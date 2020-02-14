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Новости
Arthur Khamzin
691

Австралийский стоматолог заявил о потере дохода из-за отзыва в Google. Суд обязал компанию раскрыть данные автора Материал редакции

Стоматолог хочет подать в суд на автора отзыва.

33 комментария
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​Снимок Charles Platiau, Reuters

Федеральный суд Австралии обязал компанию Google предоставить информацию об авторе негативного отзыва об услугах стоматолога из Мельбурна. Врач заявил, что потерял из-за него тысячи долларов и намерен подать на пользователя в суд, пишет The Guardian.

Мельбурнского стоматолога Мэтью Каббабе возмутило наличие негативного отзыва от анонимного пользователя в сервисе Google. Неизвестный, назвавшийся CBsm 23, утверждал что лечение у Кабаббе было «крайней неловким и неудобным» и назвал процедуру «бесполезной тратой времени».

Сначала стоматолог обратился к Google с требованием удалить отзыв, но корпорация отказалась это сделать. После этого, он запросил у Google информацию о пользователе, чтобы подать на него в суд.

Австралийский судья Бернард Мерфи удовлетворил требование Каббабе и обязал Google предоставить всю информацию о пользователе, включая имя, IP-адрес, номера телефонов и прочие метаданные. Он также потребовал предоставить информацию обо всех пользователях, которые совершали действия с указанного IP-адреса в один момент с публикацией обзора.

Это не первый приговор в Австралии о вреде от отзывов в Google. В начале февраля Верховный суд Южной Австралии присудил 750 тысяч долларов компенсации адвокату из Аделаиды Гордону Ченгу. Он заявил, что потерял около 80% своего бизнеса из-за отзывов в Google, после чего врачи диагностировали ему депрессию.

#новости #google #персональныеданные #интернет

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33 комментария
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Достаточный нос

3

А все почему? Потому что, конечно, надо было удалить отзыв. И клинику возмущенного с карт — тоже.

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Илья Тимофеев

3

Мое мнение - оценочное суждение. Идите нафиг, отзываюсь как считаю нужным!

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Иван Семёныч

Илья
1

Твое оценочное суждение - это суждение Ильи Тимофеева. Там про анонима.

Ответить

Карина Мирзаева

Иван
0

Это кстати экстраважная деталь

Ответить

Честной турник

1

Отзывы уже давно ничего не значат, как положительные, так и отрицательные - все покупается. А вот появление чела в новостях радости ему точно не принесёт 

Ответить

Достаточный нос

Честной
4

Хуйня, конечно, потому что честный отрицательный отзыв легко отличим после хоть какого-то опыта пребывания в сети.

Ответить

Sam Lowry

Достаточный
0

Хуйня, конечно, потому что ты никак это не можешь проверить. 

Ответить

Достаточный нос

Sam
0

Что, блядь, проверить? Что написатели покупных отрицательных отзывов сидят на зарплате уровня половины ольгино и точно не являются литераторами, способными на достоверный фейк? Зачем это проверять, это экономика.

Ответить

Честной турник

Достаточный
0

Это тролли твитерские сидят с такими зарплатами, грамотные отзывы наверняка дороже, но их много не нужно

Ответить

Достаточный нос

Честной
1

Ну я тебе предлагаю, короче, пойти купить попробовать грамотный отзыв. Для познания бездны.

Ответить

Честной турник

Достаточный
0

Это не так уже несколько лет

Ответить

Достаточный нос

Честной
0

У вас инфобаббл.

Ответить

Честной турник

Достаточный
0

У меня болезненный опыт взаимодействия с компанией с тонной положительных отзывов, на фоне которых терялись настоящие

Ответить

Достаточный нос

Честной
0

Именно поэтому я написал «честный отрицательный отзыв».

Ответить

Честной турник

Достато…
0

Поэтому я и написал что отзывы ничего не значат - отрицательные отзывы есть у всех. И честные они или нет - вопрос

Ответить

Илья Тимофеев

Честной
1

Это не так. У нас небольшой магазин компьютерный, так отзывы очень важны, буквально с каждого есть эффект по приросту клиентов. Покупать их нет смысла никакого - так во-первых не видна реальная картина, да и потом они пропаливаются на раз.

Ответить

N/a

Илья
1

А если конкуренты(или просто злые люди) купят негативных? Как доказать?

Ответить

Честной турник

Илья
0

Значит никто не видит в вас конкурентов

Ответить

Прошедший бинокль

Илья
0

Не устану пригорать от поганого парикмахера с хорошими отзывами. Она ещё жаловалась что ей конкуренты накручивают. Надо, кстати, написать говнистый отзыв о ней.

Ответить

пепси

1

Очередной коммерс начал истерить

Ответить

Белорусский Артем

0

Я подам в суд, если кто-то еще раз назовет меня пидором здесь 

Ответить

Тимур Петров

Белорусский
0

Але, проснись, ты не в Австралии.

Ответить

Белорусский Артем

Тимур
0

Откуда ты знаешь?

Ответить

Тимур Петров

Белорусский
0

По твоему лицу вижу.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

стандартная ситуация в европе и америке сейчас. за негативный отзыв подают в суд. мне уже так две конторы угрожали, которым оставил справедливый отзыв об их плохой работе

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Shlomo
0

Если правда то конечно совсем пиздос

Ответить

Shlomo Goldenberg

Дмитрий
0

Набери в гугл can I sue for a negative feedback/review

Ответить

Иван Гессе

0

у гугла разве нет проверки отзывов?

Ответить

Честной турник

Иван
0

А как их проверить?

Ответить

Иван Гессе

Честной
0

ну так же, как на банках.ру их проверяют к примеру
яндекс вроде тоже так делает (но это не точно), но он точно даёт право удалять неподтверждённые отзывы

Ответить

Выходной колос

0

Всмысле, то есть свое мнение уже высказать нельзя?

Ответить

Полина Заречная

0

Какие мы нежные🙄 Если допустить что отзыв правдивый ,то странно строить из себя идеал

Ответить

Shlomo Goldenberg

Полина
0

Я оставил мнение об одной юридической конторе, специализирующейся на IP rights и их методах запугивания и оскорблениях в деле по правам на торговую марку. Просто скрины их же письма поставил в гугл. Так обещают по defamation в суд подать 

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