стоматолога из Мельбурна. Врач заявил, что потерял из-за него тысячи долларов и намерен подать на пользователя в суд, пишет The Guardian.
Мельбурнского стоматолога Мэтью Каббабе возмутило наличие негативного отзыва от анонимного пользователя в сервисе Google. Неизвестный, назвавшийся CBsm 23, утверждал что лечение у Кабаббе было «крайней неловким и неудобным» и назвал процедуру «бесполезной тратой времени».
Сначала стоматолог обратился к Google с требованием удалить отзыв, но корпорация отказалась это сделать. После этого, он запросил у Google информацию о пользователе, чтобы подать на него в суд.
Австралийский судья Бернард Мерфи удовлетворил требование Каббабе и обязал Google предоставить всю информацию о пользователе, включая имя, IP-адрес, номера телефонов и прочие метаданные. Он также потребовал предоставить информацию обо всех пользователях, которые совершали действия с указанного IP-адреса в один момент с публикацией обзора.
Это не первый приговор в Австралии о вреде от отзывов в Google. В начале февраля Верховный суд Южной Австралии присудил 750 тысяч долларов компенсации адвокату из Аделаиды Гордону Ченгу. Он заявил, что потерял около 80% своего бизнеса из-за отзывов в Google, после чего врачи диагностировали ему депрессию.
А все почему? Потому что, конечно, надо было удалить отзыв. И клинику возмущенного с карт — тоже.
Мое мнение - оценочное суждение. Идите нафиг, отзываюсь как считаю нужным!
Твое оценочное суждение - это суждение Ильи Тимофеева. Там про анонима.
Отзывы уже давно ничего не значат, как положительные, так и отрицательные - все покупается. А вот появление чела в новостях радости ему точно не принесёт
Хуйня, конечно, потому что честный отрицательный отзыв легко отличим после хоть какого-то опыта пребывания в сети.
Хуйня, конечно, потому что ты никак это не можешь проверить.
Что, блядь, проверить? Что написатели покупных отрицательных отзывов сидят на зарплате уровня половины ольгино и точно не являются литераторами, способными на достоверный фейк? Зачем это проверять, это экономика.
Это тролли твитерские сидят с такими зарплатами, грамотные отзывы наверняка дороже, но их много не нужно
Ну я тебе предлагаю, короче, пойти купить попробовать грамотный отзыв. Для познания бездны.
Это не так уже несколько лет
У вас инфобаббл.
У меня болезненный опыт взаимодействия с компанией с тонной положительных отзывов, на фоне которых терялись настоящие
Именно поэтому я написал «честный отрицательный отзыв».
Поэтому я и написал что отзывы ничего не значат - отрицательные отзывы есть у всех. И честные они или нет - вопрос
Это не так. У нас небольшой магазин компьютерный, так отзывы очень важны, буквально с каждого есть эффект по приросту клиентов. Покупать их нет смысла никакого - так во-первых не видна реальная картина, да и потом они пропаливаются на раз.
Не устану пригорать от поганого парикмахера с хорошими отзывами. Она ещё жаловалась что ей конкуренты накручивают. Надо, кстати, написать говнистый отзыв о ней.
Я подам в суд, если кто-то еще раз назовет меня пидором здесь
Але, проснись, ты не в Австралии.
Откуда ты знаешь?
стандартная ситуация в европе и америке сейчас. за негативный отзыв подают в суд. мне уже так две конторы угрожали, которым оставил справедливый отзыв об их плохой работе
Если правда то конечно совсем пиздос
у гугла разве нет проверки отзывов?
А как их проверить?
ну так же, как на банках.ру их проверяют к примеру
яндекс вроде тоже так делает (но это не точно), но он точно даёт право удалять неподтверждённые отзывы
Какие мы нежные🙄 Если допустить что отзыв правдивый ,то странно строить из себя идеал
Я оставил мнение об одной юридической конторе, специализирующейся на IP rights и их методах запугивания и оскорблениях в деле по правам на торговую марку. Просто скрины их же письма поставил в гугл. Так обещают по defamation в суд подать