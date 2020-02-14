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Новости
Алексей Боржонов
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В Перми уволился медбрат, который рассказывал на «Дваче» выдуманную историю об убийствах пациентов Материал редакции

Минздрав Пермского края назвал его поведение недопустимым.

23 комментария
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Сергей Калинин, медбрат пермской больницы имени Гринберга, уволен, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на министра здравоохранения региона Оксану Мелехову.

Я считаю, что недопустимо такое поведение... В настоящее время расторгнут трудовой договор с этим сотрудником.

Оксана Мелехова
министр здравоохранения Пермского края

Калинин написал заявление об увольнении по собственному желанию, утверждает «Подъём» со ссылкой на Минздрав Пермского края.

11 февраля Калинин признался, что он автор сообщений об убийстве ветеранов в больнице, но заверил, что никого не убивал. Это подтвердила проверка на полиграфе. Медбрат утверждал, что был пьян, когда писал посты на «Дваче».

  • Анонимные сообщения об убийстве пациентов в пермской больнице появились на «Дваче» 6 февраля. Их автор рассказал, что отключает ветеранов от аппаратов искусственной вентиляции лёгких;
  • На следующий день пользователи имидж-борда заявили, что раскрыли личность автора. По их мнению, это был медбрат Сергей Вольф. Но в тот же день Вольф записал видеообращение и сказал, что не имеет отношения к постам;
  • 8 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко назвал историю фейком. В тот же день пользователи «Двача» заявили, что всё же нашли автора сообщений и утверждали, что им был Сергей Калинин;
  • На момент написания заметки Следственный комитет продолжает проверку из-за случившегося.

#новости #двач #медицина

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23 комментария
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Тепловой дебаркадер

13

Ну и правильно. Уебок. Невинного человека так хуесосить из-за него начали. 

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Nasty Nasty

Тепловой
0

Абсолютно согласен, еще бы не плохо его обязать выплачивать компенсацию этому человеку, который пострадал из за него. Тогда будет дело, а так это все ерунда, уволился, так пойдет гадить в другое место

Ответить

LC

Nasty
3

еще бы не плохо его обязать выплачивать компенсацию этому человеку, который пострадал из за него

Его? А не горе-расследователей двачеров?

Ответить

N/a

LC
7

Двачеров? А не горе-журналистов, которые за клики че угодно напишут без проверки?

Ответить

Саратовский супер_стар

N/a
1

Когда журналисты писали, что Вольф невиновен, двачеры (их канал в тг и паблик в вк) продолжали настаивать на его вине, обвиняя во лжи, а в доказательство приводили фотографии рук. 

Ответить

Ded Pihto

Nasty
2

 Nasty Nasty 

 согласен

Он не виноват в том что ты травил(а) Вольфа, в этом виноват(а) только ты

Ответить

Тепловой дебаркадер

Nasty
–1

Согласен

Ответить

Ded Pihto

Тепловой
1

Он виноват только в том что пошутил. Хуесосить невиновного начали мудаки потому что мудаки и он тут совершенно не при чём.

Ответить

Тепловой дебаркадер

Ded
0

Он сообщил данные, которые привели к реальному человеку. Совпало, да. Но это пиздец.

Ответить

Ded Pihto

Тепловой
4

Нет. Он никого не подставлял и чужим именем не представлялся. Это мудаки школьники сами нашли невиновного и начали его травить.

Ответить

Tyler Durden

Тепловой
0

Не путай причину и вину

Ответить

Иван Семёныч

8

Пока твиттерные пытаются поднять работу "института репутации", Легион участвует в  формировании норм профессиональной этики.

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Чудесный корабль

Иван
1

норм профессиональной этики

вот это ты неудачно картинку применил

Ответить

Иван Семёныч

Чудесный
1

Картонка показывает «ахуй» , не более

Ответить

Лев Люкшин

0

Расторгнут договор или уволился

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Лев
8

Уволился 2 недели назад

Ответить

Чудесный корабль

Лев
1

Уволен по соглашению сторон, с записью в трудовой о нарушении этических норм

Ответить

Владимир Филатов

0

Совсем ебобо

Ответить

ouxen

0

блять, теперь в каждых ебенях свои министры с министерствами и свитами? какого хуя?

Ответить

Андрей Ионов

–1

всмысле блять это история не пиздежъ

Ответить

Чудесный корабль

Андрей
0

он признался

Ответить

Андрей Ионов

Чудесный
0

я и в ахуе с того что это все тру стори

Ответить

N/a

Андрей
2

Так нет, пиздеж. Но пиздеж медбрата

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