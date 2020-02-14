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Минздрав Пермского края назвал его поведение недопустимым.
Сергей Калинин, медбрат пермской больницы имени Гринберга, уволен, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на министра здравоохранения региона Оксану Мелехову.
Калинин написал заявление об увольнении по собственному желанию, утверждает «Подъём» со ссылкой на Минздрав Пермского края.
11 февраля Калинин признался, что он автор сообщений об убийстве ветеранов в больнице, но заверил, что никого не убивал. Это подтвердила проверка на полиграфе. Медбрат утверждал, что был пьян, когда писал посты на «Дваче».
Ну и правильно. Уебок. Невинного человека так хуесосить из-за него начали.
Абсолютно согласен, еще бы не плохо его обязать выплачивать компенсацию этому человеку, который пострадал из за него. Тогда будет дело, а так это все ерунда, уволился, так пойдет гадить в другое место
Когда журналисты писали, что Вольф невиновен, двачеры (их канал в тг и паблик в вк) продолжали настаивать на его вине, обвиняя во лжи, а в доказательство приводили фотографии рук.
Он сообщил данные, которые привели к реальному человеку. Совпало, да. Но это пиздец.
Пока твиттерные пытаются поднять работу "института репутации", Легион участвует в формировании норм профессиональной этики.
норм профессиональной этики
вот это ты неудачно картинку применил
Расторгнут договор или уволился
Уволен по соглашению сторон, с записью в трудовой о нарушении этических норм
блять, теперь в каждых ебенях свои министры с министерствами и свитами? какого хуя?
всмысле блять это история не пиздежъ
он признался
я и в ахуе с того что это все тру стори